[PODUZETNICI vs. KORONA] Agencija Are You Digital fokusirala se na klijente iz djelatnosti koje nisu pogođene

Agencija Are You Digital iz Zagreba bavi se izradom mrežnih stranica i web-trgovina, oglašivačkim kampanjama i brendiranjem. Ima vlastiti sustav e-trgovine i njezina aplikacija Pick&Pack internetskim trgovinama omogućuje da se lako spoje s kurirskim i dostavnim službama.

– Već početkom ožujka prošle godine velik dio planova za klijente i za nas pao je u vodu, mnogo je projekata odgođeno. Osjetio se pad prihoda, i to čak do 40 posto, ali to ne znači da su projekti propali, već ih se mnogo prebacilo na 2021. U skladu s trenutačnom situacijom očekujemo da bi ova godina trebala biti bolja. Planovi su se ponešto promijenili, više se fokusiramo na djelatnosti koje nisu toliko pogođene mjerama i koronakrizom i većina posla obavlja se online. I dalje smo usredotočeni na e-trgovinu, koja znatno raste, i tvrtke koje pružaju digitalne usluge i online savjetovanje – kaže vlasnik Matej Javorek.

Are You Digital pokrenuo je i mnogo većih projekata e-trgovine u Hrvatskoj, što će uskoro objaviti i na našem webu. Surađuje s mnogim tvrtkama; najviše ih, osim iz Hrvatske, dolazi iz Velike Britanije i Francuske. U jeku pandemije pripremao se otvoriti vrata na tržištima SAD-a, Australije i Kanade.

– I dalje nam većina inozemnih klijenata dolazi iz EU, ponajviše Francuske i Ujedinjenoga Kraljevstva, ali vidi se da marketinški napori sve više rezultata daju i u SAD-u. I dalje ćemo biti fokusirani na rješenja e-trgovine, kojih je na tom velikom tržištu mnogo više i mnogo su izazovnija. Vjerujem da je to pravi put naprijed, jer ako ništa drugo nije pozitivno u pandemiji, barem nam je pokazala da se mnogo toga lakše i brže može obaviti online, što će se više pokazati i u idućim godinama – tvrdi Javorek.