Poruka inovatora državi: Dajte nam problem, sami ćemo doći s rješenjima

Bez inovacija nema gospodarskog rasta, složili su se sudionici Nacionalne izložbe inovacija koja je održana u City Plaza Centru u Zagrebu. Na događaju koji je organizirala Hrvatska gospodarska komora predstavilo se dvadesetak domaćih tvrtki čije su inovacije višestruko nagrađivane na međunarodnim sajmovima i svoju su komercijalizaciju pronašle na tržištima diljem svijeta. Izložba je završna aktivnost unutar inicijative „Inoviraj – profitiraj“ u sklopu projekta „Promocija poduzetništva“ s ciljem poticanja inovativnog poduzetništva kao važnog temelja za ekonomsko jačanje Hrvatske.

- Inovacijski sustav razvija se intenzivno proteklih deset godina. Iako je ostvaren određeni napredak, posebice u istraživačkim aktivnostima i obrazovanju, opći inovacijski učinak je i dalje razmjerno nizak u usporedbi s razinama EU, stoga vjerujemo da će upravo ovakvi projekti dati dodatni vjetar u leđa, kako tvrtkama tako i nositeljima gospodarske politike u pravilnom prepoznavanju i vrednovanju te daljnjem sustavnom poticanju inovacija – istaknuo je Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i energetiku.

Državna tajnica u Ministarstvu gopodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman podsjetila je da su domaći poduzetnici i u ovim novim okolnostima pokazali svoju inovativnost razvojem novih proizvoda i usluga.

- Hrvatska se na listi Globalnog inovacijskog indeksa za 2020. godinu nalazi na 41. mjestu, što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu i ukazuje na pozitivne trendove ulaganja u inovacije bez čega nema rasta gospodarstva - kaže Mikuš Žigman.

Na panelu „Inovacije: temelj oblikovanja naše budućnosti“ sudjelovali su predstavnici inovatora, institucija i akademskog sektora. Najviše je riječi bilo o suradnji između privatnog i javnog sektora, kao i znanosti te što se sve može učiniti kako bi se povećala razina poduzetničkih aktivnosti u Hrvatskoj.

- Glavni izazov je prevelika udaljenost prakse i obrazovnih institucija. Dok se taj jaz ne smanji, teško možemo pripremati mlade ljude za rad u modernim tvrtkama - naglasila je Marina Stanić s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Ivan Franičević, predsjednik Uprave tvrtke Rasco, rekao je kako njegova tvrtka danas ne bi bila jedan od najvećih europskih proizvođača komunalnih vozila da više od pet posto svojih prihoda ne ulažu u razvoj inovacija. Kad govorimo o digitalnom svijetu, sljedećih 30 godina obilježit će umjetna inteligencija i prema riječima Mislava Malenice, predsjednika Hrvatskog udruženja za umjetnu inteligenciju, tu je najvažnije korisnike uvjeriti kako stvarate novu vrijednost i u tome morate biti jako brzi.

Kao predstavnici realnog sektora Malenica i Franičević dodirnuli su se bolnih točaka u svijetu inovacija, ali i poduzetništva općenito. Franičević je istaknuo, baš kao i što je to nedavno na jednoj Liderovoj konferenciji učinio i Đuro Horvat, da za predstavljanje svog proizvoda potencijalne kupce mora voditi u druge zemlje ne bi li se uvjerili u to kako stroj za čišćenje radi jer u Hrvatskoj nemaju tu mogućnost. Država ih nije prepoznala kao partnera. Možda će se i to ubrzo promijeniti.

S druge strane, Malenica je ukazao na to da država čini grešku što jednostavno pred poduzetnike ne stavi problem i ostavi njima da ponude rješenja, već propisuje kojim tehnologijama se problemu treba pristupiti, što automatski eliminira neke kandidate koji imaju i učinkovitija rješenja. Također, dodao je kako njegova tvrtka Mindsmiths zapošljava kadrove već u srednjoj školi zato što ne vjeruje da će ih obrazovni sustav odškolovati za ono za što im je potreban. Razlog tako ranog novačenja kadrova je i taj što ih uzmu Google i Microsoft već na drugoj ili trećoj godini fakulteta.

Uz Nacionalnu izložbu inovacija, HGK je u sklopu inicijative Inoviraj-profitiraj provela pet Info dana na kojima je preko online platforme uživo bilo prisutno 140 sudionika, a naknadnih prikaza je bilo preko 6500. Info dani su od svibnja do srpnja ove godine ugostili poduzetnike inovatore iz pet hrvatskih regija – slavonske, varaždinske, splitske, riječke i zagrebačke te se u ovim aktivnostima pokazalo da za uspjeh nije presudno da tvrtke imaju sjedište u Zagrebu, već da i u manje razvijenim regijama ima itekako uspješnih poduzetničkih priča. Cjelokupni projekt „Promocija poduzetništva“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.