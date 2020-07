[PIONIRI KAPITALIZMA] Mohamed Radwan Joukhadar: Kako sam stvorio Medical intertrade iz vukovarskog pepela

Sirijac Mohamed Radwan Joukhadar prije 30 godina u Vukovaru je osnovao svoju tvrtku za veleprodaju lijekova Medical intertrade. Bio je među prvim strancima koji su došli na studij u Hrvatsku, tu je diplomirao, zaljubio se i ostao.

No, ubrzo je stiglo najdramatičnije vrijeme u njegovoj karijeri – tvrtka je potpuno uništena 1991. u agresiji na Vukovar, koji kao da je vezan uz gradove stradalnike. Naime, i njegov rodni Alep teško je stradao od bombardiranja 25 godina nakon Vukovara.

Kako god, Joukhadar je svoj biznis doslovno podigao kao feniks iz pepela i Medical intertrade danas je najveća kompanija u Hrvatskoj vršnjakinja samostalne države. To je bio i povod za ovaj razgovor.

Kako biste u najkraćim crtama rezimirali svoju (dosad) 30-godišnju poduzetničku karijeru?

Često običavam govoriti: 'Kvaliteta jamči kvantitetu!' I kad nisam bio poduzetnik, težio sam najboljemu, tražio znanje i kompetencije, ulagao u ljude i razvijao njihove sposobnosti. Kao vlasnik kompanije imao sam punu ovlast realizirati svoju viziju u djelo. Zapošljavao sam mlade ljude, nebrušene dijamante, i polirao ih jednog po jednog dok nisu postali prekrasna ogrlica na vratu naše krasne Hrvatske. Kad imate sposobne ljude i uređen sustav, nije problem kormilariti takvim brodom i sigurno ga voditi iz luke u luku.

Koji je trenutak (bio) ključan u razvoju kompanije?

Ključno je što sam se u osnivanje veleprodaje lijekova upustio sa znanjem i iskustvom ljekarnika te voditelja ljekarničke službe. Poznavao sam posao veleprodaje lijekova kroz prizmu ljekarne. Sve što mi je smetalo u poslovnom odnosu veleprodaja –​ ljekarna odlučio sam promijeniti u svojoj veleprodaji. Bilo je to godinu dana prije rata i već se moglo osjetiti da će se nešto loše dogoditi. Imao sam svoju viziju, bio siguran u svoje znanje i sposobnosti, uporan, ali i spreman na danonoćni rad. Bez toga ne ide.

Je li uništenje prvog biznisa u Vukovaru bio najteži trenutak u vašoj karijeri?

To mi je, zaista, bio najteži trenutak u karijeri, ne samo zbog stradanja tek pokrenute veleprodaje već zbog razaranja cijeloga grada. Međutim, to me nije ni pokolebalo ni spriječilo u ostvarenju moje vizije, nego sam, k tome, dobio još jedan motiv. Osnutkom tvornice Yasenka, otvorenjem poslovne jedinice Medical Intertradea i ljekarničkih jedinica Zdravstvene ustanove Ljekarne Joukhadar pokušavam pomoći u oživljavanju grada, što je teško ostvariti bez osiguranja radnih mjesta. A to još nije sve. Imam još planova vezanih uz Vukovar.

Kako izlazite na kraj s bolničkim neplaćanjem lijekova – koliko su dana bolnice do sada ostale dužne?

Neplaćanje bolnica najveći je problem u poslovanju veleprodaje, ono ugrožava dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda svim pacijentima. U uvjetima pandemije ne bi se smjela dopustiti eskalacija tog problema do rekordne razine dugovanja koje se mjeri u godinama, nažalost, a ne u danima. Veleprodaje ni na koji način ne utječu na potrošnju lijekova, a njihove cijene i marža određene su pravilnicima koje donosi Ministarstvo zdravstva. Pouzdan smo i odgovoran partner zdravstvenog sustava, redovito plaćamo sve poreze i doprinose te stalno komuniciramo s resornim ministrom, ministrom financija i premijerom ne bi li se našlo sustavno rješenje. Zahvaljujući kreditima u komercijalnim bankama dosad smo uspijevali osigurati dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda. Budući da su kreditne linije iscrpljene, počeli smo se suočavati s obustavom isporuke i nestašicom lijekova, što bi moglo ozbiljno ugroziti njihovu dostupnost ako Ministarstvo zdravstva hitno ne nađe neko rješenje za smanjenje dospjelih dugova.

Kako se snalazite u koronakrizi?

Izazovno je bilo osigurati kontinuitet poslovanja u skladu s epidemiološkim smjernicama, ali još je izazovnije osigurati zaštitnu opremu u uvjetima goleme, globalne potražnje. Česte su povremene nestašice, a cijene jako variraju. Pri tome su najveći problem mnoge ponude necertificirane robe ili robe koju prate falsificirani certifikati. Osoba koja nije stručnjak u tom području teško se može snaći u dokumentaciji koju dobavljači šalju. Zato naše regulativne službe pridaju veliku pozornost analizi prateće dokumentacije kako bi osigurale zaštitnu opremu čija kvaliteta odgovara standardima Europske unije. Povećana potražnja bolnica za lijekovima i zaštitnom opremom u sklopu koronakrize samo je izazvala nagli rast dospjelih dugova i jako ugrozila likvidnost, ne samo nas nego i svih drugih veleprodaja. Budući da naznaka za prestanak pandemije nema, treba hitno riješiti barem dio dospjelih dugova kako se uz COVID-19 ne bismo morali boriti i s nestašicom lijekova.

Koliko ste zadovoljni ulaskom u proizvodnju, odnosno razvojem tvornice Yasenka u Vukovaru?

Osnivanje tvornice za proizvodnju lijekova, dodataka prehrani i kozmetike u Vukovaru, bila je moja dugogodišnja želja koju sam uspio ostvariti prije pet godina. Kao i u svemu, inzistirao sam na kvaliteti i opremio tvornicu vrhunskom opremom. Okupio sam tim stručnjaka s bogatim iskustvom u proizvodnji lijekova i ojačao ih entuzijastičnim visokoobrazovanim mladim ljudima. Ovakva kombinacija pokazala se formulom uspjeha tako da je Yasenka postala jedan od većih proizvođača u Hrvatskoj koja u svom asortimanu trenutačno ima 40 proizvoda. U kategoriji dodataka prehrani Yasenka se nalazi među pet najvećih proizvođača, dok u kategoriji proizvoda za ljepotu njena linija proizvoda Skin Age zauzima 70 posto hrvatskog tržišta. Dosad se naši proizvodi mogu naći u 20-ak zemalja, a u završnoj smo fazi registracije proizvoda u još četiri. Uz proizvodnju proizvoda pod Yasenkinim trgovačkim imenom, radimo ugovornu proizvodnju i za druge domaće i inozemne tvrtke, a naš analitički laboratorij pušta u promet Europske unije lijekove uvezene iz trećih zemalja. Sve u svemu, jako sam zadovoljan rastom i razvojem. A to još nije sve.