Potpisana suradnja zagrebačkog Gamechucka i američkog Rogue Gamesa

Nagrađivana hrvatska tvrtka za izradu arkadnih videoigara Gamechuck potpisala je s američkim izdavačem videoigara Rogue Games izdavački ugovor vrijedan preko milijun kuna za akcijsku videoigru naziva 'Midwintär'.

– Rogue Games je veliko ime. U njihovom upravnom odboru sjede bivši regionalni direktori Nintenda, Sonyja, LucasArtsa, i slično. Nama ovo znači ne samo financijsku injekciju, nego i put prema svjetskom uspjehu. Otvara nam velike mogućnosti u smislu promocije i vidljivosti same igre, ali i našeg studija – rekao je direktor Gamechucka Aleksandar Gavrilović te dodao da od suradnje očekuju da će osigurati stabilnost timu kroz narednih 18 mjeseci.

– To će biti dovoljno da dovršimo ovu igru i izađemo na svjetskom tržištu. Nakon izlaska Speed Limita, Midwintär je naša iduća retro igra u pixelart stilu, što znači da određenu publiku već imamo, a sad se nadamo da ćemo je i proširiti – objasnio je Gavrilović.

Narativne i arkadne igre

Midwintär je njihova najnovija ideja koja spaja njihovu ljubav prema narativnim i prema arkadnim igrama u jedinstveno i nezaboravno iskustvo. Inspirirana je srednjovjekovnim horor folklorom s jakim naglaskom na storytelling.

– Razvijamo igre od 2017., počevši s kritički cijenjenim interaktivnim stripom All You Can Eat te ‘Humble Original’ naslovom vApe Escape, do nedavno izdane arkadne igre Speed Limit, dostupne na PC-u i konzolama. Trenutno dovršavamo prvo poglavlje avanturističkog RPG-a Trip the Ark Fantastic, te završni dizajn vlastitog arkadnog kabineta ‘Gamechuck Arcades’ – dodao je Gavrilović.

Rogue Games izdavačka je kuća iz San Matea s uredima u Seattleu i Los Angelesu koju su pokrenuli veterani industrije videoigara. Njihov upravni odbor čine bivši predsjendici Nintenda i Sonyja te bivši poslovni direktor LucasFilma. Rogue ima široki portfolio igara poput nagrađivanih hitova Sociable Soccer ‘21™ i Arcanium te popularnih Under: Depths of Fear, Bright Paw, Super Impossible Road i mnogih drugih.

Dinamičan tempo igre

Prema riječima Gavrilovića, Midwintär ima nekoliko značajki, a to su ‘Sunčani horor Midwintär’ koji smješta igrače u sunčana, srednjovjekovna sela napučena prijateljski nastrojenim seljanima, ‘Konstanta promjena tempa’ koja vrijeme u Midwintäru dinamično mijenja kroz trominutni ciklus dana i noći te koji isto tako dinamično utječe na sposobnosti igrivih likova, ‘Tračanje i širenje glasina’ je značajka zbog koje svaki neigrivi lik (NPC) u Midwintäru ima vlastiti mjerač sumnjičavosti, ‘Tri igriva lika’ daje igračima mogućnost izbora između tri lika te ‘Kooperativni multiplayer’ koji daje opciju igranja igre u društvu do troje igrača preko split screena.

U igrici se svako malo mijenja tempo u rasponu od brze akcije do promišljenog taktiziranja, pri čemu posebnu ulogu ima inovativna mehanika tračanja i širenja glasina među neigrivim likovima (NPC-ove). Usto, igra nudi na izbor upravljanje s tri različita lika u ponudi, a to su vukodlak, vampir i vještica, u udruženom osvetničkom pothvatu protiv zlokobnog religijskog kulta.