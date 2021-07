Podatkovni znanstvenici pod mikroskopom: Što radi Karlo Lugomer u Atlantic Grupi

Podatkovni znanstvenik najtraženije je zanimanje budućnosti u mnogim industrijama. Svi žele na svojoj strani nekoga tko razumije podatke koji se u suvremenim okolnostima prikupljaju u enormnim količinama. Pouke iz podataka mogu se upotrijebiti za donošenje strateških odluka o poslovnom razvoju, ali i svakodnevnim potezima koji profit znače. Budući da su podatkovni znanstvenici u Hrvatskoj malobrojni i da u Liderovoj redakciji najviše od svega volimo kada imamo konkretan primjer, kako bi dobili kvalitetan uvid u to čime se zapravo podatkovni znanstvenici bave, krenuli smo u potragu za primjerima od krvi i mesa. Tako smo upoznali Karla Lugomera, specijalista za naprednu analitiku u Atlantic Grupi koji je pojasnio da to zanimanje nije rezervirano za one sa STEM obrazovanjem.

- Obrazovanje podatkovnih znanstvenika obuhvaća vrlo širok spektar struka pa se tako ovim poslom danas bave ne samo inženjeri računarstva i matematike, već i ekonomisti, geografi, geodeti, biolozi, sociolozi i predstavnici brojnih drugih prirodnih, tehničkih i društvenih struka. Važniji su preduvjet od onoga što vam formalno piše 'na papiru' analitičke vještine, znanje statistike i programiranja te razumijevanje poslovnih potreba - tumači Lugomer, koji u slobodno vrijeme uživa u kvizovima i već je sudjelovao u emisijama Potjera i Tko želi biti milijunaš.

Saznajemo da je naš sugovornik po struci geograf. Po završetku preddiplomskog studija geografije na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu četiri je godine živio u Londonu. Tamo je magistrirao geoprostornu analizu i doktorirao geografiju na sveučilištu University College London (UCL).

- Tamo sam se bavio projektom prostornog kretanja ljudi u britanskim gradovima te sam pomoću mreže Wi-Fi senzora proučavao kako i zbog kojih faktora ukupan broj prolaznika na ulicama ispred trgovina varira i prostorno i vremenski. Koje su lokacije posjećenije u koje doba dana ili u kojim danima u tjednu i koja su obilježja tih lokacija? Odgovor na ova pitanja pomaže vlasnicima trgovačkih i ugostiteljskih objekata da bolje razumiju potencijal svojih lokacija i preciznije odaberu buduće lokacije prilikom širenja - opisuje svoje iskustvo s podatkovnom znanošću koje ga je usmjerilo i u daljnjoj karijeri.

Budući da je tijekom magisterija i doktorata razvio afinitet prema podatkovnoj znanosti, osobito prema analizi prostornih podataka o prodaji i potrošačima, odlučio se vratiti u Hrvatsku i iskoristiti znanja i iskustva stečena u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 2019. zaposlen je u Atlantic Grupi, a otkriva nam i čime se tamo bavi.

- U Atlanticu se bavimo širokim rasponom projekata kojima je cilj automatizirati radnje koje su se prije izvodile ručno i zahtijevale su puno veći utrošak vremena i novaca. Također, korištenjem vlastitih podataka i akvizicijom dodatnih vanjskih podataka nastojimo poslovanju omogućiti odgovore na važna pitanja o planiranju operativne prodaje i marketinških aktivnosti. Primjerice, kakvi su demografski i socioekonomski profili potrošača, kako oni prostorno variraju i na koji način ti podaci mogu pomoći u osmišljavanju konkretnih marketinških aktivnosti? Kako možemo predvidjeti povrat robe? Ako kupac u trgovini kupi neki od naših proizvoda, za koje proizvode postoji najveća vjerojatnost da će kupiti i njih - upoznaje nas sa svojom poslovnom svakodnevicom Lugomer.

Dodaje da posebnu pažnju posvećuju procesu pripreme i kvalitete podataka jer, kako upozorava, svaka analiza može dati naizgled prihvatljiv rezultat, no samo uz kvalitetan metodološki dizajn taj će rezultat biti valjan i koristan u rješavanju konkretnog poslovnog problema.

Impresionirani mogućnošću da se toliko toga dohvati iz podataka, krećemo u daljnju potragu za podatkovnim znanstvenicima u Hrvatskoj.