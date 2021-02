U novom broju čitajte o malim ulagačima na velikim burzama, lokalnim izborima i Podravci

Novi broj poslovnog tjednika Lider kao glavnu temu donosi priču o malim ulagačima koji zarađuju na velikim burzama. Kupovanje dionica Applea, Tesle, Microsofta ili Atlantic Grupe, Adrisa i Arena Hospitalityja nadomak je prosječnom Hrvatu s viškom, ili manjkom, novca i internetskom vezom. U pravilu je samo potrebno registrirati se na nekoj od platformi ispunjavanjem nekoliko obrazaca i priložiti presliku osobne iskaznice i bankovnog računa.



Takozvano maloprodajno ili dnevno ulaganje (aktivnost malih ulagača) odavno nije neka novost, ali uspon digitalnih platformi za trgovanje na mobitelima, društvene mreže, liberalizacija financijskog sektora i globalna pandemija bili su ta savršena kombinacija sastojaka potrebna za pojavu 'fenomena GameStop'. Priča oko GameStopa i dogovaranje preko interneta na stranici Reddit barem je manipulaciju izvuklo na svjetlo i regulatori bi to trebali poticati, a ne sprječavati. No njihova je svrha zaštititi Wall Street, ne male ulagače, piše Vanja Figenwald.



Goran Litvan pozabavio se lokalnim izborima pa kaže da će se vlast uskoro početi fokusirati na tri ključne predizborne točke: proglašavanje nove pobjede nad pandemijom, uvjeravanje birača kako država čini sve za obnovu nakon potresa te novu rundu presijecanja vrpci, zakopavanja temeljnih kamena i potpisivanja ugovora za infrastrukturne zahvate novcem iz fondova EU, a očekuje se i državni 'poguranac' HDZ-ovim kandidatima.



Iako je u dijelu javnosti na nož dočekana odluka premijera Andreja Plenkovića da nova predsjednica Uprave Podravke bude Martina Dalić, stvari u toj kompaniji tako funkcioniraju da je zapravo svejedno tko je došao s obzirom na to da je do kraja mandata ostalo još godinu dana. U tih godinu dana Dalić ne može promijeniti mnogo ni u boljem ni u lošijem smislu, ali zato joj je ova godina prilika da učvrsti svoju poziciju kako bi pripremila teren za četverogodišnji mandat u kojem bi provela eventualne strateške promjene za kompaniju. O Podravci piše Edis Felić.



Očekuju vas i dva intervjua - Kata Pranić razgovarala je s Danielom Mondekarom, suvlasnikom i direktorom EuroNavigatora, a Mojca Domiter, izvršna direktorica Ljudskih potencijala i kulture Atlantic Grupe razgovarala je s Nikolinom Oršulić.

O konkurentskim benzinskim postajama pisao je Edis Felić, a tu je i dnevnik Izvršnog direktora Glasa poduzetnika Dražena Oreščanina.



Uz novi broj stiže i poseban prilog 'Graditeljstvo i nekretnine' u kojem čitajte o obnovi Banije, sporoj energetskoj obnovi i cijenama poslovnih prostora koje ni pandemija nije spustila.



