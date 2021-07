Živahni izvoznici - Globalne neprilike donijele goleme izvozne prilike

Što bi se dogodilo kad bi sve zemlje odjednom prestale međusobno trgovati? Kako bi svijet izgledao da se potpuno obustave uvozne i izvozne aktivnosti? Zapitao se to prije nekoliko godina jedan čitatelj na forumskoj platformi Quora, no prošle godine, kad se počela širiti zaraza koronavirusom, na to pitanje i njemu slična odgovor su počeli tražiti mnogi. Odmah su krenule priče o samodostatnosti o kojoj je trebalo misliti prije, potencijalni ratovi za resurse i povratak jednostavnijem načinu života, no zdravstvene i društvene disrupcije koje su prošlog proljeća zaustavile život ipak nisu mogle dugo držati na uzici gospodarstvo, pa tako ni izvoz. Unatoč tomu što su se proizvodni, distributivni i logistički procesi brzo prilagodili novim uvjetima, 2020. ostavila je trag. Prošle je godine iz Hrvatske izvezeno robe u vrijednosti od 112 milijardi kuna, što je 750 milijuna manje nego 2019. Gubitak je to koji svi žele što prije ostaviti iza sebe i u što kraćem roku nadoknaditi taj pad. Već u prva četiri mjeseca vrijednost hrvatskoga robnog izvoza porasla je za gotovo dvadeset posto, a neke izvozno orijentirane tvrtke planiraju godinu zaključiti dvoznamenkastim rastom izvoza.

Zaštićeno zajedničko tržište

Jedna je od njih DIV grupa, kojoj su globalne neprilike donijele goleme izvozne prilike. Povećana potražnja različitih industrija za svim vrstama sirovina i komponenata, pa tako i spojnih elemenata, u ovoj su godini toj grupaciji specijaliziranoj za preradu, proizvodnju i trgovinu vijčane robe donijeli niz rekordnih izvoznih mjeseci. U prvoj polovini godine Grupa je zabilježila 149 posto više prihode od izvoza vijčane robe u odnosu na prošlu godinu. Rezultatima su pripomogle i visoke cijene kontejnerskog prijevoza koje znatno poskupljuju svu robu s Dalekog istoka, kao i pokretanje antidampinške istrage na uvoz jeftinih vijaka iz Kine.

– Tržište Europske unije svakako je najveća prilika za nas. Europska komisija je 21. prosinca 2020. pokrenula istragu o uvođenju antidampinških mjera na uvoz vijaka iz Kine pa će se, ako se uvede nova antidampinška carina, stvoriti preduvjeti za poštenu trgovinu vijčanom robom. Na krilima tog momenta i na temelju najava o registraciji uvoza vijaka, koja je i uvedena 18. lipnja, DIV grupa je u travnju i svibnju ostvarila mjesečni prosjek od više od stotinu isporučenih šlepera u izvozu, što je povijesni rekord u našem poslovanju. Nije nerealno očekivati stopu rasta izvoza od 70 do 90 posto u odnosu na 2020. – rekla je Julija Jukić, voditeljica izvoza DIV grupe, tvrtke koja posluje u cijelom svijetu, ima kupce u SAD-u i Južnoafričkoj Republici, ali ove godine očekuje da će najbolji izvozni rezultat zahvaljujući spomenutim zaštitnim mjerama za zajedničko tržište Europske unije postići u Njemačkoj, Nizozemskoj, Češkoj i Poljskoj.

Na svim kontinentima

Grupa Končar također planira znatno povećanje izvoza u odnosu na lanjska ostvarenja na tržištu Europske unije, osobito u Njemačku, Švedsku, Austriju, Latviju i Sjevernu Makedoniju. Veći izvoz predviđa i na novo tržište, gruzijsko. Prema planu, ta će grupacija ove godine od prodaje proizvoda i usluga uprihodovati 1,9 milijardi kuna, što je rast od 4,6 posto. Planirani udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje bit će oko 60 posto. U Končaru dodaju da stalno ulažu napor u osvajanje novih tržišta i povećavanje udjela izvoza u ukupnim prihodima. Naglašavaju također da će u idućem razdoblju posebnu pozornost posvetiti obnovljivim izvorima energije te svojim proizvodima i uslugama aktivno pridonijeti globalnoj zelenoj i digitalnoj tranziciji energetskog sektora.

Iznimna je godina i za AKD, tvrtku koja proizvodi i personalizira dokumente, a nudi i IT rješenja u području digitalnih identiteta i sigurnosti, naprednih sustava sljedivosti te pružanju usluga bankarskom sektoru i financijskotehnološkoj industriji. Osim što u tvrtki očekuju 30-postotni rast izvoza, ove će godine, kaže glavni direktor AKD-a Jure Sertić, uz 17 zemalja u koje izvoze prvi put izaći na azijsko tržište.

Nova suradnja

Da će i Kraš ostvariti sve ciljeve i planove rasta za 2021., potvrđuje Mario Müller, direktor Službe prodaje u toj konditorskoj kompaniji.

– Čak i u protekloj godini, koju je obilježio lockdown, nastavili smo neometano izvoziti robu na gotovo sve kontinente te smo uspješno zadržali udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje. Dugogodišnje iskustvo stečeno na raznim tržištima na svim kontinentima naučilo nas je da moramo biti inovativni, brzi, prilagodljivi te prije svega sposobni prepoznati specifične želje kupaca koje su nam glavna nit vodilja u razvoju novih proizvoda i definiranju poslovnih strategija – istaknuo je Müller.

Napomenuo je također da je Kraš jedan od najvećih hrvatskih izvoznika koji gotovo svaku drugu kunu prihoda od prodaje ostvaruju na stranim tržištima. Kraševe slastice izvoze se na više od četrdeset svjetskih tržišta, među kojima su susjedne zemlje, zapadna Europa, ali i prekomorska tržišta poput Australije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojedine azijske i afričke zemlje. U jeku pandemije tvrtka je, misleći na budućnost i zahtjeve potrošača, uspostavila novu suradnju.

– Prošle smo se godine počeli pripremati na iskorak u poslovanju pa smo uspostavili suradnju s novim distributerom Nelt grupom kako bismo bili još spremniji odgovoriti na sve veće zahtjeve tržišta i potrošača. Ta će nam suradnja osigurati znatan rast dostupnosti asortimana na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, a u sklopu nje u ovoj je godini otvoreno i novo tržište, albansko – otkrio je Krašev direktor Službe prodaje.

Kamilica za Tanzaniju

Novo tržište otvara i Spider grupa, koja je godinu počela iskorakom na američko tržište.

– Iznimno smo ponosni na taj iskorak. Unatoč svim izazovima uzrokovanima svjetskom krizom i pandemijom uspješno smo akvirirali nove kupce i strateške poslovne partnere na iznimno zahtjevnu tržištu – rekao je Denis Nemčević, predsjednik Uprave Spider grupe koja obuhvaća tvrtke za proizvodnju čajeva Biofarma, Đolta, Jan Spider i Herbarium.

U ovom trenutku, doznajemo, taj poduzetnik iz Pitomače završava pregovore s novim partnerom iz Tanzanije od kojeg je stigla i prva narudžba.

– Takva tržišta, pomalo egzotična, uvijek su nam jako zanimljiva, kao i to što će se u Tanzaniji uskoro piti čaj od kamilice koja je rasla u Hrvatskoj ili voćne mješavine proizvedene u pogonima u Pitomači. Istaknuo bih svakako i plan jačanja zastupljenosti na postojećim izvoznim tržištima dogovaranjem novih strateških suradnji koje su i do sada bile jedan od nositelja razvoja – objasnio je Nemčević i napomenuo da svaka zemlja i svako tržište imaju potencijal za rast.

Spider grupa u prvom je polugodištu ostvarila rast izvoza od 54 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje i, prema njezinoj projekciji, ista stopa zadržat će se i u drugoj polovini godine. U nekim segmentima poslovanja pomogla joj je situacija izazvana pandemijom koronavirusa. To se, primjerice, odnosi na rast u kategoriji čaja, izazvan pojačanom potražnjom na svjetskoj razini. Međutim, odličan izvozni rezultat, naglašava čelnik Spider grupe, duguju i uspješnoj realizaciji dugoročnih i strateških projekata koje su finalizirali početkom ove godine.

– Završavamo investicijski ciklus vrijedan deset milijuna kuna i pripremamo se za novi, znatno veći, što nam je jamstvo dobrih rezultata i u budućim razdobljima – rekao je Nemčević, koji se uzda u kvalitetu proizvoda i konkurentnost kao u glavne adute koji njegovu kompaniju guraju u sâm vrh industrije i omogućuju joj da bude ravnopravna sličnim kompanijama iz Europske unije.

Udarci za metalce

Naravno, visokih standarda kvalitete i konkurentnosti nema bez neprekidna ulaganja u sve segmente poslovanja, od skladišnih i proizvodnih kapaciteta, ljudskih potencijala do informacijskih sustava.

Rast prometa i dobiti do kraja godine očekuje i jedna od najvećih ljevaonica u jugoistočnoj Europi, čakovečki Ferro-Preis, koji prošle godine nije iskusio pad prometa jer radi za više branši, proizvodi različite vrste robe od različitih materijala, zbog čega je otporan na tržišne oscilacije. Međutim, u tvrtki su svjesni da je pred njima mnogo izazova. Iako je trenutačno potražnja za njihovim proizvodima povećana, neprilike im stvara inflacija cijena repromaterijala i sirovina koje u svijetu metala poprilično variraju. Cijene nekih sirovina drastično su skočile i neizvjesno je hoće li uskoro početi padati.

– Porast cijena izravno nas udara jer se koristimo sirovim željezom, čelikom i sličnim materijalima čije cijene bujaju. U dobroj smo poziciji jer izvozimo 95 posto svojih proizvoda i ugovori su nam koncipirani tako da su cijene vezane uz burzovne cijene čelika i ostalih sirovina, ali u velikom postotku rastu i cijene drugih, nama malo manje važnih sirovina za ambalažu, prijevoz, boje i slično – istaknuo je direktor Ferro-Preisa Marijan Nöthig na ekskluzivnom druženju članova Liderova Kluba izvoznika.

Ta ljevaonica unatoč situaciji na robnim burzama i ostalim negativnim pandemijskim učincima u ovoj godini očekuje rast prometa od pet do deset posto.

– Mi u srednjoj i istočnoj Europi možemo dosta profitirati zbog potrebe za skraćenjem dobavnih lanaca i eliminacijom rizika od ovisnosti o jednom dobavljaču. Sve više tvrtki uz dobavljača u Aziji traži i jednoga u Europi – zaključio je Nöthig i dodao kako je uza sve nedaće pandemija koronavirusa dala novi vjetar u leđa proizvođačima diljem Europe.