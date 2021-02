Što rade kad ne rade - Marko Bojić: Prilagodili smo se situaciji da bismo preživjeli

Club del Caffe mali je kafić kojeg mušterije od milja zovu Klub. Nadimak Klub kafić iz zagrebačkog kvarta Stenjevec dobio je prije onog, svima znanog, kontroverznog kluba u Slovenskoj ulici, u kojeg su zalazili predstavnici poslovnog, političkog i inog jet seta. Vlasnik stenjevečkog kluba je Marko Bojić, nenametljiv iako prisan, taman onoliko koliko je potrebno da gostima ne kvari užitak ispijanja kave. A kava kod Marka u kvartu je poznata i upravo njome privlači mušterije jer do njene kvalitete drži i zato jer mu je supruga Karolina rodom iz Kolumbije, zemlje nadaleko poznate po proizvodnji i izvozu kave.

Marko i Karolina upoznali su se radeći na cruiseru, zaljubili se, dobili dijete, nastanili u Zagrebu i počeli se baviti ugostiteljstvom, a taman kada su otvorili još jedan lokal u Petrinjskoj ulici i mislili da im se posao počeo razvijati, stigla je korona i prvi lockdown.



---Tijekom lockdowna Marko je, kao i ostali ugostitelji, zapao u probleme, jer unatoč mjerama Stožera o zatvaranju kafića, računi su nastavili stizati, kako oni za najam poslovnog prostora, tako i oni privatni. Pa iako im je odobren moratorij na otplatu stambenog kredita u trajanju od tri mjeseca, banka je nakon tog perioda nastavila potraživati rate kredita, tako da im je prijetila opasnost da ostanu i bez stana u kojeg su se prije četiri godine uselili.

Zbog mjere o zabrani rada kafića, i nagomilanih problema, Marko je u rujnu prošle godine, osnovao novu tvrtku, Espresso i voda j.d.o.o. i umjesto klasičnog caffe bara, na općini su predali zahtjev da ih se preregistrira u buffet, kojem je zbog prodaje hrane omogućeno izdavanje, sada popularne, coffee to go. Dozvolu su čekali svega sedam dana, a sve što su od hrane uveli su suhi kolači i browniesi koje radi tvrtka po narudžbi, samo zato da bi mogli dobiti dozvolu za prodaju coffee to go.

Marko tako prodaje kavu za van svaki dan od 7 do 19 sati i na taj način ostvari 50 posto nekadašnjeg prihoda. Otpustio je troje djelatnika, pa su sada zaposleni samo on i supruga Karolina.

- Uspijevamo zaraditi tek toliko da platimo račune, ali i to je bolje nego ništa. Budući da smo novu tvrtku osnovali u rujnu prošle godine, tek od veljače imat ćemo pomoć od države za isplatu plaća, a osim prodaje kave za van bavimo se i maloprodajom premium odnosno specijalitetne kave, koja se prži u suradnji s Four Wheel Coffee Rosters – ističe Marko Bojić.



---No unatoč tom poslu, s njim jedva preživljavaju, tako da na ovaj način mogu izdržati najduže do kraja proljeća, ističe Marko. Mušterija im ne manjka jer kava je dobra, ali svi planovi o preuređenju prostora pali su u vodu. Zasada jedva uspijevaju platiti račune, a ne promijeni li se uskoro situacija na bolje, planiraju se odseliti iz zemlje.

- Imam neke ponude iz Skandinavije. Bratić i nekoliko prijatelja u potrazi za boljim životom odselili su se u Norvešku, brat mi je otišao prije dva mjeseca u Dansku. Nažalost, poslovi koji mi se nude na sjeveru Europe nisu povezani s ugostiteljstvom. Iako sam se školovao i radim cijeli život u ovoj branši i imam certifikate za barista, barmena i stručno sam osposobljen za voditelja hrane i pića u hotelima (Food and baverage department - F&B) prihvatit ću bilo koji posao koji će mi omogućiti pristojan život – zaključuje Marko.