Riječki Bizarro fintech osnovan je prošle godine, a njihovi klijenti već rastu dvoznamenkastim stopama

Riječka tvrtka Bizzaro fintech, koja radi na digitalizaciji bankarskih procesa koristeći se algoritmima umjetne inteligencije, počela je raditi prošle godine i već je u prvoj godini poslovanja postigla valorizaciju od 2,5 milijuna eura te prikupila tri milijuna kuna investicija. Među ostalima, podržao ju je i fond rizičnoga kapitala Fil Rouge Capital. Njezinim se uslugama danas koriste sve veće banke u Hrvatskoj.

Digitalizacija banaka i bankovnih usluga neizbježna je, pogotovo stoga što im za vrat svojim brzim i jednostavnim rješenjima sve snažnije pušu digitalne banke. Koliko je taj impuls za promjene u tradicionalnim bankama snažan, možda najbolje pokazuje to što digitalne banke poput n26 i Revoluta odobravaju gotovinske kredite u roku od tri sekunde, a, za usporedbu, postupak odobrenja kredita u hrvatskim bankama može potrajati i više od četrnaest dana. Korisnici kredita spremni su pristati i na više kamatne stope pod uvjetom da postupak odobrenja kredita bude jednostavniji i brži. Sve to otvara golem prostor za financijskotehnološke (fintech) tvrtke poput Bizzara da skrate bankovne postupke i dovedu ih u top-formu kako bi mogle ravnopravno konkurirati tržišnim izazivačima. Kako to rade u riječkoj tvrtki, otkriva Marko Radosavljević, direktor tehnologije u Bizzaru.

Kakva se simbolika krije iza imena Bizzaro fintech?

– Naziv tvrtke potječe iz jedne od epizoda serije 'Seinfeld' – 'The Bizarro Jerry', kad Elaine upoznaje bizarro-svijet u kojem je sve brže, bolje i jednostavnije, a likovi su inteligentniji i kul. Naša je ideja stvoriti bolje i jednostavnije procese u području bankarstva. Odatle i naziv Bizarro fintech.

Što vas je nagnalo da osnujete tvrtku, što ste radili prije i kakvu ste si misiju zadali s Bizzarom?

– Oduvijek sam bio zainteresiran za razvoj vlastitih softverskih rješenja. Prije fintecha radio sam u mnogo različitih industrija, ali kad sam zajedno s partnerima uočio tržišnu priliku koja se otvara na tržištu digitalnih bankovnih usluga, odlučio sam upustiti se u to područje.

Prva godina poslovanja pokazala se poprilično obećavajućom, i to u godini koja je mnogima bila sve samo ne obećavajuća. Čemu možete zahvaliti takve rezultate?

– Rezultate koje smo postigli možemo zahvaliti ideji za 21. stoljeće, dobrim vezama, partnerima, investitorima, no možda ponajviše bankama, kako digitalnima poput Revoluta i N26 tako i tradicionalnima. Tradicionalnima jer nisu slijedile inovacije, a digitalnima jer su pokazale način na koji će se bankarstvo razvijati u idućem razdoblju.

Znači li to i da je naše tržište zrelo za financijskotehnološke usluge te da je bankovni sektor uistinu prigrlio dojučerašnje rivale?

– Tržište je itekako zrelo, no, zasigurno, tradicionalne banke prilično kasne s inovacijama koje digitalne banke uvelike primjenjuju. Sve je više onih koji se u svakodnevnom životu oslanjaju na pametne telefone, to su ljudi koji ne žele čekati u redovima ispred banke. Korona je društvu pomogla da shvati da možemo funkcionirati na internetu i dodatno je ubrzala digitalizaciju, koja je bila neizbježan proces.

Iako je bankovni sektor zbog broja korisnika i duge tradicije u jednu ruku u prednosti, fintech tvrtke mnogo bolje plivaju u području digitalizacije i nude mnogo jednostavnije i brže usluge kao što je, primjerice, odobravanje kredita. Kako banke mogu odgovoriti na zahtjeve tržišta naviknutoga na plug and play rješenja čak i kad su u pitanju ozbiljna područja poput bankarstva?

– Banke svakako moraju pratiti inovacije koje pružaju fintech tvrtke. Imaju dvije mogućnosti: mogu samostalno razvijati rješenja i oslanjati se na svoje zaposlenike ili se koristiti rješenjima koja nude fintech tvrtke poput naše. Vjerujemo da su naša razvojna niša male i srednje banke koje sebi ne mogu priuštiti prvu mogućnost pa se moraju odlučiti za suradnju s fintech tvrtkama kako bi ostale konkurentne na sve zahtjevnijem tržištu.

Tijesno surađujete s hrvatskim bankama. Kakve usluge konkretno nudite, što radite?

– Nudimo digitalizaciju poslovanja banaka, od mobilnih i web-aplikacija, preko kategorizacije transakcija, analize potrošnje, predviđanja buduće potrošnje do kreditnog bodovanja. A bankama sve to nudimo ne samo za njihove klijente nego i za klijente svih ostalih banaka u Hrvatskoj.

Tko su vam klijenti? Ima li izvoznog potencijala ili ste zasad usmjereni isključivo na hrvatske banke?

– Kad smo osnivali tvrtku, naš je cilj bio osvojiti tržište Europske unije. Morali smo negdje početi i bilo je prirodno započeti razgovore s hrvatskim bankama, a svakako nam je prvi cilj nametnuti se u Hrvatskoj kao lider na tržištu fintech usluga. Dakle, za sada su naši klijenti isključivo hrvatske banke, no počeli smo pregovarati i s bankama iz Italije i Slovenije pa se nadamo da će to biti sljedeća tržišta na koja ćemo se proširiti.

Dobili ste investiciju Fil Rouge Capitala, u što ste uložili? Hoćete li uskoro u novu rundu financiranja?

– Da, dobili smo ulaganje Fil Rouge Capitala i gotovo cijeli iznos uložili u razvoj svojih rješenja. Zasigurno ne planiramo nova ulaganja do kraja godine, fokusirani smo isključivo na poboljšanje postojećih rješenja i razvoj novih proizvoda.

Kakvi su vam planovi? Što biste željeli postići u idućih pet godina?

– Naši su ciljevi u sljedećih pet godina osvajanje tržišta južne, srednje i istočne Europe te uspostavljanje odnosa s velikim bankama koje posluju na tim tržištima.

Planirate li nova zapošljavanja?

– Svakako planiramo jer količina posla premašuje raspone koje možemo postići. U idućem razdoblju planiramo zaposliti inženjera u mobilnom timu i inženjera u AI timu, a za dvije godine planiramo proširenje i otvaranje ureda u drugim gradovima.

