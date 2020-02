Plenković vs. Kovač - Kakav će utjecaj (novi) predsjednik HDZ-a imati na gospodarstvo? 

Andrej Plenković ili Miro Kovač. Tko će biti novi predsjednik najveće i najbrojnije stranke u Hrvatskoj, za poslovnu zajednicu, gospodarstvenike i poduzetnike koji nisu umreženi s mnogobrojnim članovima HDZ-a i ne ovise o njihovim političkim odlukama, gotovo da nije bitno. Ostane li na čelu HDZ-a domoljubni, desno centrirani Plenković ili demokršćanski, državotvorno i još desnije orijentirani Kovač, njihov utjecaj na domaću ekonomiju ostat će jednak kao i dosad. Ekonomija će se nastaviti voditi gotovo socijalistički, bez obzira što je ta ideologija miljama i miljama daleko od onoga kakvim se oni žele predstaviti svojim biračima kojima je ta ideologija - krivac za sve zlo u Hrvatskoj.

Niti jedan od dvojice kandidata pod koprenom desne ideologije neće ni pokušati nametnuti ekonomsku politiku liberalizma ili tržišne ekonomije, u kojoj je osnovna ekonomska premisa - minimalna intervencija države, a slobodno djelovanje tržišta vrti se oko privatnog vlasništva kao temeljnog društvenog odnosa. Ekonomija niti Plenkoviću ni njegovom timu, kao i protukandidatima Kovaču, Stieru i Penavi, ustvari je tek usputna. Osnovna razlika između desnog i još desnijeg tima je tek ideološka i bazira se na temama poput Istanbulske konvencije, definicije braka te oko prava seksualnih i drugih manjina, tako da u osnovi pričamo tek o nacionalističkim i populističkim kandidatima koji jedan drugog žele maknuti iz fokusa.

- Makni se ti, da dođemo patrijahalni mi - sažeo je svoj komentar o predstojećim izborima u HDZ-u politički analitičar Žarko Puhovski ističući da su oba kandidata desno tek svjetonazorski, o liberalnoj ekonomskoj politici niti jedan niti drugi tim gotovo da nemaju nikakvo mišljenje.

Koliko je njihova politika patrijahalna, dodaje, najbolje dokazuje i činjenica da niti jedan niti drugi tim ne trpe konkurenciju unutar stranke, što je u ekonomskom smislu važan segment politike koju bi, da su stvarno vjerodostojni u onome što misle, govore i rade, trebali zastupati.

Politički analitičar Davor Gjenero nema nikakvih iluzija da je ijedan od kandidata za predsjednika HDZ desničar, oba su, kaže, tek tvrdi nacionalisti, a ekonomska im je politika bliža socijalizmu.

- Čak je i bliža nego lijevo orijentiranim stranakama u Hrvatskoj, gotovo da je karitativna - smatra Gjenero i dodaje da su oba kandidata u suštini etatisti, vrlo skloni državnoj kontroli nad ekonomijom.

Plenković, po njegovom mišljenju, ipak malo više inzistira na ekonomskim temama i to uglavnom ističući uspjehe svoje Vlade, a u programu Odvažno za Hrvatsku spominje i ekonomiju prijateljski nastrojenu prema obitelji što je demokršćanski moment cijelog programa.

- Najavljeni odmaci od regije ekonomski se neće provoditi, to se niti jedna politička opcija ne bi usudila provoditi jer bi to mogao biti uvod u izolaciju Hrvatske i na razini Europske unije, no politika može stvarati dobru i lošu klimu u ekonomskoj suradnji s regijom, što se ne smije shvaćati olako - zaključio je Gjenero.