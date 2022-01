Uvoz iz Kine željeznicom je nešto skuplji, ali roba dolazi na vrijeme

Za poduzetnike – vrijeme je novac. U kontekstu prijevoza i logistike u posljednje dvije godine poduzetnici koji se bave izvozom i uvozom sa dalekih tržišta često su gubili i vrijeme i novac. Prekooceanski prijevoz robe koji je u pandemiji poskupio čak deset puta, postao je neisplativ i traže se (iako još uvijek sramežljivo) zamjenska rješenja. Jedno od njih je seljenje teretnog prijevoza iz Kine sa mora na kopno odnosno na željeznicu, a drugo nabavka vlastitih kontejnera koji se danas moraju rezervirati i četiri do pet mjeseci unaprijed. Nataša Cikač, konzultantica za nabavu i lanac opskrbe iz tvrtke Cronata kaže da mnoge tvrtke počinju razmišljati i o kupnji vlastitih kontejnera, međutim da su i proizvodnja i prodaja kontejnera vrlo ograničeni te da postoje tek dvije tvornice koje ih proizvode i obje su u Kini.

Na našim prostorima nema većeg uvoznika iz Hrvatske i Adriatic regije koji nije preispitivao mogućnost transporta robe iz Kine željeznicom, međutim malo ih se na kraju odlučilo za tu opciju. - Manje od dva posto tvrtki zamijenilo je brod sa željeznicom. Dakle, interes se jako povećao, ali sama potražnja za ovom uslugom ne znatno. Razlog tome je činjenica da je Adria regija relativno daleko od glavnih hub-ova, gdje roba iz Kine dolazi, tako da last-mile troškovi i ukupno tranzitno vrijeme prilično odskaču u odnosu na uvoznike iz Poljske ili Njemačke. Također, mnogi koji trguju skupljim robama ističu kompliciran i ponekad dugotrajan prelazak granica nekoliko azijskih i istočno-europskih zemalja. U brodskom prijevozu, bez obzira na poteškoće u rezervacijama i prekrcajnim lukama, roba stiže do Rijeke, dok još uvijek ne postoji direktan servis željeznicom, gdje bi kontejneri stizali npr. u Zagreb ili Rijeku. One koje su se odlučile za prijevoz kopnom uglavnom su tvrtke iz metalske i autoindustrije, kojima je just-on-time uvijek 'najnapetiji' pa im je rizik prelaska puno granica, u odnosu na rizik kašnjenja broda u Rijeku bio bolja opcija. Na kraju su zaista dobili robu u predviđenim rokovima, ali i platili 25 posto skuplju cijenu transporta – istaknuo je Petar Šimić, predsjednik Uprave tvrtke Primaco.

Do prije nekoliko godina intermodalni željeznički prijevoz bio je jeftiniji u odnosu na zračne pošiljke, ali puno skuplji od pomorskog prijevoza. Rusi i Kinezi su prije nekoliko godina obnovili željezničku infrastrukturu koja je do nedavno bila samo za njihove potrebe. Usporedbe radi, prije deset godina je, prema informacijama logističara, iz Kine prema Europi prometovalo 80 vlakova. U 2017. godini već je bilo 2.400 vlakova prema Europi i 1.274 iz Europe prema Kini. Željeznički teretni promet iz Kine u Europu povećan je u 2020. za 50 posto, a od 2016. do danas sedam puta, pisao je nedavno Financial Times, s time da je u prva dva mjeseca 2021. iz Kine u Europu poslano više od dvije tisuće teretnih vlakova, što je za 100 posto više nego u istom razdoblju 2020.

O prednostima i nedostacima kopna i mora te usporedbi cijena prijevoza pročitajte više u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.