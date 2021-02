Tomislav Debeljak: Zatvaranje brodogradilišta za nas nije bila opcija

Pandemija COVID-19, nažalost, negativno je utjecala na rezultate i poslovanje svih tvrtki, a pogotovo se to odnosi na one koje se poput nas bore na svjetskim tržištima. Nije bilo lako sačuvati Brodosplit od većeg prodora virusa, ali zahvaljujući dobroj organizaciji i zaštiti za sada smo uspjeli sačuvati zdravlje i proizvodni proces. Zbog cijele situacije s virusom i zatvaranja dobavnih pravaca i u Brodosplitu smo pretrpjeli određene gubitke zbog poskupljenja, a neki su pregovori o novogradnjama koji su bili pred zaključenjem ugovora zastali.

Međutim, na našu sreću, tržišni segment gradnje srednje velikih kruzera, u kojemu smo mi čvrsto pozicionirani, pretrpio je znatno manji udar od brodogradilišta koja su gradila megakruzere. Za polarne kruzere kakve mi gradimo već se prodaju aranžmani, oni će na proljeće prvi krenuti na putovanja, a to je odmah pobudilo veći interes naručitelja, zbog čega očekujemo nastavak punjenja knjige narudžbi. Imam dojam da se ponovno sve pokreće. Nakon najave o skorašnjem završetku ispitivanja cjepiva protiv COVID-19 tržište je prilično živnulo i svaki dan imamo sve više upita, ali i aktualizacija pregovora koji su bili zastali zbog pandemije.

Zatvaranje nije opcija

U idućem razdoblju ugovorili smo prvi kabelopolagač velike vrijednosti u koji će biti ugrađena najsuvremenija tehnologija. Kako sada stvari stoje, sagradit ćemo ih ukupno četiri. Završit ćemo prije ugovorene polarne kruzere, a u međuvremenu gradimo četiri obalna ophodna broda koja smo ugovorili prošle godine, nakon što je prototip OOB-31 'Omiš', koji smo isporučili početkom prosinca 2018., uspješno prošao sva ispitivanja.

Zahvaljujemo Vladi što je unatoč trenutačnoj situaciji s pandemijom COVID-19 našla načina financirati nastavak gradnje ugovorene serije OOB-ova. Nama je to iznimno važno jer nam na tom projektu trenutačno radi oko četiristo radnika. Od početka pandemije radili smo sve što je bilo u našoj moći da bez obzira na njezine razmjere ili eventualno zatvaranje sačuvamo zdravlje svojih radnika i održimo proizvodni proces. Iako nam je nad glavom stalno visjela i ta mogućnost, zatvaranje brodogradilišta za nas nije bila opcija. Napravili smo sve kako bi se to izbjeglo, a to činimo i dalje. Zato smo se za zaštitu od koronavirusa pripremili i proveli akcije za nju i prije nego što se to na našem području službeno počelo organizirati. Uveli smo smjenski rad, manje skupine i propisali mjere zaštite, ponašanja i procedure svojih radnika.

U takvim uvjetima mjere Vlade RH za očuvanje radnih mjesta bile su nam presudne za to da sve radnike zadržimo kako bi bili spremni za iduće projekte. Cijela DIV grupa posluje pozitivno i raspolaže s više od 1,8 milijardi kuna kapitala i rezervi, po čemu pripada skupini najvećih poslodavaca u Hrvatskoj i svakako najvećim izvoznicima. U prva tri kvartala 2020. na razini cijele DIV grupe u realizirali smo 540 milijuna kuna izvoza. Brodosplitov ukupni prihod ​lani je iznosio 940 milijuna kuna, a konsolidirani je prihod DIV grupe bio 1,26 milijardi kuna.

Profitabilna brodogradnja kakvom se mi bavimo svoje rezultate iskazuje u prihodima, odnosno vrijednosti pojedinog broda i postotkom domaće komponente koja je ugrađena u njega. U našem je slučaju postotak domaće komponente u vrijednosti izvoza najmanje 70 posto. Od tih 70 posto najveći je dio hrvatska pamet (projektiranje), hrvatsko znanje i sposobnost (gradnja), hrvatski kooperanti i dobavljači, energija, ali i iznos troškova financiranja, koji također ostaje u Hrvatskoj. Većinom je te izvozne poslove do sada financijski pratio HBOR uz čiju smo pomoć i mi stekli referenciju i pozicionirali se kao nezaobilazan igrač na globalnom tržištu u segmentu srednje velikih polarnih kruzera. Raspolažemo i svojom flotom brodova čijom se upotrebom, tj. čarterom, dopunjuje poslovanje.

Luksuznom jahtom 'Katina' tijekom proteklih dvanaest mjeseci, bez obzira na situaciju izazvanu zarazom koronavirusom, ostvarili smo ukupno 126 dana čartera, dijelom radom u Indijskom oceanu (Sejšeli), a dijelom na Mediteranu. Ta je jahta upravo na putu za Maldive, gdje do sada nismo bili i za koju postoji interes za najam. Brodosplit se već dokazao gradnjom iznimno složenih čeličnih konstrukcija kao što su bile brane za zaštitu Venecije, ali sad ugovaramo tehnološki još znatno inovativnije i složenije konstrukcije. Međutim, i u brodogradnji će biti velikih novosti – potpisali smo predugovore za četiri specijalna broda, a nastavljamo i putnički program. Uglavnom radimo na ugovorima za brodove od kojih će neki, ako sve bude u redu, biti svjetska senzacija.

U razvoju, gradnji i ispitivanju brodova sudjeluju brojni izvršitelji, kako zaposlenici tako i podizvođači i isporučitelji, čija su primanja dio osobne potrošnje vidljive u BDP-u. U Brodosplitu je u gradnji tehnološki napredni brod za polarne ekspedicije koji će se zvati 'Ultramarine'. Ugovoren je s tvrtkom Quark Expeditions iz SAD-a i najskuplji je polarni kruzer do sada ugovoren u Hrvatskoj. Planiramo ga isporučiti početkom veljače 2021.; vrijednost je ugovorenog posla iznad 100 milijuna eura.

Luksuzni jedrenjak 'Golden Horizon', sagrađen u Brodosplitu, u lipnju ove godine na upravljanje je uzela novoosnovana britanska kruzing-tvrtka Tradewind Voyages koja razvija proizvod i koncept te ima tim koji se bavi promidžbom i prodajom. Brod je predstavljen britanskom tržištu i prve će putnike na kruzing-putovanjima primiti u svibnju iduće godine. Smatramo da situacija s koronom neće previše utjecati na planove vezane uz jedrenjak 'Golden Horizon' jer je riječ o relativno malom brodu kad je u pitanju ta industrija te ograničenom broju od maksimalno 272 putnika kojima će na raspolaganju biti veliki otvoreni prostor palube jedrenjaka.

Mislimo da su se ljudi zaželjeli odmora i opuštanja na putovanjima, ali malo su suzdržani u vezi s odlaskom na krstarenja zbog virusa. Držimo da je 'Golden Horizon' zbog uvjeta koje im nudi i omogućava zapravo sjajna prilika. Prodaja aranžmana počela je početkom studenog i iznimno smo zadovoljni dosadašnjim rezervacijama i uplatama.

U svjetskom vrhu

Sudjelujemo i u projektima gradnje offshore konstrukcija. S grčkim izvođačem radova, tvrtkom Avax, ugovorili smo izradu čelične konstrukcije za Stonski most i vijadukt Prapratno. Također su ugovoreni transport do gradilišta te montaža i antikorozivna zaštita. Posao je zahtjevan, pogotovo jer ćemo ga završenoga dizati na veliku visinu i postavljati između dva tunela. Za takav zahvat posjedujemo specijalnu dizalicu na gusjenicama kapaciteta od 750 tona. Zahvalni smo Avaxu što je angažirao Brodosplit, koji ima iskustva na sličnim poslovima za taj posao. Riječ je o ukupno 2580 tona čelične konstrukcije i na tom poslu bit će angažirano dvjestotinjak radnika.

Brodosplit se već dokazao na sličnim poslovima, primjerice na gradnji mostovnih komponenata na koridoru V. c kraj Osijeka, ali i Čiovskog mosta, za koji smo za tri i pol mjeseca sagradili, isporučili i montirali rasponsku konstrukciju.

U Brodosplitu svakodnevno radi više od 2500 radnika. U posljednjih sedam-osam godina otkako smo u Brodosplitu od ukupno 450 inženjera izravno s fakulteta tehničke struke zaposlili smo više od 200 mladih inženjera. Posebno mi je drago što ti mladi ljudi danas postaju kralježnica u projektiranju, dizajnu i vođenju poslova; to su kvalitetni, spretni i energični, veseli mladi ljudi. I baš sam ponosan na njih. A što će tek biti s njima za deset godina? Ta će generacija Brodosplitovih stručnjaka zasigurno biti jača od prethodnih, a znamo da su Brodosplitovi projektanti uvijek bili u svjetskom vrhu. Tu su se nekad projektirale i gradile i vojne podmornice, što se moglo graditi samo u nekoliko svjetskih brodogradilišta. Ponosni smo na svoje uspjehe i s optimizmom gledamo u budućnost.