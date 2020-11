Udruga Glas poduzetnika nezadovoljna novim zatvaranjem. Traže obeštećenje ili idu u blokade

Nacionalni stožer Republike Hrvatske je najavio još strože epidemiološke mjere koje će vrijediti sve do Božića. Istaknuto je da su mjere najviše usmjerene na ugostiteljstvo, a potom i na sektore kao što su kultura i obrazovanje. UGP već duže vrijeme upozorava na neodrživost stanja u privatnom sektoru i apelira da se najpogođenijim sektorima pomogne s novim gospodarskim mjerama, stoji u priopćenju.

Dosadašnje mjere bile su usmjerene gotovo isključivo na plaće, poreze i doprinose za zaposlene, a poduzetnici su i dalje imali druge troškove koje su morali financirati. Primjerice, najmovi i komunalne naknade su se plaćali bez obzira na pad prometa, kamate na kredite i leasinge su se i dalje obračunavale. Poduzetnici i obrtnici teško da mogu izdržati i podnijeti ovu krizu bez ikakve pomoći.

Donošenje novih epidemioloških mjera svaki tjedan, kao i ograničavanje rada oštetilo je mnogobrojne tvrtke. Desetci tisuća radnih mjesta je ugroženo, a mnogi poduzetnici i obrtnici se nalaze u praktično bezizlaznoj situaciji. Iako lockdown nije službeno proglašen, on je za mnoge poduzetnike, zaposlenike i njihove obitelji stvaran. Kao jedan od primjera neobjašnjivih poteza Nacionalnog stožera i Vlade u ovoj krizi, može poslužiti primjer zatvaranja casina i automat klubova koji rade u skladu sa svim zakonima te u skladu s epidemiološkim mjerama. U Udruzi Glas poduzetnika ističu da izgleda kao da mnogima odgovaraju samo kada plaćaju poreze i ostale parafiskalne namete u iznosima od gotovo 2 milijarde kuna godišnje. Osim toga, zapošljavaju preko 7000 radnika čija su radna mjesta, s obzirom na nedavne poteze, ugrožena. A takvih primjera je mnogo.

- Ističemo da smo uvijek svoje članove pozivali da poštuju epidemiološke mjere, a Nacionalni stožer RH i Vladu smo pozivali na dijalog. Međutim, naši pozivi na suradnju ostali su neodgovoreni. Također, vođeni primjerom Njemačke i Austrije koje su uvele mjere kojima se svim poduzetnicima kojima je zbog mjera zatvoreno ili ograničeno poslovanje isplaćuje 70 do 80 posto prošlogodišnjih prihoda, isto tražimo i za poduzetnike u Hrvatskoj - navode u priopćenju UGP-a.

Također, u Udruzi smatraju da Vlada ima obavezu nadoknaditi nastalu štetu i solidarno pristupiti poduzetnicima u ovoj situaciji. U slučaju da Nacionalni stožer RH donese strože odluke koje ograničavaju rad poduzetnika, smatraju da je obveza Vlade da nadoknadi pad prometa.

- Još jednom ponavljamo kako su mjere za očuvanje radnih mjesta namijenjene radnicima, a ne poduzećima. Njihovi troškovi su daleko viši od troškova plaća - kažu u Udruzi.

Ako se Vlada ogluši na apele poduzetnika i obrtnika, u Udruzi ističu da će gotovo sigurno tisuće radnika ostati bez posla. Mnogobrojne tvrtke i obrti morat će zatvoriti svoja vrata i više neće biti radnih mjesta za očuvati.

- Ne želimo da se to dogodi, ne želimo otpuštati, ali neće biti drugog izbora. Također, mnogi poduzetnici i obrtnici bit će prisiljeni prosvjedovati, kao što smo to imali prilike vidjeti u proteklim tjednima. No ovog puta ujedinjeni te zajedno s našim partnerskim udrugama - stoji u priopćenju.

- Ovo što se sad događa poduzetnicima i obrtnicima je ravno lockdownu kojeg očigledno plaća samo privatni sektor. Ne znam što je gore, ovakvo 'tiho ubijanje poslovanja' kroz puzajući lockdown ili prijetnja novog lockdowna. No znajte jedno, mjere za očuvanje radnih mjesta više nisu dovoljne! Svjesni smo da je pred nama duga i teška zima, stoga još jednom apeliramo na Vladu - vrijeme je za ozbiljne reforme i adekvatne naknade tvrtkama, inače ćemo biti prisiljeni krenuti u ozbiljne prosvjede kako bismo ostvarili prava koja imaju poduzetnici u drugim državama EU – rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Predsjednik Vlade i mnogi ministri u više navrata izjavili su da novca ima, što se vidi i iz najave povećanja plaća te dijeljenja božićnice u javnom sektoru. Osim toga, Vlada je nedavno dokapitalizirala Croatia Airlines, a u planu je i kupnja vojnih aviona i mnoge druge javne nabavke koje su planirane u proračunu za 2021. godinu. Stoga, u Udruzi smatraju da bi država trebala oštećenim poduzetnicima uplatiti između 70 i 80 posto prihoda u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, budući da novca ima.

- Ovim putem ističemo i da svi članovi udruge Glas poduzetnika brinu za zdravlje, pridržavaju se epidemioloških mjera. Više puta smo pozivali građane da se ponašaju odgovorno. Samo suradnjom možemo spasiti naše gospodarstvo, radna mjesta i očuvati zdravlje - zaključuje se u priopćenju.