Predstavljeno strateško partnerstvo za razvoj platforme koja će pomoći u smanjenju CO2

Kako bismo do 2050. godine dosegnuli nultu stopu onečišćenja okoliša, količina emisija stakleničkih plinova mora biti prepolovljena do 2030. godine. Shodno tome, organizacije diljem svijeta iskazale su sasvim očitu i hitnu potrebu za preciznim mjerenjem ukupnog razmjera svojih emisija, prije negoli uopće mogu započeti s njihovim učinkovitim upravljanjem. Tvrtke ne mogu same postići takvo što. Osim toga, praćenje i mjerenje emisija moraju se proširiti diljem vrijednosnih lanaca, s jednog kraja na drugi, jer samo tako mogu rezultirati potpunim i uporabljivim podacima na razini proizvoda, koje onda ekosustavi mogu iskoristiti za smanjenje svoje emisije ugljikovog dioksida.

Stoga su platforma CO2 AI by BCG i neprofitna organizacija CDP predstavili svoje strateško partnerstvo za razvoj platforme, koja će tvrtkama omogućiti suradnju u optimizaciji vlastitih emisija stakleničkih plinova i ubrzanju smanjenja, kroz razmjenu podataka o održivosti na razini proizvoda i to na siguran i proaktivan način, podložan reviziji, navodi se u priopćenju. Među ključnim su prednostima spomenute platforme omogućavanje potrebne transparentnosti i precizno mjerenje emisija iz Opsega 3 (neizravne emisije stakleničkih plinova unutar vrijednosnog lanca neke tvrtke).

Platforma će organizacijama pomoći u sveobuhvatnijem mjerenju i razmjeni temeljnih podataka o održivosti, i to tako što će svim članovima njihovih ekosustava omogućiti razmjenu podataka jednostavno i transparentno. Nadalje, platforma će podržavati najbolju postojeću tehnologiju, kako bi se osigurala sigurna i visokokvalitetna razmjena podataka, kao i uporaba umjetne inteligencije.

CDP-ov program vrijednosnog lanca trenutno je temeljna referenca, kada je riječ o podacima o održivosti na razini neke tvrtke. Spomenuto će partnerstvo nadopuniti i proširiti CDP-ove postojeće rezultate, objavljivanjem podataka o emisijama iz Opsega 3, kao i proširiti CDP-ove podatke na razini proizvoda, pristupom važnim tehnološkim i infrastrukturnim mogućnostima.

Za tvrtku BCG spomenuto partnerstvo predstavlja sljedeći korak u razvoju rješenja CO2 AI by BCG. Riječ je o cjelovitom (end-to-end) rješenju, koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, i koje mogu primijeniti organizacije u svim industrijama, kako bi izmjerile aktualne emisije stakleničkih plinova i našle način kako ih mogu smanjiti koliko je potrebno.

Osim toga, CDP je upravo objavio i svoje izvješće o vrijednosnom lancu za 2021. godinu pod nazivom Engaging the chain: driving speed and scale. Izvješće je napravljeno u suradnji s BCG-om, a otkriva kako, usprkos napretku postignutom na području izravnih utjecaja na okoliš, tek 38 posto tvrtki koje o tome izvješćuju, surađuje sa svojim dobavljačima u borbi protiv klimatskih promjena. Istovremeno, tek 47 posto tvrtki radi to isto u području borbe protiv krčenja šuma, a njih 16 posto na osiguravanju vodne sigurnosti. Nužno je da tvrtke kaskadno prošire mjerenja i reaktivne aktivnosti kroz cijeli opskrbni lanac i tako postignu brzinu i razmjer koji su potrebni za izbjegavanje ekološke krize.

- Doista smo uzbuđeni i ponosni na naše partnerstvo s CDP-om, organizacijom koja je primjer svima nama kada je riječ o izvješćivanju o utjecaju na okoliš. Zajednička će platforma biti ključan alat u borbi protiv klimatskih promjena. Njome ćemo organizacijama diljem svijeta pomoći u poduzimanju ciljanih mjera za dekarbonizaciju vrijednosnih lanaca - istaknuo je Christoph Schweizer, BCG-ov glavni izvršni direktor.

- Suradnja tvrtki i vrijednosnih lanaca na zaštiti okoliša i posebice dekarbonizaciji postala je nužna. Kroz naše partnerstvo s BCG-om možemo ubrzati put od saznanja do djelovanja, i to koristeći se digitalnim rješenjima, naprednom analitikom i umjetnom inteligencijom kako bismo revolucionirali upravljanje emisijama - dodao je Paul Simpson, CDP-ov glavni izvršni direktor.

- Platforma utemeljena na umjetnoj inteligenciji omogućit će svim članovima ekosustava neke tvrtke razmjenu podataka na razini proizvoda i olakšati dobavljačima izračunavanje vlastitih utjecaja na okoliš. Nadalje, bit će to one-stop shop, preko kojega će organizacije, dobavljači i korisnici vrlo jednostavno razmjenjivati podatke o održivosti i tako cijelim ekosustavima olakšati dostizanje nulte stope onečišćenja okoliša - zaključila je Charlotte Degot, direktorica i partnerica u BCG-u, te osnivačica i predvodnica platforme CO2 AI by BCG.