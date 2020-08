Tekstilna kompanija Galeb ubrzano se širi mrežom franšiza

Omiška tekstilna kompanija Galeb, članica Tekstilpromet grupe, zbog interesa kupaca počinje franšizama širiti maloprodajnu mrežu. Posebno su joj zanimljivi gradovi Poreč, Rovinj, Pazin, Pula, Opatija, Čakovec, Virovitica, Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, Požega, Našice, Knin, Šibenik i Zadar.



To ne znači, kaže direktor Josip Aračić, da Galeb odustaje od svojih maloprodajnih jedinica, nego da, jednostavno, omogućuje poslovnim partnerima da uz njegovo iskustvo i znanje pokrenu svoj biznis.



– Galeb ima ukupno 362 zaposlenika i sa svojih 35 maloprodajnih jedinica najveća je domaća platforma za proizvodnju i distribuciju trikotažnih odjevnih proizvoda u Hrvatskoj. I dosad smo imali primatelje franšize koji prodaju naše proizvode, a sada samo dopunjujemo ponudu ondje gdje je nema, to više jer je kupci traže –​ istaknuo je Aračić i dodao da će i kompanija nastaviti samostalno širiti svoju maloprodajnu mrežu u ona mjesta za koja procijeni da to ima smisla.



Od mnogih pogodnosti koje Galeb nudi primateljima franšize Aračić izdvaja financijsko-logističku potporu koja uključuje minimalan udjel vlastita novca i malo početno ulaganje. Primatelji franšize moraju platiti samo najam prostora i svoje radnike, zbog čega je poslovni rizik minimalan, smatra Galebov direktor. Među ostalim, ta kompanija svim svojim partnerima omogućuje uređenje i dizajn prodajnih prostora i površina, za koje je idealno da budu od 30 do 50 četvornih metara. Nudi i obuku osoblja, dostavu robe, praćenje prodaje i zadovoljstva kupaca te isplatu provizije prema prodanim količinama.



– Sve u svemu, riječ je o uspješnom i uhodanom poslovnom konceptu uz kompletnu marketinšku potporu – rekao je Aračić, koji je itekako uvjeren u snagu brenda za koji kaže da je na tržištu 70 godina i koji je unatoč jačanju konkurencije iz uvoza, pogotovo iz Kine, uspio u Hrvatskoj zadržati cjelokupan proizvodni proces i distribuciju vlastitom maloprodajnom i veleprodajnom mrežom.



– Prema dosadašnjim pokazateljim i želji kupaca da kupuju domaće, nemamo ni razloga za zabrinutost za svoj brend u budućnosti – zaključili su u Galebu.