[Poslovni putopis] ‘Marijan – brod‘ u svom AITAC-u projektira najluksuznije jahte na svijetu

Prva asocijacija na spomen brodogradnje su gubici, stečajevi i, u najboljem slučaju, bitka za goli život. No, uz velike škverove poput 3. maja, na riječkom području još je 60-ak brodograđevnih tvrtki – 24 u Rijeci i okolici, a ostatak od Lovrana do Novog Vinodolskog, te na Krku, Cresu, Rabu i Malom Lošinju. Neke od njih izuzetno su uspješne, poput AITAC-a, čiji su uredi smješteni u kastavskoj poslovnoj zoni Žegoti.

– Brod je moj život – priča nam vlasnik i direktor AITACA Marijan Lorencin. I to je znao od malih nogu, kad je sam sebe nazvao 'Marijan – brod'. Oduvijek je sve u njegovom životu bilo posvećeno brodovima, moru i plovidbi - do studija brodogradnje u Rijeci, zaposlenja u branši i kasnijeg pokretanja vlastite tvrtke.

No, za razliku od većine domaćih poduzetnika, koji bi svoje tvrtke prodavale strancima, Lorencin je najprije bio manjinski partner (49 posto) dvojici Nizozemaca. Kad je dobio veliki posao preobrazbe stare fregate u superluksuznu jahtu za kraljevsku obitelj iz Ujedinjenih arapskih emirata, ponuđeno mu je dodatnih 11 posto. U međuvremenu je preostalih 40 posto kupnjom jedne aplikacije od nizozemskog ogranka preuzela druga nizozemska tvrtka, softveraš Dassault Systèmes. No, oni nisu navikli biti manjinski vlasnici, i Lorencin je od 2017., kad je otkupio njihov udjel, jedini vlasnik. Tako je među projektantima brodova AITAC jedina značajnija tvrtka u domaćem vlasništvu.

Danas grupacija zapošljava blizu 200 ljudi u tvrtkama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Francuskoj. Do 2019. su se popeli do 12 milijuna eura prihoda. A onda je došao kovid. Lorencin utjecaj pandemije uspoređuje sa svjetskim ratom, pogotovu u njegovoj branši. Sva krstarenja zaustavljena su, svi kruzeri preko noći su ostali prazni, stale su, naravno, i sve nove narudžbe. No, zahvaljujući diverzifikaciji poslovanja, usluga i klijenata, koju su obavili u zadnji čas, uspjeli su preživjeti,s relativno malim padom prihoda i bez gubitaka.

Abu Dhabi svakako je ključni događaj Lorencinove karijere. Obitelj koja vlada UAE-om ujedno je vlasnik brodogradilišta u Abu Dhabiju u kojem je od ratnog broda sagrađenog u Nizozemskoj 80-tih godina prošloga stoljeća, trebalo napraviti gigajahtu. Vojnike navikle na spartanski način života na palubama će zamijeniti bogataši navikli na superluksuzan način života. Bio je to veliki izazov. Lorencin tvrdi da bi bilo lakše projektirati novu jahtu, ali investitori su inzistirali na modifikaciji. Zato je odrezano kompletno nadgrađe, dio prove i cijela krma, a dodano je 11 metara krme s jacuzzijima, bazenima, te kompletno novo nadgrađe.

Prostor za rad bio je ograničen, tehnički zahtjevi specifični, hrvatski inženjeri susreli su u Abu Dhabiju i s problemima poput multikulturalnosti i vremenskih razlika, ali taj kompleksan projekt, koji je dosta dugo trajao, uspješno je priveden kraju, a brod i danas plovi, ponekad i do Dubrovnika, ponosan je Lorencin.

Osim vlasničkih posebnosti, AITAC odudara od uobičajenih hrvatskih navika i u kategoriji odnosa prema izvozu. Tvrtka je od početka fokusirana isključivo na strana tržišta, a tek sad rade prvi veći projekt za domaćeg naručitelja. Riječ je o prilagodbama školskog broda Kraljica mora, kako bi se performanse tog jedrenjaka uskladile s plovidbenom dozvolom.

Nedostatak poslova u pandemiji nadomjestili su time što su 'radili na sebi'. Prošli su bez otkaza i rezanja plaća, što olakšava akdrovsku sliku i danas, a Lorencin se nada i ubuduće. Krenuli su u softverski razvoj, i pripremaju se za ulazak u vojnu industriju te security screening. Planiraju i ulazak u druge industrije, poput elektrana, te industrijska postrojenja koja rade s čelikom, a R&D tim priprema inovacije i ulazak u nove tehnologije poput novih pogona - metanola i baterija.

Lorencin tvrdi da je Hrvatska zakasnila na dva značajna 'vlaka' – u proizvodnju mega jahti i malih plovila, i smatra da smo u tim sektorima mogli biti značajno ime na pomorskoj karti svijeta. Svjestan je toga da dolazi nova era električnih plovila i plovila s drugim motorima:

- Iskreno se nadam da ovaj 'vlak' za budućnost nećemo propustiti.

A kakva je budućnost AITAC-a? Je li bilo kakvih 'nemoralnih ponuda' za preuzimanje? Lorencin zagonetno odgovara potvrdno:

- Čak je nešto već bilo dogovoreno, ali je došla korona i sve je stalo – odgovara, ali ni blizu rezignacije:

- Ako smo ovo preživjeli ne treba nam nikakav veliki vlasnik.

Dodaje kako planira dio vlasništva podijeliti ključnim ljudima, po uzoru na njemačku tvrtku u kojoj je 25 posto udjela prepustio direktoru. A što se tiče eventualnog preuzimanja tvrtke, u obzir dolazi samo dokapitalizacija, uz zadržavanje suvlasništva i upravljačke poluge.



