Tržište za školarce pleše po ‘starome normalnom‘

I dok su roditeljske grupe na WhatsAppu i Viberu ​užarene od upitnika hoće li i kada početi nastava i kako će se ona zapravo održavati: hoće li se izvoditi u školi, gdje i pripada, ili pak online, hoće li se nositi maske, tko će i kako u izolaciju, tko je ugrožen, a tko najviše širi virus, odgovori onih najodgovornijih stižu na kapaljku.

Nastave će biti, to je sigurno. Osnovne su smjernice​ epidemiolozi i resorno ministarstvo osmislili, no funkcioniraju li i prihvaćaju li ih osnivači škola i školsko osoblje, tek treba vidjeti. Ako pak pogledate izloge i ponude gospodarskih subjekata, za njih 'novo normalno' ne postoji; postoji samo 'staro normalno', i to je možda jedino utješno u cijeloj priči.

Po punoj cijeni

Školske torbe i školski pribor odavno već nisu na sniženjima – oni koji su računali na kupnju u zadnji čas, platit će to, kao i svake godine, po punoj cijeni. Izdavači su svoju najvažniju ulogu već odigrali. Svake četiri godine tiskaju se novi udžbenici i ovo je ta godina kad školarce čekaju novi naslovi.



Žive li roditelji u gradu ili općini u kojima se glasovi kupuju populistički, preko djece, školske će udžbenike koje su već izabrali učitelji i nastavnici zateći na svojim školskim klupama. Svi ostali tek će nakon početka nastave od svojih profesora i nastavnika dobiti popise naslova prema kojima će se pripremati za život. Osim udžbenika, treba nabaviti radne bilježnice, zbirke zadataka, mape, kolaže, vodene bojice, tempere, kistove, čaše za kistove, šestare, kutnike, ravnala i trokute…



Naravno, pritom se ne smije zaboraviti da djeca i mladi u školama upotrebljavaju i olovke i papir, a ne tablete, pa svakako treba na vrijeme osigurati sve moguće i nemoguće olovke različite mekoće ili tvrdoće, B ili HB, važno da su grafitne. Za nabavu dodatnih radnih bilježnica, zbirki zadataka, početnica, mapa za likovni i kolaža, listića za dodatnu nastavu, vježbenica i sličnog najbolje je možda, ako vam se ne žuri, pričekati signale učitelja jer nabavljate li zajednički, kao razredni odjel, izdavači često kao izraz dobre volje ponude dobar popust. Svaki trgovac u Hrvatskoj koji drži do sebe ima posebnu ponudu uoči povratka u školu.



Mnogi trgovački lanci tiskali su posebne kataloge samo za tu priliku, što obično znači da se uz uobičajeni tjedni šoping namirnica i kućnih potrepština u diskontima i obližnjim trgovinama može nabaviti sve od torbe, školskih papuča, 'nužnog' plastifikatora pa gotovo do radnog stola za vašeg školarca.



Ni trgovački centri ne misle propustiti priliku za zaradu na sintagmi povratka u školu. U suradnji sa svojim zakupcima dogovoreni su simbolični popusti, pa tako mnoge brendirane trgovine sportskom opremom, odjećom i sličnim nude specifične školske pakete. Na povratku u školu nadaju se monetizirati i internetske trgovine. Da škola nisu samo udžbenici, torbe i pernice, danas više nego ikad prepoznaju telekomi.



Telekom-operatori svjesni su da bez dosta 'giga' i dobrih pretplatničkih kombinacija nastava na daljinu nije moguća. Pa se tako nude gigabajti za pet kuna, besplatni pristupi školskim sadržajima, postoje i telekomunikacijski operatori koji imaju 'školske kombinacije za sve situacije' uz koje nude laptop i PlayStation, Smart TV i čak – pametni dječji sat s kojim se maleni školarac neće sigurno izgubiti. Cijena je prava sitnica, i to uz mogućnost otplate na čak 24 rate.