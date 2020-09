U novom broju Lidera čitajte o eurima iz EU fondova koji kasne, 5G poslovima koje donosi njeno uvođenje i izvozu

U novom broju Lidera tema tjedna su euri iz EU fondova koji kasne, tj. kasne isplate za ugovorene projekte. Rezultat je vrtloga korone da sve kasni, od raspisivanja natječaja, odobravanja i provođenja projekata do onoga najbolnijeg – isplate novca. Upućeni konzultanti očekuju nastavak trenutačnoga laganijeg tempa, daljnja kašnjenja i zastoje.



Euri iz fondova Europske unije u Hrvatskoj odavno se promatraju kao zalog za optimističnu budućnost, pa nije neobično što se pod prijetnjom gospodarske krize europske projekte smatra osobito dragocjenim pomoćnim kotačićima hrvatskoga gospodarstva koji neće dopustiti da se otkoturamo nekamo nisko dolje gdje trava ne raste i padnemo na koljena. Pomisao na samostalnu vožnju utjeruje strah u kosti, stoga se svaki zastoj, odgoda ili otkazivanje europskih natječaja doživljava kao napad na vedru budućnost. Sve o eurićima koji kasne saznala je Nikolina Oršulić.



Lider ne može bez izvoza i izvoznika, pa uz akciju koju provodimo Brojimo šlepere s robom za izvoz i u ovom broju možete čitati gdje se najviše isplati izvoziti i zašto. Vanja Figenwald piše kako su Mađarska i Njemačka zemlje na koje se isplati orijentirati jer imaju prilično dobre podatke u danim okolnostima i sve izglede da brzo krenu naprijed. Ako se obistine mađarska predviđanja, ta će zemlja proći vrlo dobro u ovoj krizi u usporedbi s drugima. I Nijemci su vrlo brzo nakon izlaska iz karantene počeli bilježiti obećavajuće ekonomske rezultate.



No, to nije sve od izvoza, Liderov klub izvoznika je dobio nove i članove što je zabilježila Aleksandra Brzić.



U ovom broju dotaknuli smo se i 5G mreža koje kod nekih izazivaju oduševljenje dok kod onih sklonijim zavjerama i strah. No, nije to samo hrvatska pojava, protivnika 5G mreža ima svuda po svijetu. No, Kata Pranić nije pisala o tome, već o dodjeli radiofrekvencija nakon koje će Hrvatska postati veliko gradilište. Osim za teleoperatore, u uvođenju mreže pete generacije bit će posla i za građevinare i ICT tvrtke. Jedni će graditi nove bazne stanice i antenski sustav dok će drugi integrirati opremu.



Kao i svaki tjedan i ovoga puta vas u Lideru očekuju i dva intervjua. Ksenija Puškarić je razgovarala s Ljiljanom Šapinom, članicom Uprave Podravke koja je pričala o izazovima koje je kompanija prolazila u ovom kriznom razdoblju.



Debora Revoltella, glavna ekonomistica Europske investicijske banke pričala je s Vanjom Figenwaldom kojemu je kazala kako je sada više nego ikad prije potrebna europska solidarnost, a pametno i zeleno trebalo bi biti ključna mantra. Oporavak je velika prilika za vraćanje europske ekonomije na put održivosti i konkurentnosti koju ne smijemo propustiti, kazala je između ostalog Revoltella.