Ljudi od jutros dižu novac u Sberbanci, HAOD kaže da nema razloga za paniku, depoziti su osigurani

Ispred poslovnice Sberbanke u Zagrebu od jutros se stvara red ljudi koji u strahu da ne bi ostali bez svojih financijskih sredstava podižu sve svoje uloge.

Jučer je najavljeno iz EU da je plan 'zamrznuti rusku imovinu u Europskoj uniji i stopirati pristup ruskih banaka europskom financijskom tržištu', a danas je pak potvrđeno kako su sankcije usmjerene na 70 posto ruskog bankarskog tržišta. Sve to, izgleda, ne ulijeva povjerenje građana, iako su iz Sberbanke objavili kako su spremni za sve scenarije, aludirajući na prijetnju sankcijama nakon ruskog napada na Ukrajinu.

Jučerašnji napad Rusije na Ukrajinu izazvao je zabrinutost na svim područjima života, a jednako tako i na području osiguranja depozita, posebice vezano uz ruske banke koje posluju na području Republike Hrvatske, konkretno Sberbank d.d. Zbog brojih upita građana Hrvatske agencije za osiguranje depozita danas je održala konferenciju za medije vezana uz aktualnu situaciju.

Marija Hrebac, direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita (HAOD) na konferenciji je naglasila da razloga za paniku nema jer su sustavom osiguranja depozita svi klijenti osigurani do 100.000 eura.

- Sustav osiguranja depozita u Hrvatskoj postoji više od 20 godina i zbog toga nema nikakvog razloga za paniku što se tiče depozita građana Republike Hrvatske, za bilo koju banku, pa tako i za Sberbank. Od 69 952 klijenta Sberbanke, njih 69858 je osigurano. Preostalih 94 koji nisu osigurani su financijske institucije. Čak i kad bi došlo do problema, kad bi zakazali svi drugi mehanizmi zaštite stabilnosti financijskih sustava, hrvatski sustav osiguranja neće, to je mreža koja će sigurno zaštititi financijsku stabilnost. Možemo djelovati ako u bilo kojem trenutno dođe do toga -- rekla je Hrebac.

Dakle, ako bi i došlo do najcrnjeg scenarija, iz HAOD-a ističu da se svi klijenti Sberbanke mogu isplatiti. Za to je osigurano 3,82 milijarde kuna depozita u fondu koje financiraju kreditne institucije. Kako je istaknula Hrebac, prema Zakonu o sustavu osiguranja depozita, taj fond se više ne financira iz proračuna (tj. od poreznih obveznika), već ga isključivo financiraju kreditne institucije. Sustavom osiguranja depozita od 100.000 eura obuhvaćene su sve pravne i fizičke osobe te lokalne jedinice čiji je godišnji proračun manji od 500.000 eura.

Michael Faulend, vice guverner Hrvatske narodne banke, dodao je da Sberbanka u Hrvatskoj nije u krugu mjera EU, odnosno nije direktno pogođena sankcijama i zabranama Rusije, ali se zato nalazi pod sankcijama SAD-a, kao i sve institucije. No, istaknuo je da

- Hrvatski bankovni sustav je vrlo stabilan, likvidan, dobro kapitaliziran. Sberbanka u tom sustavu čini dva posto. U neželjenom scenariju, njezin utjecaj neće biti toliko značajan da poremeti sveukupne odnose. Zahvalno je da ta jedna banka koja je vezana za ruski kapital ne čini iole značajan udio na našem tržištu. To nije nešto što zaista može narušiti stabilnost financijskog sustava. Možemo to prebroditi bez većih problema. Za Hrvate je ključno da mogu mirno spavati i pokriće za depozite postoji - zaključio je vice guverner.

Dodao je da je prerano komentirati rast cijena energenata te da treba vidjeti kako će se kretati stvari, pa tek onda, s obzirom na analizu, donijeti adekvatne mjere.