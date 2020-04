Proširen je popis ugostiteljskih objekata koji SADA mogu raditi

- Sasvim sigurno vam ne bi bilo ugodno da probate neki odjevni predmet nakon što ga je probao netko drugi za kojeg ne znate je li inficiran s koronavirusom ili nije, a osim toga to je i epidemiološki neprihvatljivo. Dakle, mi moramo smisliti funkcioniranje tih trgovina na način da oni prodaju tu robu, ali da se taj rizik svede na nulu ili na blizu nuli, a to će biti moguće jedino na način da se prodaje isključivo zapakirana roba. Naravno, onda imate mogućnost da ju kod kuće probate, a nakon toga ju vratite ako vam ne odgovara ili na neki drugi način zamijenite - objasnio je Capak u četvrtak za RTL televiziju način kupnje odjeće u trgovinama.

Također, Capak ističe da ne treba razmišljati da će u ugostiteljskim objektima biti tone pleksiglasa nego se treba naučiti živjeti i raditi na način da se održava socijalna distanca.

- Ako vam na jednu određenu udaljenost od jedan metar ili više od jedan metar dođe ugostitelj i s vama ne komunicira duže od par sekundi dok vam ne preda to što ste naručili ili što vam je namijenio to se ne smatra bliskim kontaktom i na taj način se koronavirusna infekcija ne prenosi - rekao je Capak.

U slučaju da je netko zaražen koronavirusom i duže se boravilo u istoj prostoriji, ide se samoizolaciju bez obzira što nije bilo bliskog kontakta.

- Ovisi o tome kakva je priroda toga kontakta. Dakle, to ovisi o vještini epidemiologa na koji način će uzeti anamnezu i otkriti one koji su stvarno bili na jedan metar na duže od 15 minuta. A druga je stvar ako je to ista prostorija s više ljudi kroz neko duže vrijeme, na primjer, sat vremena, dva sata, u tom slučaju opet svi idu u samoizolaciju bez obzira jesu li bili u takvom bliskom kontaku - objasnio je Capak, a prenosi Hina.

Što se pak tiče uputa za ugostiteljske objekte, HZJZ ih je objavio početkom tjedna, no u petak su malo promijenjene, tj. proširene, pa se sada odnose i na jednostavne ugostiteljske objekte.

To znači da osim restorana, barova (kavana, pivnica, buffet, krčma i klet) i cattering objekata, sada su u tu skupinu uključeni i objekti jednostavnih usluga u kiosku, brze usluge pripreme hrane, usluge u nepokretnom vozilu, u šatoru, na klupi, na kolicima...

Ti objekti podrazumjevaju pripremu i uslugu jednostavnih jela, pića i napitaka, slastica i sladoleda, razne vrste burgera, toplih i hladnih sendviča, fast fooda i sličnog. Detaljan popis možete pronaći na stranicama Narodnih novina.