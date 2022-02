Ulaganja u kompanije u CEE regiji najveća u posljednjih pet godina, tech sektor zvijezda M&A tržišta

Vrijednost M&A transakcija u regiji srednje i istočne Europe najveća je u posljednjih pet godina, objavljeno je u novoj publikaciji Mazarsa, međunarodnog revizorskog, računovodstvenog, poreznog i savjetodavnog društva, i Mergermarketa. Istraživanje sugerira da sudionici transakcija ostavljaju po strani zabrinutost oko Covida-19, rastuće inflacije i nestabilnih tržišta energije, što dovodi do velikih ulaganja – i označava obećavajući početak 2022. godine.

Publikacija Investing in CEE: Inbound M&A Report 2021/2022 nudi pregled M&A aktivnosti u regiji srednje i istočne Europe tijekom 2021. godine te se osvrće na prilike i izazove u nadolazećim mjesecima.

I broj i vrijednost realiziranih transakcija porasli su u 2021. Broj realiziranih transakcija spajanja i preuzimanja u regiji srednje i istočne Europe porastao je na 889 u 2021., što je povećanje od 32 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna vrijednost realiziranih transakcija također je bila veća, s ukupnom vrijednosti transakcija od 67,5 milijardi eura. To predstavlja povećanje od 41 posto u odnosu na 2020. godinu i najveća je ukupna vrijednost realiziranih transakcija od 2016. godine.

– Naša studija pokazuje da, iako su izazovi pred nama, preuzimatelji sve to uzimaju u korak dok žele proširiti svoje poslovanje i iskoristiti uvjerljiv rast regije. Regija se može pohvaliti raznolikim gospodarstvom – od jakih IT sposobnosti do rastuće klase potrošača srednjeg dohotka i velikih razina prirodnih resursa – pružajući privlačno područje ulaganja i širenja dok poduzeća nastoje preoblikovati svoje opskrbne lance u svjetlu preobrata uzrokovanog zbog pandemije – komentira Michel Kiviatkowski, voditelj financijskog savjetovanja za CEE i izvršni partner Mazarsa u Poljskoj.

Centralna i istočna Europe i dalje su privlačne destinacije za međunarodne ulagače. Zabilježen je značajan porast i u obujmu i u vrijednosti prekograničnih M&A transakcija, pri čemu je vrijednost objavljenih ulaznih transakcija (uključujući Rusiju) skočila 36 posto i dosegnula 32,5 milijardi eura – najvišu godišnju vrijednost od 2016. Obim poslova također je bio značajno veći – ukupno 371 ulazna M&A transakcija, povećanje od 34 posto u usporedbi s 2020. i najviša razina sklapanja poslova po volumenu od 2015. godine.

Još jedno značajno područje bila je aktivnost fondova privatnog kapitala (PE). Potaknuta rekordnim financijskim sredstvima koja su na raspolaganju kako na domaćem tako i na međunarodnim tržištima, ukupna vrijednost ulaganja fondova privatnog kapitala skočila je 63 posto i dosegnula ukupno 10,4 milijarde eura – najvišu razinu od 2015. Opseg je također naglo porastao, za čak 46 posto sa 130 transakcija u 2021. naspram 70 njih u prethodnoj godini.

Ključna značajka ovog ponovnog rasta PE aktivnosti bila je istaknutost fondova sa sjedištem u SAD-u. Američki ponuđači sudjelovali su u četiri od deset najvećih PE transakcija, uključujući stjecanje 71,76 posto udjela u austrijskom stručnjaku za komercijalne nekretnine, CA Immobilien Anlagen AG, od strane Starwood Capital Group za 4,3 milijarde eura – najveći transakcija u 2021.

Ključni zaključci publikacije su:

Četiri zemlje i dalje dominiraju. Prve četiri zemlje po broju realiziranih spajanja i preuzimanja u 2021. bile su Poljska (s ukupno 192 transakcije), zatim Rusija (146), Austrija (119) i Češka (86). Što se tiče ukupne vrijednosti transakcija, Rusija je na prvom mjestu s objavljenim transakcijama u ukupnom iznosu od 20,4 milijarde eura, što je 15 posto više u odnosu na 2020. Austrija, Poljska i Češka zauzele su drugo, treće i četvrto mjesto. Ističe se Češka Republika s ukupnom vrijednošću ugovora gotovo četverostruko na godišnjoj razini na 10,3 milijarde eura, uglavnom zahvaljujući samo jednom tehničkom ugovoru.

Tehnologija se ističe kao najveći generator inozemnih transakcija u CEE regiji u 2021. Izvedba je bila spektakularna, s vrijednošću gotovo četverostruko većom u odnosu na prethodnu godinu s 10,1 milijardu eura, a obujam je skočio za 86 posto. Aktivnost je potaknuta ubrzanim trendom digitalizacije, kao i rastom potražnje za IT-om kao rezultatom pandemije Covid-19. Valuacije u srednjoj i istočnoj Europi. Podaci o M&A tržištima pokazuju da je multimedijalni multiplikator vrednovanja za CEE regiju u svim sektorima bio 11x u razdoblju 2020.-21., nešto ispred Zapadne Europe s 9,69x. Jedna od loših strana ove klime visokog vrednovanja je to što može potaknuti nerealna očekivanja prodavača – osobito kada se na tržište stavljaju obiteljska poduzeća.

– M&A tržište u Adria regiji se kreće sukladno trendovima u CEE regiji. Zvijezda M&A tržišta su tehnološke i IT kompanije, pri čemu je značajan i trend konsolidacije sektora zdravstvenih usluga te transakcije u turističkom sektoru. Također, na tržištu je sve značajniji broj transakcija koje se odnose na prodaju obiteljskih kompanija, osnovanih u razdoblju prelaska zemalja regije na tržišno gospodarstvo, u kojima trenutni vlasnici nemaju nasljednika koji bi mogao nastaviti obiteljski posao. Očekujemo nastavak ovog trenda i naredne godine – komentira Andrija Garofulić, Partner financijskog savjetovanje Mazarsa u Hrvatskoj.