Riječka luka: Svakodnevno na vezu 20-ak luksuznih jahti

Svatko tko je u posljednjih nekoliko godina posjetio Rijeku mogao je u luci zamijetiti luksuzne jahte, od kojih su neke vrijedne desetke, pa i stotine milijuna eura, a na vrhuncu koronakrize činilo se da se njihov broj povećao. Na Liderovo pitanje koliko je jahti svakodnevno na vezu, Sonja Tešić, predstojnica Ureda ravnatelja Lučke uprave Rijeka, dostavila nam je podatak da u riječkoj luci svakodnevno bude i do dvadeset velikih jahti dugih od 20 do 93 metra, ali da njihov broj varira od dana do dana te da koronakriza nije izravno na njega utjecala.

Međutim, iz nepoznatih razloga nismo lako uspjeli dobiti podatak o cijeni veza jahte u riječkoj luci i tome koliki je prihod od najma veza ostvaren 2019. Tek nakon sedmodnevne prepiske, neposredno prije zaključenja broja, na naše inzistiranje o visini ostvarenih prihoda javio se kapetan Rajko Jurman, voditelj Odjela komercijalnih poslova Lučke uprave Rijeka, koji je rekao da je ukupni prihod od veza jahti 2019. bio oko dva milijuna kuna. No je li to bio rast ili pad u odnosu na prethodne godine, nismo uspjeli doznati. Na internetu smo pronašli podatke o cijenama veza jahti, a njih je potvrdio i kapetan Jurman, prema kojima jahta duga 25 metara plaća pristojbu od 26 kuna po metru dužnom po danu te ostaje li na vezu, primjerice sedam dana, za to Lučkoj upravi treba platiti 4550 kuna. Cijena dodatno pada ako jahta ostaje dulje na vezu. Ostaje li dulje od 120 dana, cijena za tu kategoriju po dužnom metru po danu iznosi samo 13 kuna. Na pitanje je li to prenisko u odnosu na svjetsku konkurenciju, kapetan Jurman odgovara da su cijene pristupačne jer se Rijeka tek nastoji profilirati kao svjetsko nautičko odredište.

Prije izbijanja pandemije u riječkoj luci na vezu je bilo 14 jahti i dvadesetak jedrilica, a na pitanje jesu li vlasnici jahti privatni ili poslovni subjekti, jesu ni namijenjene za najam ili privatnu upotrebu te koje su tvrtke vlasnici jahti, u Lučkoj upravi odgovaraju da se drže načela diskrecije te da im je važno samo ime jahte, dužina i predviđeno vrijeme boravka u Rijeci. Kad je riječ o razvojnim planovima Lučke uprave Rijeka, doznajemo da se područje Luke Baroš, u skladu s odredbama prostorno-planske dokumentacije, prenamjenjuje u područje luke nautičkog turizma i da se do rujna očekuje raspis natječaja za budućega koncesionara na tom području.