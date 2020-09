TEŽ - bivši vlasnik na mjestu propale tvornice gradi stanove

Kompleks od sedam stambenih zgrada vrijedan 80 milijuna eura niknut će na mjestu nekadašnje Tvornice električnih žarulja (TEŽ) u zagrebačkom naselju Sigečica, a investitor je tvrtka Moja težnja u vlasništvu kontroverznog poduzetnika Milana Lončarića, inače nekadašnjeg vlasnika TEŽ-a, dok će voditelj projekta biti bivši predsjednik Uprave Viadukta i sadašnji partner u tvrtki MC & partneri development Joško Mikulić, koji se u njoj skrasio nakon Viaduktove propasti.

Kako će se financirati projekt s obzirom na to da Lončarićeva tvrtka Moja težnja, osnovana prije dvije godine, zaključno s prošlom godinom nije ostvarila ni lipe prihoda, nemamo informacije jer nismo uspjeli dobiti odgovor na naš upit do zaključenja ovog broja. Pokušali smo i telefonom kontaktirati Lončarića, ali nismo ga uspjeli dobiti, kao ni u njegovoj drugoj tvrtki TEŽ trgovina, gdje nam je rečeno da je na godišnjem odmoru, a ni do direktora te tvrtke Borisa Jurasa nismo uspjeli doći.

Vrijedno zemljište

Neslužbeno saznajemo da će projekt financijski pratiti jedna velika banka, što je logično i za daleko veće tvrtke kad je u pitanju tako velik iznos. Gledajući pak 26 Lončarićevih tvrtki (prema podacima iz Poslovne Hrvatske), tek njih dvije ostvaruju prihod veći od sedam milijuna kuna (TEŽ trgovina s manjim gubitkom u 2019. i Pogrebno poduzeće Zagreb s vrlo mršavom dobiti), dio njih ostvaruje prihod od milijun i nešto kuna (neki s gubitkom), a dosta je tvrtki koje kao i Moja težnja prihod uopće ne ostvaruju.

O Lončarićevom preuzimanju nekadašnjeg TEŽ-a pisao je svojedobno portal Lupiga i prema tim tvrdnjama raznim poslovnim potezima doveo je tvrtku u stečaj 2012. (proizvodnja žarulja prestala je još 2006. nakon čega je tvrtka uvozila žarulje iz Kine) i likvidaciju, ali zadržao je vrijedno zemljište i nekretnine na kojima kreće u ovaj projekt. Kako bilo, sudeći barem prema objavljenom u Jutarnjem listu, što nam je Mikulić potvrdio, riječ je o vrhunskom projektu na sto tisuća kvadrata u čijih će sedam zgrada biti 463 stana (najveći 180, a najmanji 40 kvadrata) te 1043 garažna mjesta. Projekt će teći u pet faza, od kojih je prva dobivanje lokacijske i pet građevinskih dozvola.

– Lokacijsku i jednu građevinsku dozvolu već smo dobili, dvije očekujemo do kraja godine, a preostale dvije iduće godine. U toj prvoj fazi ujedno ćemo sagraditi podzemne garaže, dvije zgrade sa 163 stana, od kojih je 11 dvoetažnih. Trenutačno traje natječaj za izvođača radova, interes građevinaca postoji te očekujemo da bismo najesen trebali početi graditi – kaže Mikulić.

Cijela će gradnja trajati četiri i pol godine (do polovine 2025.), s tim da će najviše vremena oduzeti gradnja podzemnih garaža i dviju zgrada u prvoj fazi, što će trajati dvije i pol godine. Kako je predviđeno, promet u naselju odvijat će se podzemnom infrastrukturom povezanom s garažnim mjestima, a na površini će biti parkovi i dječja igrališta.

Vrtovi svjetla

Novo naselje zvat će se Vrtovi svjetla u čast nekadašnjoj tvornici žarulja, na što bi se neki vezani uz njezinu sudbinu mogli gorko nasmijati, ali takav naziv nosit će i zbog mnogo zelenila. Naime, opisujući nam budući kvart Mikulić naglašava važnost zelenih površina u njemu, ali i ističe udaljenost između zgrada koja im je bila jako važna, što je zaista dobro rješenje s obzirom na to da investitori malo o tome danas vode računa prilikom novogradnje, barem u Zagrebu, a možda je najbolji primjer takve prakse načičkanost zgrada u zagrebačkom naselju Kajzerica.

Kako nam je potvrdio Mikulić, u Vrtovima svjetlosti bit će sedam zgrada smještenih oko centralnog poslovnog dijela, za što će se preurediti objekti stare tvornice, u sklopu kojeg će biti trgovačko-poslovni sadržaji, možda čak i vrtić, a zanimljivo je da će toranj koji je nekad služio kao stanica za ispitivanje kvalitete žarulja u sklopu TEŽ-a i koji je zaštićen kao kulturno dobro – spomenik industrijske arhitekture – također biti preuređen, i to u sklopu pete faze, no taj je projekt još u razradi. Cijena kvadrata kretat će se od 2600 eura, a neslužbeno saznajemo da već sad postoji interes za kupnju stanova. Predbilježbe i prodaja započet će u rujnu, neposredno prije početka gradnje.