Počinje naplata PDV-a na sve poštanske pošiljke iz trećih zemalja

U četvrtak, 1. srpnja stupaju na snagu nova pravila oporezivanja poštanskih pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu. Na temelju odredba Direktiva Vijeća EU-a ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka iz trećih zemalja vrijednosti do 22 eura (160 kuna) koje su kupljene u e-trgovinama.

PDV će se naplaćivati na sve pošiljke s robom koje od 1. srpnja pristignu u Hrvatsku, bez obzira na datum kupnje.

Pošiljke koje ovih dana iz inozemstva stižu u prostorije Novog sortirnog centra ubrzano se pripremaju za dostavu i otpremaju na adrese korisnika. Unatoč velikim količinama pošiljaka koje svakog dana pristižu u Novi sortirni centar, zastoja nema, a pošiljke se u sortirnici minimalno zadržavaju. Trenutačno se obrađuju pošiljke pristigle danas i jučer navečer, a radnici Sektora međunarodnih poslova ulažu dodatne napore da se sve pošiljke male vrijednosti obrade prije stupanja na snagu novih pravila oporezivanja, odnosno bez naplate PDV-a i kontrolnog pregleda.

S obzirom na to da će sve pošiljke s robom koje pristižu iz trećih zemalja morati proći kontrolni pregled, Hrvatska pošta uvela je nove procese obrade, naplate i isporuke pošiljaka. Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura iznosi 18,50 kuna, a za robu vrijednosti od 150 do 1000 eura iznosi 37,00 kuna. Iznosi naknada formirani su na temelju dodatnih troškova. Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja je proces koji sadrži više podataka, zahtijeva implementaciju i održavanje novog informatičkog sustava te podrazumijeva složeniju operativnu kontrolu koju obavljaju radnici Hrvatske pošte.