Uz Vertiv i rock‘n‘roll do uspješnog partnerstva i profitabilne prodaje

Doba digitalizacije

Globalni megatrend digitalizacije nastavlja se beskompromisnim tempom, a kupci, vođeni digitalnim aplikacijama, natječu se za prednosti u industrijama u kojima posluju. Upravo ovaj trend na njih vrši pritisak da povećaju ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture.

Spomenute investicije najbrže rastu u edgeu i kolokaciji, te predstavljaju izazove vezane za broj lokacija, udaljenosti, ograničenog pristupa, kontrole te – osobito u edgeu – do strukturnih prepreka u kontinuitetu i sigurnosti rada.

Usluga kolokacije brzo raste, kako u samoj fizičkoj veličini, tako i u prihodima, pa ne čudi da 20% ispitanika istraživanja Data center 2025 očekuje porast edgea od 400% i više. Stoga je broj tvrtki koje su u potrazi za inovativnim i kvalitetnim rješenjima sve veći. Te tvrtke zahtijevaju posvećenost kvaliteti i stalnim poboljšanjima, a digitalna transformacija savršena je prilika za iskorištavanjem povećane potrebe za digitalizacijom. Kao što je vidljivo iz trenutačne situacije s COVID-19 virusom, povezanost je važnija nego ikad prije, te možemo očekivati da će kompanije i institucije htjeti osnažiti svoju infrastrukturu od corea do edgea kako bi se mogli nositi s rastućom potražnjom.

Vertiv dizajnira, gradi i servisira kritičnu infrastrukturu neophodnu za podatkovne centre, komunikacijske mreže te komercijalne i industrijske objekte. Svojim portfeljem rješenja za energetski, termalni i infrastrukturni menadžment podržava današnje rastuće tržište mobilne i cloud tehnologije. Surađujući s Vertivom, globalnim liderom u sektoru informatičke infrastrukture imate punu podršku i cjelokupna rješenja za vase IT infrastrukturalne potrebe.

Svi novi partneri koji se učlane u Vertiv partnerski program ostvaruju pravo na First Buy promotivnu ponudu za kupnju do pet proizvoda unutar svake kategorije uz 50% popusta. Kategorije proizvoda uključuju VR serverske ormare, jednofazne UPS uređaje, rješenja za nadzor IT infrastrukture i jedinice za distribuciju električne energije (PDU). Saznajte više o Vertiv edge infrastrukturalnim proizvodima i rješenjima ovdje.

Surađujući s Vertivom, globalnim liderom u sektoru informatičke infrastrukture, možete dobiti podršku i iskoristiti svoju priliku. Saznajte više o Vertiv edge rješenjima ovdje.

VERTIV PARTNER PROGRAM (VPP) - Osmišljen za zajednički uspjeh

Distributivni partneri u potrazi su za prodavačima s jedinstvenim mogućnostima koji će olakšati brzinu i opseg potražnje za novim kupcima. Smanjivanje kompleksnosti izazova, ne samo pri puštanju u rad, već i u samoj infrastrukturi proizvoda i usluga, omogućuje maksimiziranje fokusa klijenata na temeljni razlog njihove investicije – kompetitivnu prednost kroz digitalizaciju.

Kao globalni lider, Vertiv pruža podršku svim partnerima koji rade na implementaciji infrastrukture za svoje klijente. S globalno dosljednim, brzo dostupnim, infrastrukturnim portfeljem, Vertiv može zadovoljiti potrebe od ponude proizvoda do prilagodljivih rješenja.

Uz podršku koju možete pružiti klijentima, dodana vrijednost Vertiv partnerstva je podrška koju možete dobiti uz nagrađivani Vertiv Partner Program

Lak pristup putem online registracije, mogućnost obuke i uzajamnog rasta koji vam omogućava napredovanje i učenje uz velike poticaje. Sve to savršeno opisuje nagrađivani Vertiv Partner program. Vertiv Partner Portal vaš je ulaz u more mogućnosti kao što su popusti i poticaji, prodaja i podrška u marketingu, obuka i još mnogo toga. Uz podršku kupcima, dodatna korist partnerstva s Vertivom je i podrška putem gore navedenog Vertiv Partner programa. Osnaženi obukom, potpomognuti prodajnim resursima i uz snažnu marketinšku podršku, moći ćete ponuditi Vertiv proizvode i usluge te riješiti najteže izazove s kojima se Vaši kupci susreću. Možete se prijaviti putem Interneta i započeti u trenu. Program partnerima nudi Authorized, Silver, Gold i Platinum razinu. Authorized i Silver partneri imaju ekskluzivan pristup VIP Rewards programu, a Gold i Platinum partneri uživaju u raznim pogodnostima. Svaka razina donosi financijsku korist, dok Vam Accelerator program omogućava brži ulazak u Gold Program.

Vertiv također nudi Deal Registration koji slijedi pravilo 'ko rano rani, dvije sreće grabi'. Deal Registration dostupan je partnerima u Silver, Gold i Platinum programu. U partnerstvu s Vertivom surađujete s liderom u industriji koji se može pohvaliti desetljećima iskustva.

Više o Vertiv Incentive Program (VIP)

Jedini VIP bolji od 'Very important person' je Vertiv Incentive Program. VIP je osmišljen isključivo za Authorized i Silver Vertiv partnere. Kada se registrirate, odmah dobivate 50 eura kao poticaj, uz obveznu minimalnu kupnju u vrijednosti od 100 eura unutar 30 dana od registracije. VIP se temelji na prodaji, a svaku prodaju od 100 eura nagrađujemo bonus bodovima. Bodovi se ažuriraju na mjesečnoj bazi i distribuiraju se na kreditnu karticu krajem svakog tromjesečja.

Otkup bodova vrlo je fleksibilan što omogućuje potrošnju na razne proizvode, poput televizora, ali i za nagradna putovanja. Program nudi razne poticaje koji omogućuju da u trenu prikupite velik broj bonus bodova. Osim startnih, poticajnih i bonus bodova za prodaju u vrijednosti 100 eura, bonuse možete uvećati češćom kupnjom po kvartalu i kupnjom iz više kategorija Vertiv proizvoda iz više kategorija po kvartalu. A uz novu i fenomenalnu Rock on kampanju proizvodi će se prodavati sami od sebe. Odlični vizuali popraćeni duhovitim asocijacijama koje povezuju Vertiv s klasičnim rock pjesmama koje svi volimo olakšat će Vam prodaju inovativnih proizvoda koje Vertiv nudi.

Saznajte više o Vertiv Partner Program i iskoristite svoju priliku.

Postanite dio tima i uz rock’n’roll i Vertivove VPP i VIP programe ugrabite svoju priliku kroz suradnju s našim distributerima Ingram Micro i M SAN Grupa!​