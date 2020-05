Obrtnicima i OPG-ovima omogućena beskontaktna naplata KEKS Pay aplikacijom 

Kako bi obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ovima) u posebnim okolnostima uzrokovanim koronavirusom omogućila prodaju proizvoda bez rukovanja gotovim novcem, Erste banka im je kroz aplikaciju KEKS Pay ponudila mogućnost beskontaktne naplate proizvoda i usluga.

Usluga je namijenjena svim obrtnicima i OPG-ovima, neovisno u kojoj banci imaju otvoren račun, a mogu je aktivirati na jednostavan način, bez dolaska u poslovnicu.

Sljedeća tri mjeseca svi obrtnici i OPG-ovi ovu uslugu mogu koristiti potpuno besplatno dok će nakon tog razdoblja naknada iznositi 1,95% od iznosa transakcije. Također, važno je napomenuti da korisnici mogu u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor bez ikakvih dodatnih troškova.

Jedna od najvažnijih prednosti ove usluge je njena jednostavna aktivacija. Nakon popunjavanja pristupnice na internetskoj stranici KEKS Paya, uz prilaganje potrebnih dokumenata, korisnik dobiva jedinstveni QR kod u nekoliko formata i link koje može dijeliti kupcima na društvenim mrežama i chat aplikacijama.

Za korištenje ove usluge prodavatelju je potreban samo mobilni telefon na koji prima SMS potvrdu da je uplata provedena. Naplata se od kupaca vrši preko QR koda ili linka koji su dobili od prodavatelja, bez kontakta te bez dodatnog upisivanja broja računa.

Kupci također moraju imati instaliranu KEKS Pay aplikaciju, no ne moraju prilikom kupnje upisivati broj svoje debitne ili kreditne kartice jer su one već sadržane u aplikaciji. To predstavlja dodatan oblik osiguranja, a cijeli proces u skladu je s najvišim sigurnosnim standardima enkripcije podataka te regulativom PCI DSS o zaštiti brojeva kartica.

- Aktualna situacija od svih nas zahtijeva brzu prilagodbu novim okolnostima, a osluškivanje potreba i želja korisnika dodatno dobiva na važnosti. S obzirom na jednostavnost svog poslovanja, činjenica je da obrtnici i poljoprivredna gospodarstva često imaju smanjene mogućnosti kada je riječ o načinima naplaćivanja te zato smatram da smo im ovom uslugom uvelike olakšali svakodnevicu. Odsad i oni mogu na siguran i jednostavan način naplatiti svoje proizvode i usluge bez korištenja gotovine. Kod razvoja ove usluge vodili smo računa da njena aktivacija i korištenje budu vrlo jednostavni i u skladu s vremenom u kojem živimo. Kako bismo našim korisnicima pojednostavili i neke druge svakodnevne situacije, uskoro ćemo KEKS Pay obogatiti i nekim dodatnim funkcionalnostima - istaknuo je Dejan Donev, voditelj Tima za digitalnu transformaciju Erste banke.

Aplikacijom KEKS Pay, koju je Erste banka lansirala prije nešto više od godinu dana, služi se oko 115.000 korisnika. Iako se zbog izvanredne situacije uzrokovane koronavirusom u posljednjih mjesec dana bilježi pad broja transakcija, iznosi dnevnih transakcija utrostručili su se te sada iznose u prosjeku više od 150 kuna.

Zahvaljujući tome, ukupni volumen transakcija zadržao se na više od 500.000 dnevno, dok je među korisnicima aplikacije i dalje 75 posto klijenata drugih banaka, a njih 25 posto ima račun otvoren u Erste banci. U aplikaciji koja se dosad pokazala idealnom za rješavanje niza situacija vezanih uz zajedničko skupljanje novca i dijeljenje troškova među prijateljima, naknadno su uvedene i mogućnosti poput plaćanja parkinga u više od 60 gradova diljem Hrvatske, mogućnosti doniranja udrugama te kupnje putem webshopa Bazzar.hr, Ulaznice.hr i drugi.