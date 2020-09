Šveđani preuzimaju gejming tvrtku za 370 milijuna kuna

Švedska gejming-tvrtka Enad Global 7 (EG7) preuzima kanadskog pionira mobilnih igara Big Blue Bubble (BBB), čiji je osnivač i izvršni direktor Zagrepčanin Damir Šlogar, za gotovo 370 milijuna kuna. EG7 stopostotni je udio u BBB-u već platio 41 milijun kuna u gotovini i 36 milijuna kuna u vlastitim dionicama, a ispuni li BBB očekivanja za 2020. i 2021., isplatit će mu se naknadno do 290 milijuna kuna, od čega trećina u dionicama.



Šlogar objašnjava zašto je odlučio prodati tvrtku s više od 70 zaposlenih i uredima u kanadskom Londonu te San Franciscu koja je počela razvijati mobilne igre prije nastanka pametnih telefona i dosad ih je izdala više od stotine, među ostalima i uspješnicu 'My Singing Monsters':



– Prvi put poklopili su se aspekti do kojih mi je stalo. Nastavit ćemo poslovati kao nezavisan studio: odabirati vlastite igre, platforme i potpuno kontrolirati razvoj. Tu je i kompatibilnost. Dosad nismo naišli na kompaniju čije se vrijednosti, procesi, vizije i kultura tako dobro preklapaju s našima. Smatrali smo se jedinstvenim studijem, barem u Sjevernoj Americi, pa nas je EG7 iznenadio. Ponuda je stigla u dobar trenutak, a sva sinergija koju donosi budućnost točno je ono što trebamo, osobito pristup njihovu izdavaštvu i marketingu.



Preuzimanje Big Blue Bubblea, koji je u poslovnoj godini od 30. lipnja prošle godine do istog datuma ove godine ostvario 58 milijuna kuna prihoda i gotovo 17 milijuna kuna dobiti (prije kamata, poreza i amortizacije), dio je globalnog trenda u sektoru igara u kojem velike tvrtke preuzimaju srednje.



– Trebalo je dvadeset godina da izgradim BBB i očekivao bih da sam u ovim trenutcima mnogo emocionalniji nego što jesam. Osjećaj je prilično neobičan, možda mi još nije sve sjelo. Vjerojatno mi je lakše jer znam da ide u prave ruke, a možda se tako osjećam i zato što dogovor još nije finaliziran – objašnjava Šlogar i dodaje da se još čeka Vladino odobrenje te da bi dogovor trebao biti zaključen do kraja godine.



BBB-ov osnivač ostaje u tvrtki i kaže da je posljednjih godina imao mnogo usputnih projekata, ali dogovor o preuzimanju donio je novu energiju. Osim što će se usmjeriti na rast kompanije, Zagrepčanin je uzbuđen jer se nakon deset godina vraća dizajnu igara. Radit će na igri 'Foregone', najavljenoj za listopad.