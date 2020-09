Tvrtka Revija: Zaključen je najduži stečaj u Hrvatskoj

Stečajni upravitelj Ivan Rude nije se pojavio na završnom ročištu.

Ukupno 326 bivših radnica nekada čuvene konfekcijske kuće Revije još potražuje 9,7 milijuna kuna za plaće i otpremnine. Njih desetak nakon ročišta okupilo se ispred suda u Šibeniku, gdje su još jedanput poručile da se osjećaju razočarano i izigrano.

- Mislim da smo ovaj put svi zanijemili, a ni gore nije nitko progovorio, samo je sutkinja zatvorila stečaj. Niti minutu nije sve skupa trajalo. Mi nismo imali pravo niti progovoriti. Sada je pitanje kako i kuda. Od premijera Plenkovića ćemo tražiti da nas primi, da nam daju bar naše plaće - rekla je bivša radnica Jadranka Košarić i požalila se da im nitko nije došao dati potporu.

- Ovdje su danas trebali biti branitelji da nam daju podršku jer mi smo njima šile. Šile smo za Zadar, šile smo za Šibenik. Obukle smo cijeli Šibenik i Zadar, a nitko nam nije ni hvala rekao. Za cijelu državu Hrvatsku to je sada sramota da nam naših osam plaća nisu dali. Ne moraju nam dati ni kamate ni otpremninu, ali neka nam daju barem što smo zaradile - rekla je Košarić.

Bivša radnica Radojka Pekas poručila je da zaključeni postupak ne znači kraj njihove borbe.

- Idemo dalje. Nikada nismo odustale. Bile smo na svakom ročištu, borile smo se za svoja prava, a nismo ih dobili. Nećemo odustati. Najprije idemo u Vladu, najavit ćemo se premijeru i ministru Horvatu, a ako ne uspijemo, idemo dalje, idemo van, idemo u Strasbourg - poručila je Pekas.

Zamoljena da komentira to što je stečajni upravitelj Ivan Rude nakon završenog stečaja dobio nagradu od 630.000 kuna bruto, a radnice ni lipe, Pekas je rekla da to nije zaslužio jer nije dobro vodio stečaj.

- On to nije zaslužio jer nas nije dobro vodio i sramota je što danas nije došao. Što se boji nas? Zašto nije došao? On se nas srami. Nas sada nitko ne vidi. Ne vidi nas ni župan Pauk. On je dolazio u Reviju i obećavao. Pratim i Sabor samo zbog Revije i nikada u 20 godina nijedan saborski zastupnik se nije digao i rekao 'e ljudi, pa te žene su stvarno zaslužile svoju plaću - rekla je Pekas.

Nada Makarin poručila je da se 'svima koji su opljačkali državu zaplijeni imovina i proda' te da se na taj način namire zakinuti radnici. 'To bi bilo pošteno', dodala je Makarin.

Uranija: Stečaj je vođen katastrofalno, radnice su za vrijeme rata radile pod granatama

Pravni zastupnik radnica i predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Vedran Uranija također je poručio da danas ne prestaje bitka za radnička prava bivših radnica Revije.

- Nakon ekspresnog završetka stečajnog postupka na ročištu koje je trajalo pola minute, a to sam prvi put u karijeri doživio, ovdje bitka za radnička prava bivših radnica Revije ne prestaje. Stečaj je vođen katastrofalno. Prije šest godina, zahvaljujući sindikatu koji je organizirao prosvjed, radnice su dobile 3,3 milijuna kuna. Nakon toga bilo je kvalitetnih ponuda za kupnju koje je stečajni upravitelj odbijao. Činjenica je da ostaje još 9,7 milijuna kuna potraživanja. Država je zakazala, stečajni postupak je loše vođen, stečajni organi su zakazali, a radnice su radile pod granatama za vrijeme agresije. One su žrtve ovog stečaja - rekao je pred sudom.

Još jedanput je pozvao državu, koja potražuje 65 milijuna kuna, da se odrekne dijela tražbina u koristi bivših radnica.

- Neka im ustupe 9,7 milijuna kuna ili barem osam plaća. Odgovor za sada nemamo od države. Nadležni su rekli da se čeka završetak postupka. Pa evo, gospodo, sada je postupak dovršen. Sada apeliramo na premijera Plenkovića i ministra Horvata da imaju socijalnu osjetljivost jer jedino ispravno i pošteno bilo bi da država ustupi dio potraživanja bivšim radnicama. Ako ni to u konačnici ne uspije, podnijet ćemo tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Mi ne želimo tužiti svoju državu, ali ako budemo prisiljeni, tužit ćemo i tražiti odštetu daleko veću nego što je ovih 9,7 milijuna - rekao je.

Na pitanje je li i sindikat zakazao u slučaju Revije i zašto nakon jednog uspješnog prosvjeda nisu organizirali i druge, Uranija je poručio kako su slijedili pravne norme te kako se ipak nisu odlučili na radikalne akcije.

Podsjetimo, kompletnu imovinu Revije - pogon i upravnu zgradu u Bilicama s nekretninama i pokretninama u rujnu prošle godine preuzela je država, to jest Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na temelju 65 milijuna kuna tražbina.

Bivšim radnicama sud je priznao 13,5 milijuna kuna na temelju plaća i otpremnina, a jedina isplata bivšim radnicama bila je prije nešto više od šest godina, kada su dobile 3,3 milijuna kuna nakon prosvjeda u Šibeniku.