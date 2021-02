TUI UK se vraća u Hrvatsku - Od svibnja 15 linija iz Velike Britanije za Pulu, Split i Dubrovnik

Britanski touroperator TUI UK u sustavu svjetske grupacije TUI najavio je povratak u Hrvatsku s 15 avio linija iz Velike Britanije prema tri hrvatske obalne zračne luke tijekom ljeta, objavila je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) u utorak na svojim web stranicama, prenoseći tu vijest s portala Croatian Aviation.

U toj vijesti spominje se da će u predstojećem ljetnom redu letenja TUI obnoviti linije prema zračnim lukama Pula (pet izravnih linija tjedno iz pet britanskih gradova od svibnja do početka listopada), Dubrovnik (osam linija iz osam gradova) te prema Splitu (dvije linije iz dva grada).

S tog portala navode i da 'kompanija potencijalno može odgoditi početak prometovanja prema Hrvatskoj, što će prvenstveno ovisiti o epidemiološkoj situaciji i eventualnim restrikcijama, no povratak ovog poznatog prijevoznika svakako je dobra vijest za sve one koje se bave turizmom, a pogotovo za one orijentirane na goste iz Velike Britanije'.

Ocjenjujući te najave TUI UK dobrom vijesti za hrvatski turizam, posebice jer TUI UK u ljetu 2020. nije nudio aranžmane za odmor u Hrvatskoj, iz HTZ-a na upit Hine ističu da se očekuje da će to pridonijeti boljem turističkom prometu iz Velike Britanije u Hrvatskoj nego lani.