PRIJAVE ZA POVRAT POREZA - Evo koje obrasce i do kada morate predati

Iz Porezne uprave najavljuju kako će se povrati poreza za 2020. godinu ostvariti u zakonskom roku.

- Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak privremena porezna rješenja o utvrđenom godišnjem dohotku te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat poreznim obveznicima dostavit će se najkasnije do 30. lipnja 2021. do kada će se izvršiti i povrat onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak - odgovaraju iz Porezne uprave na upit Hine hoće li i ove godine, kao što je to bilo lani, isplata povrata poreza na dohodak ići u lipnju, dok je ranijih godina uobičajeno kretala u kolovozu.

Poreznici procjenjuju da će ukupan povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu obveznicima-građanima u posebnom postupku utvrđivanja poreza iznositi oko 1,85 milijardi kuna. To je za oko 675 milijuna kuna više nego lani, kada su u posebnom postupku građani ostvarili povrat gotovo 1,2 milijarde kuna.

Porast iznosa za povrat u posebnom postupku pripisuje se, pak, činjenici da će na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2020. povrat poreza dobiti mladi do 30 godina. Riječ je o poreznim izmjenama iz četvrtog kruga porezne reforme koje su stupile na snagu početkom prošle godine, a kojima je regulirano umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života.

U Poreznoj upravi procjenjuju da će povrat više uplaćenog poreza i prireza na osnovu posebnog postupka utvrđivanja poreza na dohodak za 2020. godinu, a koji se odnosi na mlade osobe do 25 godina života, odnosno od 26 do 30 godina života, izvršiti za oko 240 tisuća obveznika, a iznos povrata za njih procjenjuju na oko 700 milijuna kuna.

Poreznici pritom napominju kako će se nove porezne olakšice za mlade, u obliku umanjenja godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe mlađe od 30 godina koje ostvaruju plaću te povrat po toj osnovi, ostvariti u posebnom postupku koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Na to se odnose i iznijete procjene povrata odnosno u njima nisu iskazani procijenjeni iznosi povrata i za obveznike u redovnom postupku.

Zadnji dan za godišnje prijave u redovnom postupku 1. ožujka

Redovni se postupak odnosi na nekoliko kategorija poreznih obveznika koji su dužni sami predati godišnju prijavu poreza na dohodak za proteklu godinu (obrazac DOH). Takvu obvezu imaju građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, djelatnosti slobodnih zanimanja, oni u djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi.

Ti porezni obveznici su dužni godišnju prijavu podnijeti do kraja veljače, a kako je 28. veljače ove godine nedjelja, zadnji dan za podnošenje prijava za 2020. godinu je ponedjeljak, 1. ožujka.

Iz Porezne uprave u odgovoru na upite o godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2020. godinu napominju i da je za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost propisano da se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak. Također, porezno priznatim izdacima, koji ne uvećavaju osobni odbitak, smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (primjenjuje se prilikom podnošenja godišnjih prijava za 2020.), napominju.

Za većinu građana, ipak, provodi se posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a njega na osnovu podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava i ona ga provodi po službenoj dužnosti.

Građani za koje će se provesti poseban postupak mogu najkasnije u ponedjeljak, 1. ožujka, podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (ZPP-DOH), kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica.

Građani putem tog obrasca dostavljaju podatke kojima Porezna uprava ne raspolaže, na temelju kojih mogu ostvariti prava na dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti, prebivalište na potpomognutom području prve skupine i području Grada Vukovara, ili pravo na dio doprinosa za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Oba obrasca (DOH i ZPP-DOH) dostupna su na internet stranici Porezne uprave, a građani ih mogu mogu podnijeti putem sustava ePorezna​ odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu. Na internet stranici Porezne uprave dostupan je i informativni kalkulator obračuna poreza i prireza.

Podaci Porezne uprave za prošlu godinu pokazuju da je u posebnom postupku obračuna poreza na dohodak za 2019. godinu 585.082 poreznih obveznika-građana ostvarilo povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak u iznosu od gotovo 1,18 milijardi kuna, dok je kod 64.716 obveznika utvrđena razlika za uplatu u iznosu od 132,1 milijun kuna.

U redovnom postupku obračuna poreza na dohodak za 2019. godinu je povrat poreza i prireza ostvarilo 25.307 obveznika, u iznosu od 135,3 milijuna kuna, dok je kod 20.169 obveznika utvrđena obveza za uplatu u iznosu od 169,7 milijuna kuna, podaci su Porezne uprave.

Iz Porezne uprave u odgovoru na upite o godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2020. godinu podsjećaju da je s početkom prošle godine osnovni osobni odbitak povećan s 3.800 na 4.000 kuna mjesečno tj. na 48.000 kuna godišnje te da u iznos do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom ne ulaze niti nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja.