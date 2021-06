United Grupa - Vrlo ambiciozan igrač koji se nezaustavljivo širi

United Grupa sa sjedištem u Nizozemskoj vodeći je telekomunikacijski i medijski operator u jugoistočnoj Europi. Kompanija posluje u osam zemalja i na kraju 2020. godine imala je približno 11 milijuna korisnika i više od 12.500 zaposlenih. Pod njezinim poslovnim okriljem u Hrvatskoj posluju telekomunikacijski operator Telemach Hrvatska te televizije i portali Sport Klub i N1, Nova TV, Doma TV kao i portal dnevnik.hr. Njezina najsvježija poslovna operacija u Hrvatskoj je Telemach, bivši Tele 2, koji je otkupila od švedskog vlasnika.

Na United Grupu kao na vlasnike medija i proizvođače medijskog sadržaja dosad su gledali poprijeko samo oni koji iz hobija ljudima broje krvna zrnca, pa su tako osnivaču grupacije Draganu Šolaku spočitavali što je, eto, Srbin. Dobro, i političari nisu zagriženi ljubitelji sadržaja koji se producira i na N1 televiziji i kako se tamo, češće nego na Novoj TV, interpretiraju događaji u Hrvatskoj.

Kadrovske promjene

No tek je ulazak u telekomunikacijski biznis doveo United Grupu pod povećalo poslovne zajednice, a pogotovo konkurencije nenavikle na ambicioznog konkurenta kojeg ne mogu kupiti. Uz to, ovo je konkurent koji se već itekako etablirao na tržištu redije i koji sad gleda dalje preko horizonta, na tržište Europske unije. A na tom putu ga snažno prati partner s kapitalom, fond BC Partners.

Mislilo se da će ključni čovjek za telekomunikacijske operacije United Grupe u Hrvatskoj biti Boris Sesar, koji je potkraj prošle godine predstavljen kao menadžerska akvizicija s funkcijom head of B2B. No negdje je puklo ili nije ni zaiskrilo i Sesar je gotovo u tišini otišao iz kompanije. Telemach je prošli tjedan napustio i Viktor Pavlinić, dosadašnji predsjednik Uprave Tele 2. Gdje odlazi, zasad nije poznato. No tvrtka već ima novog čelnika. Glavna i odgovorna osoba u Hrvatskoj bit će Adrian Ježina, koji je nedavno imenovan predsjednikom Uprave Telemacha. Imenovanje Ježine na tu funkciju je ustvari iznenađenje, s obzirom na to da je on od 2017. bio na poziciji izvršnog direktora Telemacha Slovenija, a sada će upravljati kompanijama na oba tržišta.

- Cilj ovog imenovanja je osiguranje kontinuirane izvrsnosti u Sloveniji i daljnje transformacije u Hrvatskoj u vidu jačanja Telemachove pozicije na tržištu i pružanja najkvalitetnijih usluga privatnim i poslovnim korisnicima - stoji na Telemachovim stranicama. U priopćenju o sinergiji slovenskog i hrvatskog Telemacha istaknuto je da je bilo logično povezati ta dva tržišta jedinstvenom upravom 'budući da je Hrvatska na putu da postane potpuno konvergentno tržište za United Grupu, a Slovenija već u cijelosti konvergira i raste u svim segmentima'. Drugim riječima, poslovanje u susjednoj Sloveniji toliko je stabilno da će Ježina imati vremena baviti se turbulencijama na hrvatskom tržištu.

Više o poslovanju United Grupe pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.