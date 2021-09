Uzlet pretplatničke ekonomije: Ne živi se od klikova

Nema veće laži od one da mediji u Hrvatskoj žive od klikova. Dosad barem nisu. Klikovi su jedino donosili nekakvu prednost kod oglašivača, ali kako se i njihov fokus mijenjao, mediji su ostali kratkih rukava pa su odlučili inzistirati na pretplati, barem za onaj najkvalitetniji dio sadržaja koji nude. Ako plaćamo Netflix, HBO, Deezer, Spotify, YouTube i slične ponuđače sadržaja, ne bi nam trebalo biti tako teško odvojiti koju kunu i za onaj koji nude domaći portali. Oni koji su to već uveli, nisu zažalili, a nekima je, poput Telegrama, to dosad najbolja odluka. Ispričao je to direktor Telegram Media Grupe Miran Pavić kad smo ga pitali kako danas, s odmakom od pola godine, gleda na odluku o pretplati na neke sadržaje koje stvara taj medij.

– Oduševljeni smo dosadašnjim odazivom, premašio je sva naša očekivanja. Broj pretplatnika raste svakodnevno, i to bez ulaganja u promidžbu, samo zahvaljujući kvalitetnom sadržaju. Evo, na primjer, tijekom ljeta ostvarili smo 25-postotni rast, što zbilja nismo očekivali – izjavio je Pavić.

Kako za koga

Telegram, portal koji je počeo kao tjedne novine pa ukinuo tiskano izdanje i prebacio se samo na digitalni sadržaj, prema Pavićevim riječima, nije zapravo zaključao svoj sadržaj. Barem ne klasično, kao što su napravili drugi mediji. Telegram ne zaključava, kaže Pavić, pojedine autore ili sadržaje, već čitateljima nudi mjesečno gotovo sav svoj sadržaj besplatno, ali do određene količine. Ako čitaju više od toga, u Telegramu smatraju da je u redu pitati ih da ih podrže i pretplate se. Nove pretplatnike privlače kvalitetnim sadržajem i svakodnevnim radom na njemu. Kažu da nema druge; nema prečaca i nema trikova.

– Ako svoj posao radimo dobro, pretplatnika će biti sve više. Ako ne radimo, neće – rekao je Pavić i naveo da je uvođenje pretplate bilo donekle zahtjevno i da je to trajalo nekoliko mjeseci, no ne skriva da je bilo izazova, ali pod vodstvom njihova glavnog programera Marka Banušića sve je prošlo izvrsno.

Pavić ne misli da je pretplata idealan model za sve digitalne medije, no za taj portal jest. Telegram ne pokriva sva područja i teme, napomenuo je Pavić, nema estradu i šund, ne naganja klikove pod svaku cijenu, nego se, zaključio je, okrenuo autorskom novinarstvu, provjerenim informacijama i istraživačkim serijalima. Nije on jedini medij koji se odlučio na uvođenje digitalne pretplate – na zatvaranje i naplatu dijela sadržaja na svojim portalima istodobno su su odlučili i pokrenuli to i drugi mediji. Jedino naplaćen digitalni sadržaj može održati njegovu kvalitetu, ustvrdili su tada izdavači.

Stoljećima su čitatelji odabirali čiji će sadržaj platiti, a čiji neće, sve do masovne popularizacije interneta koji je korisnike ‘naučio‘ da je novinarski sadržaj na internetu ‘besplatan‘, kaže Zoran Turković, direktor 24sata, medijske kuće koja je svoj projekt pretplate, 24sata Plus+, uvela prije nešto više od četiri mjeseca.

– Izlazak na naše tržište s tom vrstom digitalne pretplate bio je izazovan zadatak, no kao liderima u digitalnim inovacijama žao nam je što nismo i prije krenuli s tim. Iz dana u dan učimo o preferencijama čitatelja i trudimo se oblikovati proizvod prema tome. Digitalna pretplata nužan je smjer digitalnih izdavača, ne samo zbog diverzifikacije prihoda već i zbog stvaranja odnosno vraćanja navike da sadržaj ima cijenu, što je nužan preduvjet za kvalitetno novinarstvo – smatra Turković.

Stope rasta

On kaže da je premium sadržaj 24sata Plus+ sav onaj dodatni sadržaj koji izlazi iz okvira svakodnevnih činjeničnih informacija, odnosno informacija bitnih za širu javnost i viralnih prijenosa. To su, navodi, ekskluzivne priče: intervjui, političke afere i ispovijesti, kolumne, serijali istraživačkih tema, feljtoni, putopisi, zabava. Najvažniji dnevni sadržaj nastavljaju objavljivati besplatno za sve korisnike jer to smatraju svojom novinarskom dužnošću. Na upit kolika im je baza pretplatnika, Turković odgovara da još nemaju dovoljno velik uzorak mjeseci da bi mogli govoriti o ustaljenim stopama rasta, ali otkriva da zasad rastu prema mjesečnoj stopi od tridesetak posto. Možda se to, gledajući prema postocima​, čini mnogo, no, objektivno, sada je rast tolik, napominje Turković, zato što su tek krenuli i širi se baza pretplatnika.

– Globalni standard, odnosno INMA, ​International News Media Association, govori nam da je naš potencijal između 40.000 i 50.000 pretplatnika i vjerujemo da to možemo postići u nekoliko sljedećih godina – istaknuo je Turković.

Na upit koliko je uvođenje pretplate bilo zahtjevno, odgovorio je da je 24sata jedini izdavač u Hrvatskoj koji svoj premium sadržaj nudi i putem nativnih mobilnih aplikacija te aplikacije 24sata. Uvođenje naplate s pomoću aplikacija iz Apple Storea i Google Playa bilo je najzahtjevnije, dodao je, no znalo se da je prijeko potreban preduvjet za što bolje korisničko iskustvo.

Večernji list donekle je bio pionir u uvođenju digitalne pretplate, podsjeća Anamaria Todorić, direktorica digitalnog poslovanja tog medija, kad je prije otprilike pet-šest godina proveo relativno uspješan projekt zaključavanja sadržaja. No tada su, kaže ona, vladali neki drugi trendovi, odnosno sav je sadržaj na internetu na drugim portalima bio otključan. Nove projekte pretplate uveo je tek prije tri mjeseca slijedeći svjetske trendove ‘prema kojima sadržaj jednostavno mora imati cijenu i ne možemo ga mi sami obezvređivati‘.

– Naša je strategija u premium sadržaj stavljati analize, kolumne, teme koje nisu vijesti ‘koje imaju svi‘, nego naše autorske priče, ekskluzivne intervjue i slično. Premium korisnicima nudimo i niz recentnih i nagrađivanih dokumentaraca koji publici nisu dostupni na YouTubeu ili sličnom servisu, nego su premijeru imali na većim filmskim festivalima poput ZagrebDoxa, Motovuna… Baza pretplatnika raste iz dana u dan. Iznimno smo zadovoljni koliko ti brojevi rastu jer pokazuju da naši čitatelji cijene rad naših novinara, snimatelja, urednika, naš brend. Negativnih reakcija gotovo da i nije bilo i iz mjeseca u mjesec brojevi nam se doslovno udvostručuju. Nismo imali ni jedan dan bez novih pretplatnika, a postojeći su nam prilično lojalni. Posebno smo ponosni na to što od ukupnog broja pretplatnika imamo šezdeset posto onih koji su uzeli godišnju pretplatu – objasnila je Todorić i dodala da Večernjak uskoro počinje s novim ponudama za svoje korisnike – osnovat će klub s pogodnostima za najvjernije čitatelje i nagrađivati ih te spajati pakete tiskane pretplate s premium izdanjem.

Najpošteniji odnos

Ni poslovni tjednik Lider, kaže Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lider medije i predsjednica HUP-ove Udruge novinskih izdavača Hrvatske, nije neiskusan u priči s pretplatom na digitalni sadržaj, u što se upustio još 2018. želeći se približiti publici koja tako konzumira sadržaj.

– Naše digitalno izdanje, eLider, replika je tiskanog izdanja s nekim dodatnim funkcionalnostima. Velik broj izdavača ove se godine fokusirao na zaključavanje članaka na internetu kako bi bolje balansirao između prihoda od prodaje oglasa i onih od prodaje pretplata. Zasigurno će i Lider u budućnosti pristup dijelu svojeg sadržaja na webu omogućiti samo pretplatnicima. Naime, nema poštenijeg odnosa od onoga da čitatelj pretplatom podupre medij, a da medij svakodnevnim objektivnim i neovisnim tekstovima opravdava čitateljima njihovo ulaganje. Taj je odnos do sada bio rezerviran za tiskane medije, no uvođenjem naplate sadržaja na portalima seli se i na internet – rekla je Božanić Ivanović.