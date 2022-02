[Poslovni putopis] Zašto su pioniri hrvatske e-prodaje svoj Web Studio prodali Assecu

Rečenica koja bi se mogla izdvojiti iz razgovora sa riječkim poduzetnikom Emirom Dizdarevićem, svakako je ona koja kaže da tvrtka koja želi opstati na tržištu treba neprestano rasti, razvijati se i postati velikom, ili svoj rast nastaviti priključivanjem velikoj korporaciji i postati dijelom neke snažne multinacionalne grupe. A upravo ovo drugo dogodilo se Web Studiju iz Viškovog koji slovi za pionira razvoja e-Commercea u Hrvatskoj, na čelu sa Dizdarevićem, i danas glavnim izvršnim direktorom, koji je zajedno sa suprugom Tanjom Perkić Dizdarević odlučio prodati obiteljsko poduzeće.

Promjena vlasništva dogodila se krajem prošle godine, tako da je danas Web Studio dio velike poljske IT grupacije Asseco, vlasnički udio je 100 posto prenesen na Payten d.o.o. koja je, pak, u vlasništvu Asseca.

- Ovo je za Web Studio veliki, poslovni iskorak, odlučio sam da je za nas najbolje postati dio moćnog sustava, nastaviti razvijati brend WSPay, komplementarne proizvode Asseco grupe te ostali payment segment - ističe prvi čovjek Web Studija.

Prisjećajući se osnutka tvrtke, 1998. godine, Dizdarević navodi da je, iako ekonomist po struci, prepoznao veliki potencijal i važnosti interneta u poslovanju. Prvo je sam radio u tvrtki, potom zaposlio još dvojicu kolega, a danas Web Studio broji 25 zaposlenika, od koji su neki tu od najranijih početaka poslovanja, koje danas prelazi granice Hrvatske jer Web Studio ima franšize u svim zemljama regije - Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, a prisutan je i na cijelom tržištu Europske unije.

Prvo su počeli sa izradom web stranica za razne poslovne subjekte, a potom su stvorili vlastiti CMS sustav koji omogućava upravljanje web sadržajem. Uz to, prvi su omogućili online plaćanje u web shopovima, te postali najveći Payment Service Provider (PSP) u Hrvatskoj i zemljama regije.

- Payment Service Provider WSPay je sustav koji povezuje web shop sa različitim oblicima plaćanja, od kartičnog do drugih digitalnih metoda plaćanja kao što su digitalni novčanici, kripto valute i sl. Web trgovina je ozbiljno prodajno mjesto o kojem se potrebno brinuti u nekoliko segmenata čak i više nego o klasičnom prodajnom mjestu, jer treba osigurati nabavu, definirati cijene, digitalno sve povezati, te imati vlastiti digitalni marketing koji to prodajno mjesto prati, a poseban naglasak treba staviti na sigurnost plaćanja i zaštitu podataka, što je naša osnovna zadaća. Baviti se time jednako je zahtjevno, ako ne i zahtjevnije, nego imati klasično prodajno mjesto – smatra Dizdarević naglašavajući da, nažalost, naši vlasnici web shopova ne koriste dovoljno činjenicu da smo dio jedinstvenog tržišta Europske unije, nego prodaju koncentriraju na lokalno tržište. Dizdarević to smatra velikom pogreškom, jer bi strani retaileri i veliki web shopovi koji ulaze na naše tržište ubrzo mogli progutati naše male, stoga bi se domaći web trgovci trebali čim prije orijentirati na prodaju i izvan granica Hrvatske, posebno je za to imaju tehničke mogućnosti, budući da WSPay omogućava naplatu i u drugim valutama, a ne samo u kunama.

Kada je riječ o razvoju same tvrtke, Web Studio je uvijek koristio interne resurse, a značajniji kredit banke iskoristili su samo za kupnju vlastitog poslovnog prostora. Prihodi su im iz godine u godinu rasli, značajnije je to bilo vidljivo u posljednjih pet godina i danas iznose više od osam milijuna kuna. Kao slabost i prijetnju poslovanju Dizdarević navodi rast velikog broja pružatelja sličnih usluga, a upravo iz tog razloga odlučili su postati dio velike kompanije i tu najveću prijetnju anulirati, upravo pristupanjem Asseco grupi.

Formalno obrazovanje zaposlenih u Web Studiju nije važno, važno je znanje, ljudi dobiju priliku, razvijaju se, uče, napreduju. Provode se edukacije unutar kuće, pohađaju razni webinari, a svaki zaposlenik dio radnog vremena može iskoristiti za samostalni razvoj i istraživanje.

Njihova rješenja prisutna su na više od 16.000 digitalnih prodajnih mjesta u Hrvatskoj i u Europi, a u suradnji sa Erste Card Clubom na preko šest i pol tisuća mjesta kreirali su mogućnost plaćanja skeniranjem QR koda - QRPay. Klijenti su im tvrtke svih profila od tele operatera kao što su A1, Telemach, Telenor, Telecom Slovenije, do hotelskih kuća - Valamar, Plava laguna. Klijenti su im i Croatia Airlines, Bazar, Bauhaus te mnogi drugi, mali, srednji i veliki poslovni subjekti.

Inače, jedan od značajnijih projekata Web Studija je projekt, Market place rješenje, te Rijeka City Card koji omogućava plaćanje usluga Grada Rijeke online, na jednom mjestu, od plaćanja parkinga, računa RI Stana, kupnje karata za gradski prijevoz, plaćanja članarine u knjižnici i sl. a važno je naglasiti da se svi računi mogu objediniti u jednu transakciju bez troškova za onog tko plaća i da se zatvaranje računa događa u realnom vremenu.

- Naša prednost u odnosu na konkurenciju je inovativnost, nismo preprodavači ničijih rješenja, nego sve proizvode radimo inhouse sa vlastitim razvojnim timom i na temelju vlastitih ideja. Stalna potreba za prilagodbom tržištima i potrebama naših klijenata dovela je do razvoja mnogobrojnih aplikacija i programskih rješenja, kao što su WSPayPer, QRPay, Market place, WSOsiguranje, Termini.com.hr, app-booking.com i brojnim drugim, a kao tržišnim liderima, imperativ nam je svake godine izaći sa barem jednim novim proizvodom – zaključuje Dizdarević.