Održani prvi virtualni susreti o turizmu u Hrvatskoj: Smart Tourism 5.0

Kriza i corona utječu na ono što i gdje jedemo, kako će izgledati restoranska scena u Hrvatskoj, kako ćemo putovati i odmarati se te kako se turistički sektor nosi s izazovima pandemije. To su teme o kojima se raspravljalo na Prvoj stručnoj virtualnoj konferenciji o turizmu u Hrvatskoj, održanoj 5. svibnja u organizaciji vodstva četiri manifestacije koje promiču turizam i gastronomiju na međunarodnoj sceni. Snage su udružili konferencija Turizam 365, Festival mediteranske prehrane Taste the Mediterranean, Međunarodni sajam turizma PLACE2GO i HTI konferencija - europska inicijativa koja promiče zdravstveni turizam. Konferencija SMART TOURISM 5.0 okupila je renomirane stručnjake iz zemlje i inozemstva kako bi razmijenili informacije i iskustva o poslovanju te sagledali nove tržišne prilike u budućem “smart” društvu.

Konferencija Smart Tourism 5.0 pobudila je veliki interes: prikupljeno je 1250 prijava, a više od 900 aktivnih korisnika iz 15-tak zemalja širom svijeta, “uživo” je pratilo što nam to donosi koncept “super-pametnog“ društva 5.0, u kojem je sve podređeno dobrobiti čovjeka – od robotike i umjetne inteligencije do cirkularne ekonomije i održivog upravljanja resursima.

Ljubav prema hrani ništa ne može uništiti

Kako će se mijenjati ponuda restoranske scene, hoće li opstati fine-dining, može li dostava hrane u domove konzumenata zamijeniti tradicionalno ugostiteljstvo i hoće li biti ekonomski opravdana, komentirali su chef Marin Rendić, vlasnik restorana Bistro Apetit Zagreb i jedan od pokretača Facebook inicijative #Chefkuhadoma te Yvan Estève, suvlasnik gourmet dućana 'Za pod zub' i tvrtke 'Hvar chef' - luksuznog servisa za vile i jahte. Njihovu raspravu je moderirala Dubravka Tomeković Aralica, project managerica festivala Taste the Mediterranean.

Na pitanje kakvi nas standardi sigurnosti očekuju u restoranima kada opet prorade, Marin Rendić je rekao kako mu nije problem stolove razmaknuti i više od preporučena dva metra, no na moguće pregrade stolova pleksiglasom, kaže, ne može pristati.

- Onda radije neću ni otvarati restoran. Možemo razmaknuti stolove i tri metra, premda se mora znati da ispod određenog broja stolova restoran postaje neisplativ. No vrhunski restoran osim jela nudi i priču, interakciju s kuharom, konobarom i sommelierom. Sve je to paket zbog kojeg gosti dolaze. Slušat ćemo želje naših gostiju, pa možda razvijemo i videointerakciju s gostima u restoranima. Premda, za chefa je najveća sreća kada vidi kako gosti kušaju njegovu hranu - rekao je Rendić, dok je Yvan Estève dodao kako moramo biti svjesni da se u kratkom razdoblju puno toga promijenilo

- Higijena u hrvatskim restoranima nije ni bila problem, ali sada moramo dodatno gostima pokazati da mislimo na njihovu sigurnost, a istovremeno im omogućiti i vrhunski doživljaj - rekao je Estève.

Iako je u poslovnom smislu ugostiteljstvo zbog pandemije COVID - 19 među najpogođenijim granama, Estève i Rendić slažu se da je kriza pravo vrijeme za pokretanje novih ideja i projekata jer - ljubav prema hrani neće nikada prestati.

Tako je za vrijeme posebnih mjera “ostanidoma” Marin Rendić s kolegama - renomiranim hrvatskim chefovima, pokrenuo Facebook inicijativu “Chef kuha doma” putem koje iz svojih kuhinja Hrvoje Zirojević, Mate Janković, Ante Božikov, Braco Sanjin i Pero Savanović dijele recepte i tutoriale kuhanja jela, onako kako to rade u restoranima. Iz tog projekta bi se trebala razviti i online škola kuhinja, kao i klasična ukoričena kuharica.

Yvan Estève posljednjih je mjeseci na otoku Hvaru intenzivirao uzgoj organskog povrća te smatra da je pandemija ipak donijela i nešto dobro.

- Hvarski vrtovi i polja, osobito u zaštićenom starogradskom Ageru, obrađuju se puno više nego prije. Užitak je vidjeti koliko energije ljudi ulažu u uzgoj lokalnih namirnica. Suradnja s njima donosi dodatnu vrijednost, koju će i gosti sigurno prepoznati” - kaže Francuz koji je s životnom partnericom Chloé Molina - odrasloj na karipskom otočiću Bora Bora, na Hvar doselio prije šest godina - dodao je Estève.

Ingrid Badurina Danielsson, direktorica i osnivačica festivala Taste the Mediterranean, čije će se sedmo izdanje održati od 7. do 11. listopada u Split zaključila je kako se hrvatski ugostitelji kao i oni iz drugih zemalja, trude pronaći alternativne načine poslovanja: od dostave hrane, pripreme polugotovih jela koja gosti dovršavaju kod kuće, pa do online škola kuhanja, poput #chefkuhadoma. No svi oni suglasni su da u u prvi plan treba staviti održivu lokalnu proizvodnju namirnica te, u narednom razdoblju, lokalnu publiku.

Turizam novog doba

O tome kako će izgledati turizam u narednim mjesecima, što to znači za Hrvatsku i kakvi su potencijali domaćeg turizma, stvara li kriza priliku za cjelogodišnji turizam i aktiviranje manje popularnih destinacija te kreativan razvoj novih proizvoda i lokalnih sadržaja, govorili su Ivana Kolar, direktorica konferencije Smart Tourism 5.0 i tvrtke Julius Rose d.o.o., Ivana Budin Arhanić, potpredsjednica, Valamar Riviera, Siniša Topalović, direktor i partner, Horwath HTL, Jan de Jong, managing partner, Webpower Adria, Christopher Hinteregger, izvršni direktor, PKF tourismexperts iz Austrije.

Ivana Kolar smatra da trebamo prihvatiti promjene, te pripremiti standarde i pravila ponašanja jer će najvažniji preduvjet za dolazak gosta biti - sigurnost. “Tko se prvi prilagodi tim promjenama, bit će u značajnoj prednosti na tržištu. Hrvatska tu može izaći kao pobjednik, u danim okvirima, iz više razloga - dobre epidemiološke slike, ljekovitih faktora našeg turizma, blizine naših najjačih tržišta i aktivnog turističkog sektora.”

Kako će se putovati nakon corone, birati destinacije, što će se tražiti, a što izbjegavati, hoće li putovanja postati luksuz te o novim trendovima u turizmu govorili su putopisci i influenceri-bloger Ivan Bengeri, savjetnik za putovanja Vlado Šestan, putoholičarka Iva Mihalić Krčmar i direktorica Međunarodnog sajma turizma PLACE2GO Damjana Domanovac.

- Putovat će se na druge načine, maska više neće biti putnička oprema rezervirana samo za Azijate, a domaći će turisti u narednom periodu više istraživati vlastitu zemlju i zemlje u okruženju. Putovanja automobilom jedno će vrijeme zamijeniti ona avionska, no putovanja će uvijek biti - zaključila je Damjana Domatovac.

Kao partner susreta, HTI Konferencija je okupila stručnjake koji su govorili o socijalnom distanciranju, kako prevencijom i digitalizacijom do super-pametnog društva, o trendovima u zdravstvenom turizmu te što ponuditi i kako se obratiti tržištu.

U raspravi su sudjelovali dr. Meri Bura, osnivač Mulier Holističkog Centra u Šibeniku, Christian F. El-Khouri, partner najstarije njemačke agencije za medicinsko facilitiranje i međunarodni konzultant, i dr. Sherif Hassan iz SAD-a, specijalist za zarazne bolesti, stručnjak za digitalizaciju u zdravstvu i vlasnik portala koji nudi medicinski turizam.

Leila Krešić-Jurić, izvršna direktorica HTI konferencije zaključila je da, unatoč drastičnom padu pružanja zdravstveno-turističkih usluga, možemo očekivati pozitivnu promjenu. “Upravo kvaliteta ovih usluga i zdravstvena sigurnost postat će jedan od ključnih elemenata pri odabiru destinacije. Zdravstveni turizam svoj će razvoj temeljiti na snažnijoj povezanosti sa zdravstvenim sustavima na emitivnim tržištima, a time u konačnici omogućiti i porast kvalitete zdravstvene skrbi i domicilnog stanovništva.

Snimka konferencije bit će trajno dostupna na https://smarttourism.live/