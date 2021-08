Tvrtka Grad-Export ušla u ulaganje vrijedno deset milijuna kuna

Nakon što je završena pokusna proizvodnja, vinkovačka tvrtka Grad-Export (proizvodi dekorativne panele za ulazna vrata) pustila je u rad novu liniju za prašnu plastifikaciju aluminijskih ploča i profila opremljenu kabinom ​Wagner M-line i četirima robotima s ukupno dvanaest pištolja za nanošenje praha. Većinski vlasnik Petar Šimić veli da su morali ići u novu investiciju vrijednu deset milijuna kuna jer je znatno porastao broj narudžbi kupaca iz Europe i ostatka svijeta. Grad-Export izvozi u 26 zemalja te i sljedećih godina očekuje rast izvoza.

Nova proizvodna linija s četiri robotske ruke druga je koju ta tvrtka ima, a osim nje nedavno su u pogon puštene i dvije robotske linije za proizvodnju stakala za panel.

– Pandemija nam nije naštetila, štoviše, broj i vrijednost narudžbi znatno su porasli, pa smo tako i lanjsku godinu završili vrlo dobro, s 15,7 milijuna kuna neto dobiti, što je za oko tri milijuna više nego 2019. U cijelosti smo je proslijedili u investicije. Sad kad su napokon pokrenute te linije, možemo odgovoriti na tržišne zahtjeve – kaže Šimić.

Ukupna je vrijednost svih navedenih investicija trideset milijuna kuna. Šimić kaže da su zbog povećanja proizvodnje morali zaposliti još pedeset radnika pa ih je sad ukupno 221. No to je samo dio investicija jer je u planu da od 2020. do 2023. Grad-Export ukupno uloži 68 milijuna kuna. Osim što će graditi nove pogone, tvrtka će investirati u postavljanje solarnih panela za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i na kraju u gradnju nove upravne zgrade.

Inače, proizvodni su pogoni u industrijskoj zoni u Vinkovcima na površini od 38 tisuća četvornih metara. Lani je tvrtka uprihodovala 110 milijuna kuna, deset posto više nego 2019.