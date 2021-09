Unatoč pandemiji u 2020. trgovine na malo mješovitom robom zabilježile rast od 306 milijuna kuna

Prihodi trgovina na malo mješovitom robom u Hrvatskoj u 2020. godini premašili su 40 milijardi kuna, što je za 306 milijuna kuna više nego u 2019. godini, podaci su Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) iz kojih je vidljivo da čak i u godini koju je obilježila pandemija i djelomično zatvaranje gospodarstva, to tržište bilježi trend blagog rasta.

AZTN je proveo redovito godišnje istraživanje tržišta distributivne trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo. Njime je obuhvatio trgovine na malo mješovitom robom za 2020. godinu na uzorku od 51 poduzetnika koji prema ostvarenim prihodima predstavljaju najznačajnije poduzetnike na tom tržištu.

U odnosu na prethodno istraživanje, provedeno 2019. godine, dva su trgovca na malo manje u uzorku - Sonik Trgovina i Sloga Podravska Trgovina. Sonik Trgovina je nakon integriranja u sustav Studenca odnosno pripajanja brisana iz sudskog registra 15. siječnja ove godine, a Sloga Podravska Trgovina je nakon što ju je preuzela Lonija, sredinom siječnja lani prestala obavljati tu djelatnost.

Jedan je novi poduzetnik u uzorku - Eurospin Hrvatska, koji je u kolovozu 2020. godine otvorio prvo prodajno mjesto u Zadru, a do kraja 2020. otvorio je još šest prodajnih mjesta te je tako u 2020. godini imao sedam prodajnih mjesta.

Po podacima AZTN-a, prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom svih trgovaca iz uzorka lani su iznosili nešto više od 40 milijardi kuna. U 2020. godini bilježili su tako nominalan rast prihoda za nešto više od 306 milijuna kuna u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Usporedbe radi, u prethodnom istraživanju, za 2019. godinu rast je u odnosu na 2018. iznosio 2,25 milijardi kuna, odnosno 6 posto.

U 2020. godini zbirno se bilježi 4.707 prodajnih mjesta svih trgovaca iz uzorka AZTN-a, što je za 14 prodajnih mjesta ili 0,3 posto više u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

Ukupna neto prodajna površina u svim prodajnim mjestima anketiranih poduzetnika u 2020. godini iznosila je 1,44 milijuna četvornih metara, što je za 14.500 četvornih metara ili jedan posto manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

Najveći trgovac na malo mješovitom robom u 2020. godini bio je Konzum plus, s tržišnim udjelom od 20-30 posto, što je blagi pad u odnosu na 2019. U 2020. godini je imao 608 prodajnih mjesta, navode iz AZTN-a te dodaju da je u listopadu 2020. godine pokrenuo dodatnu uslugu dostave robe putem digitalne platforme u partnerstvu s Uberom.

Nadalje, bilježi se nastavak trenda rasta članica Schwarz Grupe, koji je slabije izražen nego u prethodnom istraživanju za 2019. godinu. Lidl u 2020. godini bilježi blaži rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom, a tržišni udio mu je iznosio 10-20 posto. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi blagi rast prihoda i tržišni udio na 5-10 posto. Zbirno, obje članice Schwarz grupe u 2020. bilježe zbirni tržišni udio 20-30 posto.

Uz Kaufland, tržišni udjel od 5 do 10 posto imaju i Plodine, Spar i Tommy.

Iz AZTN-a naglašavaju da se podaci o tržišnim udjelima prikazuju u rasponu podataka, a ne u točnom iznosu, jer su izvedeni iz dostavljenih podataka koji su od samih poduzetnika naznačeni kao poslovna tajna.

U 2020. godini ukupno 30 poduzetnika bilježi rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u odnosu na prethodnu 2019. (kada ih je bilo 38), dok 21 trgovac na malo bilježi negativan trend, odnosno pad prihoda, pokazuju rezultati tog istraživanja.

Istraživanje za 2020. godinu AZTN je dodatno proširio na dva nova područja - online prodaju i program vjernosti.

Prema rezultatima, online prodaja mješovite robe još uvijek nije značajna u ukupnoj strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom promatrano po pojedinom trgovcu na malo.

U strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom najveći iznos online prodaje u 2020. godini bilježi Konzum plus, no iz AZTN-a pritom napominju da je svega šest trgovaca na malo dostavilo iznos online prodaje kroz vlastitu internetsku platformu. U odnosu na 2019. godinu, u 2020. se bilježi značajan rast prihoda kroz online prodaje putem internetske platforme najjačeg trgovca na malo Konzuma plus.

Program vjernosti (lojalnosti) imalo je 14 od 54 anketiranih poduzetnika – trgovaca na malo. Najveći broj članova u pojedinom programu vjernosti u 2020. godini bilježi Konzum plus, a zatim slijedi Kaufland, navode iz AZTN-a.