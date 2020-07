Poduzetnici: Sve možemo izdržati, samo ne novu obustavu posla

Sudeći po izjavama ljudi s kojima smo razgovarali, općenito gledano svi bi mogli izdržati higijenske mjere i reduciranja zaposlenika zbog održavanja distance, ali samo žele da ih se pusti da rade. Posebno se to odnosi na male tvrtke i obrtnike koji bi novi val zabrane rada mogli izdržati mjesec ili dva, a velike bi moglo pogoditi pooštravanje mjera poput samoizolacije, ili pak lockdowna.

Naravno da bi bilo besmisleno insistirati da ljudi u restoranima nose maske koje su mnogima ovih dana, vozikajući se tramvajima, došli na živce. Nakon nekog vremena im postaje vruće pod njima, ne mogu disati, a u restoranima bi to, čini se, bilo još i teže. No ljudi su svjesni da se to mora, pa su spremni da ih nose i u restoranima, bude li potrebno, ali naravno da je njihovo korištenje za vrijeme objeda besmisleno, pa se očekuje da će vlada, uvede li takvu mjeru, ipak dozvoliti ljudima da je ne koriste dok usmjeravaju kašiku ka ustima. Uostalom, i Državno izborno povjerenstvo je dalo uputu da se sad u nedjelju prilikom dolaska na birališta mora na trenutak skinuti maska kako bi se osoba identificirala.

Antonija Tretinjak, pročelnica Sekcije kozmetičara Udruženja obrtnika grada Zagreba, kaže, baš kao i njezin kolega šef Sekcije Frizera Ivica Zaneti, da su ionako i prije korone imali visoke higijenske standarde, tako da ih takve eventualne mjere ne bi pogodile.

- Samo neka nas puste da radimo, jer onih mjesec i pol dana što nismo radili nikad više nećemo moći nadoknaditi. Još jedna takva mjera i za mjesec ili dva mnogi će od nas morati staviti definitivno ključ u bravu, pogotovo oni koji imaju veći broj zaposlenih. Oni kozmetičari koji rade sami ili imaju jednog zaposlenog možda izdrže nešto duže – kaže Tretinjak.

Tretinjak i Zaneti se boje jedino zabrane rada, a Zaneti čak kaže da frizeri ne bi više nikako izdržali zaustavljanje posla.

- Ekspandiralo bi crno tržište, nema šanse da bi svi poštovali takvu mjeru još jednom. Ljudi bi naprosto bili prisiljeni raditi – kaže Zaneti, što znači praktično da ta mjera, što se tiče sprečavanja širenja virusa ne bi bila učinkovita.

Isto tvrde i u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) i smatraju da ovako treba nastaviti s obzirom da pridržavanjem mjera frizeri do sada nisu bili ti koji šire zarazu. U HOK-u pak upozoravaju da je za autoprijevoznike najveća šteta bila prouzročena mjerama samoizolacije za vozače, odnosno odlazak u organizirane karantene. Zlatko Andrić, vlasnik autoprijevozničke osječke tvrtke Orteo, kaže da je u njegovoj tvrtki dosta zaposlenih iz Srbije koji su prijavljeni, odobrene su im radne dozvole u okviru kvote za uvoz radne snage, a nakon nekoliko proteklih dana, oni koji su preko vikenda otišli kući u Srbiju nisu se mogli vratiti u Hrvatsku, osim ako su se zaželili samoizolacije. Andrić kaže da je sretan što se barem Bosancima nakon par dana ponovo ukida samoizolacija prilikom ulaska u Hrvatsku, a kada smo mu rekli da isto vrijedi i za Srbijance, obradovasmo ga.

- Koliko je ta mjera štetna, možda vam govori podatak da u svakoj autoprijevozničkoj tvrtki ima između 20 posto i 35 posto radnika iz Srbije i BiH. Za toliko bi nam pao promet – kaže Andrić.

Koliko je prijevoz važan navode i u Podravki koja nije imala drugih većih problema osim plasmana robe za vrijeme lockdowna. Zato im je, kažu, zatvaranje granica i poseban režim za prijevoznike u prvom valu epidemije COVID 19 bio najveći izazov za poslovanje.

