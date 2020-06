U vrijeme pandemije koronavirusa, koja kod nas još uvijek traje, svjedočili smo sve snažnijoj digitalnoj povezanosti u svim strukturama društva. Školski sustav provodio se i djelomično se još provodi online putem i putem televizije, tvrtkama su razne komunikacijske platforme uvelike olakšale komunikaciju i nastavak poslovanja, društvene mreže služile su za još snažnije povezivanje ljudi u zemlji i diljem svijeta. Svjedočili smo digitalizaciji i malih proizvođača i OPG-ova, koji se do ove pandemije nisu toliko služili internetom i njegovim prednostima u svom poslovanju. Javna uprava je u velikom omjeru funkcionirala digitalnim putem.

Uz internet je, dakle, gotovo sve moguće. Pa i održati izbore unutar svoje organizacije, društva ili udruženja, glasati, birati.

Dok Estonija, koju u medijima najčešće ističu kao primjer, bira online svoje predstavnike u tijelima vlasti još od 2005., Hrvatska se u tom pogledu nije mnogo pomaknula s mjesta. Iako su bile naznake i neke političke opcije u Hrvatskoj su sugerirale da se upravo zbog pandemije ovogodišnji parlamentarni izbori održe elektroničkim putem, oni će se održati tako da izlazimo na birališta, ali pod posebnim uvjetima.

Iako napominje da njihov sustav za elektroničko glasanje nije u startu osmišljen za provođenje izbora na lokalnoj ili državnoj razini, Ivan Hendija i njegova tvrtka IDE3 iz Zagreba još su lani kreirali sustav za e-glasanje FairVotes. Kako kaže, do danas ga je uspješno koristilo nekoliko udruženja, sindikata i društava, a nedavno je i HNS održao unutarstranačke izbore koristeći njihov sustav za e-glasanje.

- FairVotes smo kreirali u trenutku kada se jedan naš klijent suočio s izazovnim pripremama za glasanje unutar svoje organizacije. Sjeli smo i dogovorili se da ćemo kreirati sustav kojim ćemo im to omogućiti. Nismo tada uopće imali u vidu da ćemo ga kreirati tako da on može služiti zapravo svima, a to smo na koncu, dorađujući ga i poboljšavajući - dobili. Klijent je bio uistinu zadovoljan jer je značajno smanjio troškove glasanja, rezultate glasanja je imao odmah i mogao je pratiti izlaznost glasača. Tada smo shvatili da je naš sustav nešto što može biti od koristi i drugima i ponudili ga tržištu - objašnjava Hendija koji je svoju IT tvrtku osnovao prije 12 godina i digitalizacija mu je omiljeno područje rada.

- Stava sam da sve što možeš pojednostaviti to i učiniš. Ionako smo neprestano svi na laptopima, tabletima, mobitelima, računalima, povezani smo neprestano. Zašto ne iskoristiti to i tim putem na siguran, brz i jednostavan način ne odraditi i, primjerice, izbor za najboljeg novinara godine, kao što je to lani pomoću našeg sustava odradilo Hrvatsko novinarsko društvo. Između ostalih, osim HND-a, našim se sustavom koriste i u MENSA-i, nedavno smo ga ustupili i riječkoj Visokoj poslovnoj školi PAR te je prošle nedjelje koristeći FairVotes unutarstranačke izbore proveo HNS. Zbilja je kreiran tako da uz najviše mjere sigurnosti, minimalan trošak, garantiranu transparentnost i bez zagađivanja okoliša – što također smatram važnim - može služiti svima - priča Hendija.

Prednost glasanja ovim putem, nastavlja Hendija jest u tome da organizator može kreirati 'glasački listić' prema svojim potrebama, svaka osoba može glasati samo jednom čime je osigurana transparentnost. U svakome trenutku organizator može znati tko se glasanju odazvao te na primjeren način podsjetiti na izbore koje provodi. Glasanje se može, putem aplikacije pokrenuti kroz minutu, a zamišljeno je da se sustavom mogu koristiti svi, od predstavnika stanara u stambenoj zgradi, pa do državne razine.

Spomenuta MENSA ga trenutno koristi za potrebe glasanja unutar svoga društva, a Visoka poslovna škola PAR ga koristi u sklopu kolegija Marketing i Upravljanje marketingom, odnosno u sklopu seminarske nastave za realizaciju raznih projekata i međusobno ocjenjivanje studenata. Kažu da im je ovaj e-sustav glasanja uvelike služio u studentskoj nastavi jer su od početka pandemije svu nastavu na studiju i cjeloživotnom obrazovanju provodili online putem aplikacije Zoom, pa je i sustav za e-glasanje u službi nastave bio odlično prihvaćen.

Iz HNS-a, pak, kažu da su zbog epidemije i velikog broja članova koji su trebali glasati bili primorani pronaći alternativu dosadašnjem načinu provođenja unutarstranačkih izbora te su se odlučili za ovaj sustav. Glasanje unutar stranke trajalo je osam sati, a kako kažu prošlo je glatko i bez poteškoća.

Neprofitnim organizacijama sustav besplatan tijekom COVID-19

- Cilj je bio naš sustav približiti svima, tako da je za manja glasanja, u kojima je za sustav izbora potrebno da glas ostavi do 20 korisnika, on besplatan. Također smo odlučili u doba Covid -19 situacije, svim neprofitnim organizacijama omogućiti korištenje sustava bez naknade. Uvijek smo tu za pojasniti i uputiti klijenta kako on funkcionira i kako ga koristiti. Ponukani time, odlučili smo razvijati projekt i dalje te kroz lipanj kao softver pionira predstaviti i plasirati na tržište FairVotes LIVE sustav koji će omogućiti glasovanja na skupštinama, kongresima, sastancima i sličnim događajima. Raduje nas da je cijeli projekt prepoznat jer treba ići ukorak s vremenom i koristiti se modernim tehnologijama. Kako bismo mnoge procese pojednostavili, na njima uštedjeli vrijeme i novac, učinili procese apsolutno transparentnima i ponavljam – ne manje važno - pritom čuvali okoliš - zaključio je Hendija.

Na sustavu je uz Hendiju radio njegov IDE3 tim, tvrtka koja se bavi digitalizacijom poslovnih procesa i modernizacijom radne okoline u hrvatskim tvrtkama pa i šire. Izrađuju kompleksna web i mobilna softverska rješenja, a njihov edukacijski centar EDU3 nudi edukacije za poslovne korisnike iz svih područja ICT-a.

Imaju i humanitarni projekt 'Kompići' kojim u život vraćaju stara računala i prosljeđuju onima kojima su najpotrebnija. Do sada su ih donirali brojnim ustanovama koje brinu o djeci i najpotrebitijima