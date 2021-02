POSLJEDICA ZATVARANJA - Kućne teretane ispraznile tržište fitness opreme

Unazad godinu potražnja za fitness opremom se povećala jer su sportski objekti i teretane bili zatvoreni tijekom pandemije. Stoga su Hrvati odlučili sagraditi vlastite ‘kućne teretane', ne bi li i u izolaciji ostali u formi. Ublažavanjem mjera vlasnicima teretana dano je zeleno svjetlo da napokon započnu s radom, međutim teško da će građani odmah pohrliti u velikom broju u fitness dvorane, a još uvijek su i na snazi mjere ograničenja broja vježbača.

Zoran Rudman, suvlasnik tvrtke Sensus Grupa i jedan od pokretača najpopularnijeg hrvatskog fitness portala i web shopa – www.fitness.com.hr te pionir u prodaji fitness i sportske opreme, objašnjava da svi oni koji su aktivno vježbali u teretanama, opremaju sada svoje kućne prostorije za vježbanje s npr. trakom za trčanje, orbitrekom, sobnim biciklom ili utezima za vježbanje. Prema internim anketama njegove tvrtke, otprilike 30 posto aktivnih vježbača namjerava i dalje vježbati kod kuće nakon što pandemija i završi.

- Na tržištu vlada deficit fitness opreme i sprava za vježbanje još od ožujka, kada se dogodio prvi lockdown u cijeloj Europi. Zbog povećane potražnje za fitness opremom i spravama za vježbanje u svim državama Europske Unije, vrlo brzo su se sve zalihe proizvoda unutar EU rasprodale. Potražnja za fitness opremom je povećana, no lanci nabave i dobavljači su bili znatno opterećeni i nastao je manjak proizvoda na tržištu. Jednostavno proizvodnja nije mogla pratiti potražnju. Vjerujem da će se takav trend nastaviti još barem godinu dana, dok se situacija s pandemijom barem malo ne stabilizira – ističe Rudman.

Objašnjava i to da je većina proizvođača fitness opreme locirana u Aziji i kako proizvodnja nije mogla pratiti potražnju, samim time došlo je do povećanja cijena sirovine (željeza i sličnih materijala) te povećanja cijena brodskog transporta i to za tri do pet puta, što će na koncu platiti krajnji korisnici. Rudman kaže da se ista situacija dogodila u industriji prodaje bicikala i ostalim kategorijama proizvoda koji su vezani za proizvođače koji se nalaze izvan Europe ili proizvođače koji kupuju sirovinu na drugim kontinentima.

Uobičajeno je da fizički trgovci s vremenom otvaraju i online kanale prodaje no u slučaju fitness.com.hr-a situacija je bila obrnuta. Tvrtka je nakon 10 godina online prodaje u posljednjih godinu dana otvorila dvije fizičke trgovine u Zagrebu. Trenutno se sprema na izlazak na strana tržišta.

- Naši trenutni planovi su krenuti s izvozom u države koje se nalaze u našoj okolici, odnosno pokrenuti web shopove u Italiji i Sloveniji. To predstavlja operativne i logističke izazove zato što je za sva strana tržišta potrebno imati odvojenu korisničku podršku te planirane rute i kompanije koje će dostavljati robu kupcima u Italiji i Sloveniji. Najveći izazov je isporučiti na vrijeme naručeni proizvod na strana tržišta po konkurentnim cijenama dostave. Pošto hrvatske tvrtke nisu toliko aktivne u izvozu, cijene logističkih tvrtki su daleko veće u odnosu na cijene koje imaju tvrtke u npr. Sloveniji. No s obzirom na to da sve više ljudi kupuje proizvode online, vjerujemo da će logističke kompanije ubrzo prilagoditi svoje cijene kako bi imali jednake šanse kao tvrtke iz drugih država unutar Europske Unije – zaključuje Rudman.