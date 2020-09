Rimac: ‘Hrvatska je toliko beznačajna u poslovnom svijetu da je uopće smiješno razmišljati o nekakvim lokalnim okvirima‘

Osnivač i izvršni direktor Rimac Automobila Mate Rimac rekao je u četvrtak da je ta tvrtka od početka koronakrize do sada zaposlila oko 150 ljudi, a naznačio je da je u skorijoj budućnosti očekuju "neke nove investicije".

"Stvari se toliko eksplozivno događaju, jako brzo rastemo, a mislim da smo od početka korone do sada zaposlili 150 ljudi. Nastavljamo rast unatoč krizi, otvaramo urede van Hrvatske, a u Hrvatskoj ćemo uskoro otvoriti jedan s 400 ljudi", izjavio je Rimac putem video razgovora na konferenciji "Poduzetnički mindset 2020", koju organiziraju platforma Poduzetnik i programski partner EY Hrvatska. Tako Rimac Automobili, bez Greyp Bikesa, trenutno zapošljavaju 815 ljudi, dok ih je u Greypu zaposleno još oko 85, otkrio je Rimac, koij kaže da imaju i "neke nove stvari o kojima još neće razgovarati".

Spomenuo je tako tek "neke nove investicije" na kojima tvrtka radi. U njegovu tvrtku dosad su između ostalih uložili Porsche, Hyundai i kineska Camel grupa.

Rimac spojio Porsche Digital i Infinum

Domaća IT tvrtka Infinum početkom tjedna objavila je da s tvrtkom Porsche Digital, podružnicom upravo Porschea, u Hrvatskoj pokreće tvrtku Porsche Digital Croatia za dizajn i razvoj softvera, umjetnu inteligenciju i strojno učenje, a u koju će uložiti 10 milijuna eura. Rimac je otkrio da je on Porsche Digitalu predložio suradnju s Infinumom, a prije otprilike do godinu i pol dana spojio ih je s jednim od osnivača Infinuma Tomislavom Carom.

"Ostalo je povijest", kaže Rimac, koji je presretan jer se ta suradnja ostvarila, dodajući da ima velik respekt prema ekipi u Infinumu.

Za izgradnju poslovanja mora se gledati globalno

Odgovarajući na pitanja sugovornika Berislava Horvata (EY Hrvatska), Rimac kaže da je neke stvari moguće raditi lokalno, primjerice u turizmu, i to može biti vrhunski, no ako se gradi veliko poslovanje, od početka treba gledati globalno.

"Ako netko želi graditi posao, mora ciljati svijet", ističe Rimac, dodajući da njegova tvrtka nikada nije tražila ni kupce ni investitore u Hrvatskoj.

"Hrvatska je toliko beznačajna u poslovnom svijetu da je uopće smiješno razmišljati o nekakvim lokalnim okvirima", ocjenjuje Rimac, a kao primjer navodi upravo Hyundai, čiji prihodi su četiri puta veći od hrvatskog BDP-a. Rimac je 2017. proglašen je i EY Poduzetnikom godine, a kao pozitivno u sudjelovanju u tom projektu izdvaja iznenađujuće poduzetničke priče u Hrvatskoj, za koje prije nije znao, a koje nude i potencijal suradnje.

Smatra da Hrvatska može imati poduzetničke priče koje su globalno konkurentne, primjer čega je i vodnjanski Infobip, no nažalost, vrlo malo. Na pola prsta jedne ruke, ilustrira Rimac, mogu se nabrojati hrvatske tvrtke koje, s obzirom na konkurenciju, mogu biti zanimljive u Monacu na dodjeli globalne nagrade EY Poduzetnik godine.

Rimac Automobili državi dosad platili oko 17 milijuna eura poreza

Rimac kaže da su Rimac automobili do sada državi platili oko 17 milijuna eura poreza, a u tom razdoblju je sam sebi na ime plaće isplatio tek nekoliko postotaka od tog iznosa.

"Od Rimac Automobila država trenutno ima puno više koristi nego ja osobno", malo se i našalio Rimac, napominjući da ljudi često ne shvaćaju takve stvari, već se "hvataju" za negativnosti. Smatra da se treba popularizirati poduzetništvo, posebice ono dugoročno i održivo, koje ima pozitivne efekte i za šire društvo.

"S poduzetništvom je svima bolje, jer što više imamo Infobipova, svima će biti bolje", ističe Rimac.

Upornost je najbitnija karakteristika poduzetnika

Kao najvažniju karakteristiku poduzetnika Rimac izdvaja izdržljivost odnosno upornost, ističući da onima koji očekuju "brzi povrat" nije mjesto u poduzetništvu.

"Puno poduzetničkih priča krene naopačke jer ljudi razmišljaju kratkoročno i misle se brzo obogatiti, što je u poduzetništvu jako teško", rekao je Rimac, koji kao važnu karakteristiku poduzetnika apostrofira i znatiželju. Kod poslovanja kao važnu ističe i profesionalnost na svakoj razini. Treba biti profesionalan u pristupu i u pismenoj i usmenoj komunikaciji, kaže Rimac, te ocjenjuje da u hrvatskom obrazovanju to nedostaje.

Navodi primjer inženjera, koji su vrlo dobri tehnički, no nedostaju im, čega su i sami svjesni, "meke" vještine, vezano i za projektno upravljanje, dokumentaciju te komunikaciju. Kaže i da ljudi u Hrvatskoj često sebe smatraju "vrlo pametnima i sposobnima", uz izgovor da nemaju novca za razvijanje posla. No Rimac im poručuje da se puno puta i bez kapitala neki projekt može razraditi puno dalje od osnovne ideje.

Važno je ne nalaziti izgovore, napominje, a kao vrlo važnu apostrofira i brigu i detaljima i pripremu, pri čemu se pri prezentaciji projekta mora biti upućeniji u tematiku od osobe kojoj se prezentira.