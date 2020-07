Prijetnja raskida ugovora za automobile nadvija se nad leasing-kuće

Više nije upitno da će ova turistička sezona podbaciti, a mnogi dovode u pitanje i iduću, iako se još uvijek ne zna u kojem će omjeru taj podbačaj biti i kako će se epidemiološka situacija razvijati. Loša sezona sa sobom je povukla brojne djelatnosti i mnogi već sad osjećaju njezine posljedice, a jedna u lancu su rent-a-car tvrtke. One su pak, izravno vezane uz leasing-kuće putem kojih financiraju nova vozila, kao i uz trgovce automobilima od kojih ih kupuju. Ne samo da su izostale ili su drastično smanjene narudžbe novih vozila, nego je upitno što će se dogoditi i sa svim postojećim vozilima kupljenim na leasing. Jer, potraju li problemi s likvidnošću, zbog promijenjenih uvjeta poslovanja povezanih s epidemijom koronavirusa tisuće automobila mogle bi biti vraćene leasing-kućama budu li korisnici pritisnuti nemogućnošću njihove daljnje otplate, upozorava pravni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Splitu dr. sc. Hrvoje Kačer.

Kačer ističe da nije nemoguće vratiti automobil leasing-kući, jer Zakon o leasingu nije izrijekom zabranio mogućnost raskida ugovora, odnosno da korisnik leasinga zbog promijenjenih poslovnih okolnosti uzrokovanih višom silom, bez naknade i posljedica može vratiti automobil.

– Nigdje u Zakonu o leasingu nije rečeno da ne vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima koje propisuju raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Ako korisnik leasinga dokaže da su se uslijed više sile, u ovom slučaju pandemije koronavirusa, dogodili problemi u poslovanju, može bez posljedica vratiti vozilo i prekinuti plaćanje leasinga – ističe Kačer.

​Sredstvo osiguranja leasinga mogu biti zadužnice, ali nema li na računu korisnika novca, leasing-kuća nema od čega namiriti zadužnicu, napominje Kačer i dodaje da u ugovorima o leasingu postoji niz odredbi koje štite leasing-kuću, no to je sve za leasing-kuću povoljno ako je korisnik leasinga kriv zbog neplaćanja obveza i ima imovinu. No, ako se dogodi da nema krivca, onda imovina nije ni bitna, jer prisilna naplata nije moguća. Na pitanje je li loše poslovanje krivnja ili ne, ovaj pravni stručnjak odgovara: – Ako je viša sila u pitanju, loše poslovanje nije krivnja, a korona je definitivno viša sila. No oni koji sada uzimaju leasing ne mogu se više pozvati na koronakrizu, jer se ona već dogodila.

Jedna od tvrtki čije je poslovanje znatno pogođeno pandemijom i kojoj je drastično pala potražnja za najmom vozila je domaća rent-a-car kuća Carwiz, koja je donedavno bilježila iznimne poslovne rezultate i u vrlo kratkom roku proširila svoje franšize u dvadeset zemalja svijeta. Krešimir Dobrilović, vlasnik i osnivač Carwiz rent-a-cara i Carwiz Internationala, kaže da im je potražnja za najmom vozila smanjena za čak 74 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Od popuštanja mjera stanje se neznatno popravilo, ali je broj rezervacija vozila i dalje na nezavidno niskoj razini u odnosu na prošlu godinu.

– Trenutačna flota broji 650 automobila, što je 30 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od početka poslovanja odlučili smo se za suradnju s više leasing-kuća i sva naša vozila financirana su leasingom – ističe Dobrilović i dodaje da su moratorij otplate leasinga u mjesecima lockdowna zatražili i ostvarili na njega pravo s obzirom na krizu kojom je pogođena industrija putovanja, a prije svega rent-a-car industrija. Dobrilović kaže da su od većine leasing kuća dobili pomoć i prostor za stabilizaciju novčanog toka, iako uvjeti moratorija nisu u svakoj od njih isti.

– Budući da smo zbog koronakrize poslovali sa smanjenom flotom vozila nismo se odlučili na vraćanje vozila leasing-kućama. Fokus nam je očuvanje radnih mjesta, stoga smo prilagodili model poslovanja, otkazali dodatnu narudžbu vozila i donijeli odluku da nećemo povećavati flotu kao što je to uobičajeno u ljetnim mjesecima – ističe Dobrilović. Olakotna je okolnost da im je velik broj vozila u dugoročnom najmu, a to je očuvalo likvidnost poslovanja i u kriznim mjesecima.

I putna agencija Uniline, koja nudi i usluge rent-a-cara, bilježi velik pad poslovanja budući da joj, kako kažu u njoj, najam vozila uvelike ovisi o stranim klijentima, koji najčešće dolaze avionima.

Iako se ugovori o leasingu razlikuju od kompanije do kompanije, načelno svi sadrže klauzulu koja se odnosi na 'višu silu'. U Unilineu do sada nisu razmatrali mogućnost prekida ugovora iako, usporede li ovogodišnje poslovanje s prošlogodišnjim, procjenjuju da bi u trećem kvartalu mogli ostvariti tek 20 posto lanjskog prometa, a taj postotak prate i veličine flota koje rent-a-car kompanije trenutačno imaju jer malo tko je nabavljao nova vozila.

