U ožujku enormno rasla prodaja bezreceptnih lijekova

Kao nikad prije prodaja bezreceptnih lijekova naglo je porasla u ožujku ove godine zbog proglašenja pandemije koronavirusa. Najviše su traženi lijekovi za snižavanje temperature, protiv bolova, sprejevi i kapi za nos...

Prema riječima Ljerke Jurić Karoli, regionalne ravnateljice Strateškoga poslovnog područja Pharma, u lancu ljekarni Farmacia koji posluje u okviru Atlantic Grupe, prodaja bezreceptnih lijekova u razdoblju 11. do 31. ožujka 2020. porasla je za 93 posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Najtraženiji su bili analgetici i antipiretici na osnovi paracetamola, acetilsalicilne kiseline i ibuprofena, kao i dekongestivne kapi i sprejevi za nos.

Oko pedeset posto porastao je promet bezreceptnih lijekova i u Ljekarnama Joukhadar u ožujku u odnosu na dva prethodna mjeseca. Diana Percač, članica Uprave Medical Intertradea, kompanije u sklopu koje djeluju Ljekarne Joukhadar, ističe da su najtraženiji bili analgetici, antipiretici i dekongestivi, primjerice, paracetamol, ibuprofen, acetilsalicilna kiselina kao monokomponentni lijekovi ili u kombinacijama s drugim lijekovima ili vitaminima.

I u ljekarnama Gradske ljekarne Zagreb višestruko je porasla potražnja za antipireticima i analgeticima, a ponajviše su bili traženi paracetamol i ibuprofen. No prema riječima Tene Tarade, mag. pharm., osim analgetika i antipiretika rasla je i prodaja antihistaminika, međutim, valja imati na umu kako njihova prodaja tradicionalno raste u tom razdoblju zbog sezonske alergije. Ipak, potražnja za tim lijekovima bila je kratkoga daha i naglo je pala u travnju i svibnju. U ljekarnama Farmacije taj je pad bio 15 posto, što je bilo i očekivano s obzirom na restrikcijske mjere koje su bile na snazi (ograničeno kretanje, ograničeno radno vrijeme i ulasci u ljekarne i specijalizirane prodavaonice te činjenica da su zalihe tih skupina lijekova stvorene u ožujku).

Ljekarne Joukhadar u travnju i svibnju također bilježe pad prodaje bezreceptnih lijekova oko 60 posto, a onih najprodavanijih čak do 90 posto u odnosu na ožujak. No Perčec ističe da kad se anuliraju sve te promjene, prodaja bezreceptnih lijekova podjednaka je onoj u istom razdoblju prošle godine. Dok Tarade tvrdi da, uzme li se u obzir razdoblje od ožujka do lipnja ove godine, prosječna potražnja za bezreceptnim lijekovima u Gradskoj ljekarni Zagreb nije porasla.