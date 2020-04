Odgovornost - Zdravo radno mjesto prije i poslije virusa

Znamo da je preventiva pola zdravlja, dok se za onu drugu polovinu može reći da ovisi o osobnoj sreći, ali i odgovornosti, te i to da poslodavci trebaju zdrave zaposlenike neovisno o situaciji koja nam je trenutačno poremetila rutinu. Nažalost, danas su i zaposlenici i poslodavci usredotočeni na pandemiju koronavirusa, tako da mnogi prinudno postaju svjesni važnosti čuvanja zdravlja, ali i prije te pošasti neke su kompanije posebnu pozornost posvećivale zdravlju zaposlenika omogućavajući im redovite sistematske preglede, osiguranje od nezgoda, predavanja o raznim bolestima, rekreaciju i slično…

Ponešto od te odgovornosti za zdravlje ima veze i s korporativnom kulturnom uvezenom zajedno sa stranim kapitalom u hrvatsko gospodarstvo, ali više je posljedica primjene smjernica za poslodavce koje je 2016. donijela Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije. Te smjernice pomažu poslodavcima uspješno upravljati zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu u skladu sa zakonodavstvom Europske unije.

Osim na zdravlje zaposlenika, pri donošenju smjernica mislilo se i na trošak kojim bolesni opterećuju tvrtke i zdravstveni sustav.

Smjernice EU i praksa

Primjerice, 2013. na razini EU izgubljeno je najmanje 300 milijuna radnih dana zbog nezgoda na radu i bolesti prouzročenih radom. Te su smjernice bile samo dopuna već postojećima nazvanim Sigurniji i zdraviji rad za sve – Modernizacija zakonodavstva i politike EU o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu, koje je ranije donijela Europska komisija, a koja je članicama EU prepustila njihovu primjenu u skladu s okolnostima na nacionalnoj razini.

No neke su kompanije skrbile o zdravlju zaposlenika i prije donošenja smjernica Europske komisije, ali i epidemije koronavirusa. Jedna od njih je Pliva Hrvatska, u kojoj ističu da su ljudi najveća prednost i najsnažniji izvor uspjeha te kompanije jer upravo zaposlenici najviše pridonose ostvarivanju uspješnih poslovnih rezultata koji su i pozicionirali Plivu kao regionalnog lidera.

U Plivi ističu da već dugi niz godina posebnu pozornost pridaju dobrobiti zaposlenika na radnome mjestu.

I konkretno i edukativno

Kako bi dodatno pridonijela promicanju brige za vlastito zdravlje, Pliva je pokrenula niz internih inicijativa pod nazivom 'Zdravo radno mjesto', kojima se promiče podizanje svijesti o važnosti brige o vlastitom zdravlju, prehrani, važnosti tjelesne aktivnosti, usvajanju zdravih životnih navika te stvaranju kulture zdravlja u poslovnom, ali i u privatnom životu. Programom aktivnih stanki na radnom mjestu Pliva redovito promiče važnost tjelesne aktivnosti, a zaposlenici se imaju priliku u zasebno uređenim prostorijama u Plivi ili u vanjskom prostoru raditi vježbe istezanja i opuštanja prilagođene za radno mjesto. Svi zainteresirani imaju i mogućnost priključiti se jednoj od sekcija koje su dio sportskog društva Plive, aktivnog već 70 godina.

O zdravlju zaposlenika Pliva se također brine stalnim zdravstvenim nadzorom onih koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada uz povećan angažman liječnika specijalista medicine rada. To su periodički liječnički pregledi jednom na godinu ili dvije. Povrh periodičkih liječničkih pregleda, a vodeći računa o važnosti prevencije te očuvanja zdravlja zaposlenika, Pliva osigurava svim zaposlenicima sistematske preglede.

Čak i škola trčanja

U A1 Hrvatska brigu o zdravlju zaposlenika smatraju iznimno važnom te su zaposlenici te kompanije osigurani od nezgoda 24 sata svih sedam dana u tjednu te im je plaćeno dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje. Polica zdravstvenog osiguranja u godini uključuje besplatni sistematski pregled, određeni broj pregleda kod specijalista kao i dijagnostičke obrade prema prijedlogu specijalista.

U okviru A1 kampusa na Žitnjaku zaposlenicima su dostupni fitness-centar, bazen i sauna, a u suradnji s atletskim klubovima za zaposlenike su organizirane i besplatne škole trčanja. Koliko su tjelovježba i briga o zdravlju važne, A1 podsjeća zaposlenike i sad kad je iznimno važno ostati kod kuće i kad su ograničene mogućnosti kretanja zbog epidemije koronavirusa. Treneri iz fitness-centra A1 svakodnevno objavljuju vježbe na poslovnoj mreži Workplace, koja je dostupna svim zaposlenicima kompanije.

Obuka o zdravlju

Mirela Kotarac, direktorica ljudskih resursa Cemexa Hrvatska, ističe da je u toj kompaniji obuka o zdravlju i sigurnosti ključan dio strategije o postizanju prioritetnog cilja od nula ozljeda na radu.

– Važan dio ovog sustava je zaštita zdravlja, koja se ne odnosi samo na brigu o zdravlju zaposlenika u ovom trenutku, nego i na komunikaciju i na poticanje zdravih životnih navika, poput prestanka pušenja, pravilne ishrane, redovne tjelesne aktivnosti i ostalog. U situaciji u kojoj jesmo, naravno, uveli smo cijeli niz zaštitnih mjera usmjerenih na sprečavanje širenja zaraze koronavirusom – napominje Kotarac.

Svim zaposlenicima Cemex omogućuje godišnje besplatne sistematske preglede; polica sadrži jedan preventivni sistematski pregled, kao i niz dijagnostičkih i laboratorijskih pretraga. Osim toga, od 2018. omogućeni su im i povoljni uvjeti dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja koji uključuju mogućnost obavljanja dvaju specijalističkih pregleda.internim

– Kampanjama redovno obrađujemo sve bitne teme koje se tiču zdravlja. Primjerice, ove nam je godine u fokusu zdravlje srca i krvožilnog sustava te smo koncentrirani na to da razgovaramo o svim aspektima zdravlja srca, od pravilne prehrane do obavljanja redovnih kontrola. Kad je riječ o rekreaciji, podržavamo skupne i individualne inicijative naših zaposlenika, primjerice treninge i sudjelovanje svih koji to žele na utrkama B2B run – ističe Kotarac.

Riječ je o utrci na pet kilometara na koju se prijavljuju timovi tvrtki iz javnog ili privatnog sektora, a sudionicima utrke tvrtka osigurava plaćenu kotizaciju, dry fit majicu te zajedničku večeru. Osim toga, Cemexovi zaposlenici imaju i karticu Multisport, koja im omogućuje da sami odaberu aktivnost kojom se žele baviti u slobodno vrijeme.