Tko su novi članovi uprave Holdinga koje je Tomašević upravo predstavio

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je na redovnoj presici za medije objavio imena novih članova uprave Holdinga.

To su Ivan Novaković s dugogodišnjim iskustvom u INA-i i području IT-ja, Boris Sesar koji ima iskustva u telekomunikacijama i digitalnim transformacijama, te Matija Subašić Maras koja ima iskustvo na osiguranju i farmaceutskoj industriji, rekao je Tomašević.

Dodao je da su nakon 73 prijave intervjuirali 15 kandidata te da su se odlučili za troje nabrojenih kojima mandat na snagu stupa u rujnu.

- Ove tri osobe odabrali smo kao dodatne članice i članove Uprave Holdinga, imenovali smo već dvojicu članova i najavili raspisivanje javnog natječaja za tri nova člana i to smo i proveli. Time je Uprava Zg Holdinga kompletna - rekao je Tomašević.

Također, Mladen Jurin je imenovan za pročelnika ureda za hitne situacije a Jasenka Lukač za funkciju u Uredu gradonačelnika gdje je radila i prije

Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika nastavila je i rekla kako će danas Holding raspisati i javni natječaj za 17 izvršitelja, voditelja podružnica i direktora te da natječaj traje do 7. rujna nakon čega će biti proveden selekcijski postupak.

Nakon izbora ta tri dodatna člana Holdinga, te uz prethodno imenovana dva člana Uprave Nikolu Vukovića i Antu Samodola, smatraju da je time Uprava Holdinga kompletirana.

Tko su novi članovi uprave

Boris Sesar u upravu Zagrebačkog Holdinga dolazi nakon kratkog mandata u United Grupi, propulzivnoj regionalnoj telekom i medijskoj grupaciji, gdje je bio Head of B2B zadužen je za telekome, posebno hrvatski Tele2 (sada Telemach). Sesar je u United Group prešao iz Deutsche Telekoma, gdje je tri godine bio potpredsjednik B2B Convergencea Europe. Prethodno je radio u HT-u na menadžerskim pozicijama u prodaji, a prije toga je bio prodajni menadžer u globalnoj IT kompaniji SAP za Adriatic regiju. Suosnivač je studija za izradu računalnih igara Gamepires, koji je postao vrlo uspješan, a savladao je i najtežu triatlonsku utrku – 'Ironman'.

Matija Subašić-Maras konzultantica je za ljudske resurse, a svoje je iskustvo gradila u Croatia osiguranju. Tamo je šest godina radila upravo kao direktorica ljudskih resursa. Osim toga, obrazovanje je stekla na Sveučilištu u Zagrebu – diplomirala je psihologiju, a potom je i završila IEDC-Poslovnu školu Bled.

Ivan Novaković menadžer je i poduzetnik s iskustvom rada u naftnoj i energetskoj industriji, strojarstvu, automobilskoj te ICT industriji. Bio je direktor sektora upravljanja imovinom i uslugama u INA-i od 2011. do 2012. godine, a od 2017. do 2019. u INA-i je bio direktor novih poslova. Također je bio i generalni direktor INA-ine tvrtke STSI na čijem je čelu s prekidima bio sedam godina, a vlasnik je i tvrtke Agronaut koja se bavi razvojem aplikacije za farmere i agronome. Uz to je i konzultant osiguravajuće tvrtke DPS RENOMIA. Diplomirani je inženjer elektrotehnike i računarstva sa zagrebačkog FER-a.