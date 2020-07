[PIONIRI KAPITALIZMA] Ilija i Stojan Tokić: Kako smo u 30 godina narasli do pobjednika nad koronakrizom i lockdownom

Ilija Tokić 1990. godine izašao je iz sigurnosti državnog zaposlenja i s bratom Stojanom otvorio prodavaonicu autodijelova od 35 kvadrata. Braća su u posao uložili cijelu imovinu, a sve što su prvih godina zarađivali, ulagali su u daljnji razvoj tvrtke. Deset godina kasnije, Tokić je imao već deset poslovnica i samostalno uvozio velik dio asortimana. Naglašavaju da su od prvog dana inzistirali na visokoj kvaliteti proizvoda i stručnim prodavačima, a i danas je to temelj na kojem grade povjerenje kupaca i partnera.

Kako su Tokići iz tih 35 kvadrata došli do današnje liderske pozicije pozicije na hrvatskom tržištu autodijelova? Postoji li ključni trenutak zaslužan za razvoj današnje tvrtke?

- Ne samo jedan, više je ključnih trenutaka u ovih 30 godina koji su usmjerili Tokić prema onome što tvrtka danas jest i zacrtali smjer kojim se želimo kretati. Početkom 2000.-ih godina prepoznali smo da razvoj naše branše leži u implementaciji naprednih rješenja, te smo počeli ulagati u IT infrastrukturu i ljudske resurse, što je zasigurno bio jedan od ključnih koraka prema inovativnoj kompaniji kakva smo danas. 2005. smo pokrenuli franšizni model poslovanja, što se pokazalo kao idealno rješenje za dostupnost Tokić proizvoda po cijeloj Hrvatskoj, a kasnije i regiji. Danas u 52 hrvatska grada imamo franšizne partnere, čiji vlasnici imaju našu podršku u edukaciji, opremanju, infrastrukturi i poslovnom savjetovanju. Otkad smo postali član i dioničar ATR-a 2008. godine, Tokić je postao prepoznatljiv brend i modelirao poslovne procese po uzoru na zapadne partnere. Uveli smo i GOOD, BETTER, BEST razine asortimana i oko tvrtke okupili niz međunarodnih stručnjaka čije iskustvo doprinosi svakodnevnom poslovanju - odgovaraju iz kompanije i dodatno pojašnjavaju da, iako obiteljska tvrtka s tradicijom, vlasnici su prepoznali važnost profesionalnog menadžmenta i svoje povjerenje ukazali mladim educiranim stručnjacima visokih referenci, koji danas uspješno razvijaju Tokić prema jednoj od vodećih tvrtki jugoistočne Europe.

Kao posljednji u nizu ključnih trenutaka u Tokiću izdvajaju kad su, simbolično, posljednjeg dana 2019. godine ugovorili preuzimanje tvrtke Bartog, vodećeg slovenskog trgovca auto gumama, što je označilo Tokićev početak strateškog širenja poslovanja prema Sloveniji i zapadu EU.

No, koronakriza posebno je pogodila autoindustriju. U Tokiću tvrde da je prvih šst mjeseci ove godine nalikovalo na filmski scenarij.

- Danas možemo reći da smo pravovremenom reakcijom zadržali poslovanje na čvrstim temeljima i ono najvažnije - sačuvali sva radna mjesta i zdravlje naših zaposlenika. Zahvalni smo zaposlenicima i partnerima na podršci, budući da smo procijenili kako su stabilnost i dobrobit svih uključenih u poslovanje Tokića jednako važni. Kvalitetna logistika, ali i u tom trenutku dostupne zalihe na skladištu, omogućile su nam gotovo pa redovnu organizaciju posla, a našim partnerima da bez poteškoća nastave s poslovanjem. Malim kupcima također smo omogućili dostavu i preuzimanje robe uz stroge epidemiološke mjere, a posebno sam ponosan što smo partnerima i dobavljačima u postkriznom razdoblju bili čvrst oslonac i kad je riječ o poslovnom savjetovanju i strateškim odlukama. Da smo donosili ispravne odluke, pokazuje i povećanje broja partnera s kojima danas radimo. Tek sada spoznajemo važnost jedne od prvih odluka u koroni – osnivanje kriznog tima, koji je na dnevnoj bazi koordinirao ljude, robu, partnere i dobavljače. Brzom reakcijom uprave i angažmanom svih radnika, koje ne možemo dovoljno nahvaliti, premostili smo lockdown bez većih poteškoća. Poslovanje je danas stabilno i s tendencijom rasta, a specijalan postkrizni tim razrađuje sve modele poslovanja do kraja godine – odgovaraju iz Tokića.

Sudeći prema tome, razvoj nije ugrožen i kompanija nastavlja u zacrtanom smjeru koji ima tri uporišne točke: stabilno širenje poslovanja kao pouzdan partner i poželjan poslodavac.

- Velik učinak na naše poslovanje zasigurno će imati i nedavna akvizicija slovenskog Bartoga, čime se broj naših trgovina i djelatnika zamjetno povećava, ali se povećavaju i mogućnosti za razvoj, kako poslovanja, tako i mladih ljudi koji sve češće prepoznaju Tokić kao tvrtku u kojoj žele razvijati svoju karijeru. Kad dočekujete mlade stručnjake koji su odlučili vratiti se s dobro plaćenih pozicija u zapadnoj Europi i pridružiti našem timu, jer im se sviđa to što radimo i kamo idemo, jasno vam je da se ovdje piše jedna izvrsna priča s velikim potencijalom – odgovaraju iz Tokića.

Dugoročno, Tokićev je plan učvrstiti poziciju regionalnog lidera na području trgovine autodijelova, ali i postati prepoznatljiv brend u cijeloj Europi. Korištenje inovativnih tehnologija u cijelom procesu, od proizvodnje i logistike, preko odnosa s kupcima pa do ulaganja u edukaciju novih naraštaja koji se žele baviti autoindustrijom, temelji su s kojima kreću u takav projekt. Da je kompanija na dobrom putu, pokazalo je i nedavno priznanje Londonske burze, prema kojima je Tokić jedan od 50 Future shapersa – tvrtki koje će oblikovati budućnost Europe, što u tvrtki objašnjavaju riječima:

- Mijenjamo se i prilagođavamo novim okolnostima, a ostajemo isti kada su u pitanju vrijednosti, inovativni kada je u pitanju tehnologija, a tradicionalni kada su u pitanju ljudi i međuljudski odnosi.

Neizbježna je i dvojba o lovcu i lovini. Pitamo na kraju planira li Tokić nastaviti kao obiteljska tvrtka, ili traži strateškog partnera?

- Tokić je nastao iz male trgovine na zagrebačkoj Trešnjevci, ali vlasnici su od prvog dana planirali da to bude tvrtka 'za idućih sto godina'. Danas slavimo tek 30, tako da je najbolje vrijeme još pred nama! – odgovaraju iz Tokića.