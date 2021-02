Upravni odbor HOK-a odbija spajanje s HGK

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na čelu s predsjednikom Dragutinom Ranogajcem donio je zaključak 'da se ne prihvaća prijedlog o spajanju HOK-a i HGK u jedinstveni sustav'. Na sjednici održanoj 12. veljače raspravljalo se o toj inicijativi koja bi se trebala provesti kroz izmjene Zakona o obrtu.

Iako se HOK na sjednici odredio o toj inicijativi, još uvijek nije jasno tko je predložio takav sustav. Naime, iz HOK-a poručuju da je tokom rasprave o mogućim opcijama budućeg funkcioniranja komorskog sustava 'spomenut oblik djelovanja kroz jedinstvenu komoru poduzetnika i obrtnika, pa je Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore a priori zauzeo stav o nemogućnosti takve vrste spajanja'.

- Prvenstveno zbog različitosti članstva, njihovih potreba, ali i javnih ovlasti koje Hrvatska obrtnička komora obavlja, a naročito u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih – poručuju iz HOK-a.

Još uvijek, dakle, nije riječ o službenoj inicijativi, iako zaključak sa sjednice sugerira da je i ta opcija moguća. Ipak, barem prema informacijama koje smo dobili od drugih izvora, za sada još uvijek nije sigurno hoće li biti spajanja HOK-a i HGK, no nije ni to isključeno. U svakom slučaju, Vlada priprema reformu HGK (najvjerojatnije ukidanje obavezne članarine za male i srednje tvrtke, no ne i za velike), ali također u sklopu toga i reformu HOK-a. Zato je Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na spomenutoj sjednici raspravljao i o mogućim opcijama budućeg funkcioniranja komorskog sustava.

- Na toj istoj sjednici UO je donio zaključak kako će Hrvatska obrtnička komora, u suradnji s područnim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika, predložiti način unaprjeđenja komorskog sustava, s ciljem još učinkovitijeg funkcioniranja – kažu u HOK-u.