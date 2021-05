HEP i Končar sklopili ugovor o obnovi HE Senj vrijedan 330 milijuna kuna

HEP - Proizvodnja i tvrtke iz sastava Grupe Končar sklopili su ugovor o zamjeni primarne opreme u Glavnoj hidroelektrani Senj, a vrijednost posla je 330 milijuna kuna. Dio je to 557 milijuna kuna vrijedne rekonstrukcije HE Senj kojom će se njezina snaga povećati za 20 megavata.

Do sada je na rekonstrukciju i revitalizaciju HE Senj utrošeno oko 83 milijuna kuna. Revitalizacijom joj se životni vijek produžuje za 50 godina. Ugovore su potpisali direktor HEP Proizvodnje Robert Krklec, a u ime ponuditelja predsjednik Uprave Končar -inženjeringa za energetiku i transport Željko Tukša te predsjednik Uprave Končar-generatora i motora Ante Elez.

Predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić istaknuo je da u održavanju i investicijama u HEP-ove hidroelektrane u najvećoj mjeri sudjeluju hrvatske tvrtke. Rekao je i da je u rekonstrukcije i revitalizacije hidroelektrana, proces koji je započeo 2012. godine, HEP do sada uložio 1,6 milijardi kuna, a u ukupno 12 hidroelektrana, planira uložiti još 2,3 milijarde kuna.

HE Senj smještena je sedam kilometara južno od Senja, a s radom je počela 1965. godine. Ukupni raspoloživi kapacitet te elektrane je 216 MW, a prosječna godišnja proizvodnja 970 GWh, što je 20 posto proizvodnje hidroelektrana u Hrvatskoj.

"Uz HE Senj, HEP namjerava izgraditi i hidroelektranu Senj 2", najavio je Barbarić, dodavši da se, uz Kosinj, radi o najvećem projektu HEP-a od osamostaljenja Hrvatske.

Direktor HEP Proizvodnje Robert Krklec podsjetio je da su do sada revitalizirane tri hidroelektrane, a da je u tijeku revitalizacija njih pet, među kojima se, uz HE Senj, ističe i revitalizacija HE Varaždin u vrijednosti 634 milijuna kuna. U pripremi je i revitalizacija još četiri hidroelektrane, a najveće se ulaganje u iznosu od 510 milijuna kuna planira u HE Orlovac.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić čestitao je Končaru i HEP- na sklapanju posla."Svaki novi megavat hidroenergije, svaki novi megavat iz obnovljivih izvora energije pobjeda je prije svega naše energetske pozicije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja", naveo je Ćorić. Kako je istaknuo, posao s revitalizacijama hidroelektrana ove godine doživljava svoj krešendo i veseli ga što će u poslu revitalizacije HE Senj raditi hrvatske tvrtke.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak rekao je da je Končar do sada, u cijelom svijetu, sudjelovao u projektiranju i izgradnji preko 370 hidroelektrana. "Ne znam ima li ijedna druga europska tvrtka takvu referencu", rekao je Kolak.