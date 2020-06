Zavirili smo u gospodarske programe budućih parlamentaraca. Pogledajte što planiraju s plaćama i zapošljavanjem

Po običaju predizborna kampanja je potpuno zastranila na utabanim stazama ideologije i nekim novim stranputicama 'srednjih prstiju', a gospodarski programi zapeli su kao mrtva slova na papiru i naizgled za njih nema mjesta u javnom prostoru, što je suludo s obzirom da cvjeta ekonomska kriza kakvu dosad još nismo vidjeli.

Analizirali smo stoga gospodarske programe šest kandidata za predstojeće parlamentarne izbore - koalicije Restart, HDZ-a, Domovinskog pokreta, Mosta, koalicije Možemo i Stranka s imenom i prezimenom, Fokusa i Pametno koji su ostvarili najbolje rezultate prema anketama koje je u lipnju provela agencija Promocije plus za RTL-ov CRO Demoskop.

Rezultati istraživanja CRO Demoskop, koje je za RTL početkom lipnja provela agencija Promocija plus RESTART koalicija - SDP-a, HSS-a, HSU, GLAS-a, IDS-a i SNAGE - 27,2 posto HDZ - 26,6 posto Domovinski pokret Miroslava Škore - Suverenisti, Blok za Hrvatsku i BURA - 13,5 posto MOST – 4,1 posto Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno - 3,7 posto Možemo (Možemo-Zagreb je naš-Nova ljevica-Orah-Radnička fronta) – 2,4 posto

Izborni 'Program za bolji početak' Restart koalicije donosi čak 151 provedbenu mjeru, veliku pažnju posvetili su suočavanju s krizom, 'socijali' i 'državi na klik'. Iako su namjere konkretne, svaki poslovni čovjek odrastao na KPI-jevima odmah će primijetiti odsustvo konkretnih brojki. S druge strane HDZ-ov program 'Sigurna Hrvatska' prepun je brojki, ali one su mahom vezane uz dosad ostvarene rezultate. Do konkretnih mjera teško se probijati kroz plejadu hvalospjeva o minulim vremenima, i to na 119 stranica. Iznenađujuće je, međutim, što se u stotinu stranica, kriza i koronavirus spominju manje od deset puta, a vladajuća stranka detaljno objašnjava dosadašnje mjere i ne razjašnjava što poduzetnici mogu očekivati.

Općenito, kriza i korona vrlo se sramežljivo pojavljuju u svim analiziranim programima, kao da su i tamo nepoželjne. Generalno je ignoriran i jedan od glavnih generatora gospodarskog rasta – izvoz. Reforma poreznog sustava uz digitalizaciju javne uprave najveće su okosnice svih analiziranih programa.

Pogledajte što su kandidati najavili u području zapošljavanja i ostalih mjera za unaprjeđenje radnih prava.

ZAPOŠLJAVANJE I OSTALE MJERE Restart: destimulirati ugovore na određeno i ugovora o djelu

skratiti rokove plaćanja države i javnih poduzeća prema poduzetničkom sektoru

povećanje iznosa minimalne plaće na 4000 kuna neto

smanjiti doprinos na plaće za 50 posto za sve radnike koji primaju minimalnu plaću

uvođenje olakšice od 50 posto kod plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslodavce u radno intenzivnim sektorima koji isplaćuju minimalne plaće

osigurati sto posto neto plaće majci na rodiljnom dopustu HDZ: stvoriti uvjete za otvaranje 100.000 novih radnih mjesta i u to uložiti 10 milijardi kuna

do kraja mandata prosječna plaća 7.600 kuna, a minimalna plaća najmanje 4.250 kuna

svakoj mladoj osobi 130.000 bespovratnih kuna za samozapošljavanje

roditeljske naknade u visini pune plaće Domovinski pokret: omogućiti zapošljavanje umirovljenika (neovisno o načinu umirovljenja) uz zadržavanje stečenih prava Most: osnaživanje paušalnih obrta

ukidanje minimalne osnovice za doprinose za direktore i članove društva

ukidanje obvezne revizije za male poduzetnike

osigurati povoljni regulatorni okvir za startupove i studente-poduzetnike da ne izgube studentska prava Možemo: potaknuti okrupnjivanje privatnog sektora

urediti radno zakonodavstvo i rad na određeno vrijeme

podići minimalnu plaću, najmanje u visini iznosa 60 posto medijalne plaće u Hrvatskoj, trenutno bi to iznosilo 4.600 kuna bruto

osigurati neradnu nedjelju

jačati funkcije kolektivnog pregovaranja i ulogu radničkih predstavnika Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno porez na dohodak od 10 posto stvara uvjete za otvaranje radnih mjesta s visokim plaćama koje će uzrokovati povećanje plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, čime bi se ti sustavi stabilizirali

set poticajnih mjera za ulaganje u istraživanje i razvoj

Glavna zamjerka gospodarskih programa svih stranaka i koalicija posve je predvidljiva, nedostaje im egzaktnosti, da, osim što, objasne i kako će provesti svoje zamisli u djelo.

- Izborni programi ne sadrže jasno izrečene strateške namjere, katalogizirane i umrežene strateške inicijative i aktivnosti i pojašnjenja kako ih provesti. To su političke, a ne ekonomske strategije i nastale su tako da su temeljem osluškivanja ciljanih skupina napisane želje i pozdravi – decidiran je Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment.

Više o analiziranim gospodarskih programima pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera. Sutra donosimo cjeloviti izborni program Hrvatske demokratske zajednice.