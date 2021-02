Zbog oštećenja od potresa Petrokemija obustavlja dio proizvodnje

Petrokemija je u utorak izvijestila da zbog određenih oštećenja od potresa privremeno prestaje s proizvodnjom amonijevog nitrata do kraja ove godine, no da to nema značajniji utjecaj na poslovanje.

U objavi na Zagrebačkoj burzi iz Petrokemije navode da su razorni potresi koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, uključujući grad Kutinu i tvornička postrojenja Petrokemije, uzrokovali određena oštećenja čije je otklanjanje u tijeku.

- Imajući navedeno u vidu, a u cilju zaštite sigurnosti radnika i samog tehnološkog sustava, Petrokemija privremeno prestaje s proizvodnjom amonijevog nitrata do kraja 2021. godine. Navedena okolnost nema značajniji utjecaj na poslovanje društva - ističu iz te kutinske tvrtke.

Amonijev nitrat je amonijeva sol dušične kiseline. Dolazi u obliku prozirnih kristala ili praha. Koristi se u poljoprivredi kao dušikom bogato umjetno gnojivo, kao oksidans u eksplozivima, te za postizanje niskih temperatura.