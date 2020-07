Strahinjčica - Trgovački lanac ušao u biznis s inovativnim antikorona proizvodima

Na hrvatskom tržištu od sada su dostupni novi proizvodi za dezinfekciju i zaštitu od koronavirusa. Noviteti su Ancos NanoSilver, maske za lice proizvedene nanotehnologijom, zatim antibakterijski i antivirusni sprej te dezinficijens za ruke, kao i UBET D3, tablete za dezinfekcijsku otopinu kojom se pročišćavaju zrak i prostorije. Trgovački lanac Strahinjčica prvi ih je uvrstio u svoj asortiman, a dogovoreno je i otvorenje regionalnoga distribucijskog centra u Hrvatskoj.

Tri mjeseca upotrebe

Riječ je o projektu zahvaljujući kojem će ti inovativni proizvodi hrvatskim građanima biti dostupni među prvima u Europi, a uz to je moguće da se u suradnji sa stranim partnerima dio proizvodnje organizira u Hrvatskoj. Projekt je pokrenuo prof. dr. sc. Dalibor Krpan, predsjednik međunarodne znanstvene udruge International Musculoskeletal Foundation (IMSF) i ravnatelj Poliklinike K-centar.

– Godinama sudjelujem u znanstvenoistraživačkom radu na polju medicine i intenzivno surađujem s više vodećih poduzeća i sveučilišta u svijetu. Našao sam se u prilici da sudjelujem u radu skupine znanstvenika iz Izraela, Koreje i Kine povezanih s kompanijama koje proizvode inovativne proizvode, uključujući i one za zaštitu od koronavirusa. Kao rezultat toga definirana je suradnja koja uključuje otvorenje regionalnoga distribucijskog centra u Hrvatskoj za koji se planira da postane i glavni distribucijski centar za Europu – ispričao je Krpan.

Objasnio je da se inovativnost antibakterijske i antivirusne maske Ancos ​NanoSilver sastoji u tome što je napravljena od posebnog materijala impregniranog ionima srebra koji, zahvaljujući učinku koji je u znanstvenoj literaturi poznat kao oligodinamički efekt, dezintegriraju (uništavaju) bakterije i viruse. Taj učinak, koji uz ione srebra imaju ioni bakra, zlata, žive, nikla te još nekih metala, već je dugo poznat. Primjenjivao se uglavnom u proizvodnji posebnih proizvoda, prije svega u vojne svrhe. Budući da je pandemija COVID-19 otvorila pitanje antivirusne zaštite, sve više znanstvenika počelo se intenzivno baviti razvojem novih tehnologija koje se temelje na tom učinku.

– Maske NanoSilver zahvaljujući ionima srebra uništavaju bakterije i viruse, zbog čega su jedinstvene na tržištu. Ostale maske, od kirurških do višeslojnih ili pamučnih, ne uništavaju ni viruse ni bakterije, nego ih zadržavaju na površini. Zato mogu postati izvor zaraze, pa se smiju rabiti samo jednokratno, ne dulje od dva do tri sata, i moraju se odložiti s posebnim oprezom, ne dirajući vanjski dio maske. Za razliku od njih Ancos NanoSilver ​ može se prati i upotrebljavati mjesecima, pri čemu pruža neusporedivo bolju zaštitu. Zbog toga je i mnogo isplativiji jer umjesto jedne takve maske​ ​potrošit ćete desetke, pa stotine drugih, običnih. Ako, naprimjer, upotrebljavate dvije kirurške maske na dan, to vas stoji od 10 do 15 kuna, dakle najmanje tristo kuna na mjesec. NanoSilverova je cijena pedesetak kuna, a može se upotrebljavati tri mjeseca, čak i dulje. Nadalje, smanjuje se onečišćivanje okoliša jer će se manje maski gomilati na otpadu – dodao je Krpan.

Učinkovito, a nije skupo

Naveo je i prednosti ostalih proizvoda. Antibakterijski sprej, koji se može upotrebljavati za dezinfekciju odjeće, predmeta i zaštitnih maski, baš kao i gel za dezinfekciju ruku, brzo ubija viruse, nije štetan i ekološki je prihvatljiv. Ni šumeća tableta UBET D3 ne djeluje štetno u kontaktu s prehrambenim proizvodima. Te se tablete na bazi klornog dioksida mogu upotrebljavati i za pranje voća i povrća, ali i za dezinfekciju velikih površina, zahoda, kuhinja, bolnica. Jedna je dovoljna za litru dezinfekcijske otopine.

– U aktualnoj situaciji s pandemijom i sveprisutnom ponudom zaštitnih maski, gelova za ruke, dezinficijensa i ostalih sredstava pogodnih za 'obranu' od koronavirusa želimo ponuditi nešto drukčije, kvalitetnije i bolje od većine ponuđenih proizvoda. Sva su četiri proizvoda posebna po učinkovitosti, a u cjenovnoj kategoriji među najpovoljnijima – naveo je direktor trgovačkog lanca Strahinjčica Miljenko Goluban razloge zbog kojih se odlučio na uvoz proizvoda bez kojih se u 'novome normalnome' više ne može.